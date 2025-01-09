Евродепутаты бросились успокаивать армянство

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как и следовало ожидать, после интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, у столпившихся вокруг армянской кормушки деятелей началась истерика. Кормящиеся из армянских рук немедленно бросились утирать своим любимцам слезки и сопельки. Ведь их так сильно обидели, ай-ай-ай.

О ужас, в интервью говорилось о Западном Азербайджане, превратившемся в настоящий "ночной кошмар" для армянства. И защитить армян от этого "кошмара" взялись лоббисты из солнечной Европы.

Депутат Национального совета Швейцарии Штефан Мюллер-Альтермат пытается заверить армян, что слова о Западном Азербайджане "не будут услышаны на международном уровне и останутся без ответа". И вообще, считает швейцарский депутат, история про Западный Азербайджан "выдумана", чтобы оправдать "террор" в Карабахе.

В том же духе высказалась постоянный докладчик Европейского парламента по Армении Мириам Лексманн. Эта мадам изо всех сил возмущена, дескать, заявления "подрывают региональный мир и безопасность".

Тут же нарывался и депутат ЕП от Бельгии Герольф Аннеманс, весь такой растревоженный. В интервью армянским СМИ, которые бросились выцарапывать у европейских дормоедов негативные заявления в адрес Баку, он заявил, что "Азербайджан не заинтересован в длительном мире", и выразил смешную надежду, что справедливый мирный договор будет заключен "на основе уважения суверенитета Армении и культурного наследия армян Карабаха".

Помнится, все годы карабахского конфликта часто говорилось, что справедливый мир, дескать, должен быть основан на "праве народа Карабаха на самоопределение". А что в итоге? Так что пусть армяне не обольщаются. Вряд ли в Баку кто-то будет спрашивать у депутатов Европарламента, на каких условиях заключать мир с Арменией.

Бельгийский депутат призвал мир заставить Азербайджан сесть за стол переговоров. А что касается Западного Азербайджана, то это, заявил бельгиец, "на самом деле это не более чем искажение исторических фактов, направленное на утверждение прав на территории".

Всем этим истерикам и обещалкиным, набивающим себе цену, давая армянам несбыточные обещания, скажем только одно: закройте дверь с другой стороны. Все вопросы в регионе Азербайджан намерен решать только, исходя из своих национальных интересов. Все, что задумано, будет претворено в жизнь. А армянству лучше прекратить финансировать бессмысленную поддержку от европейцев, а направить деньги на развитие своей убогой "исторической родины".