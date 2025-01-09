Продукция из Агдама поставляется на международный рынок

С самого первого дня нашей деятельности в качестве Bafco Invest мы стремились экспортировать определенную часть продукции, которую производим. Мы экспортируем нашу продукцию в Узбекистан, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты, хотя с момента открытия фабрики прошло всего несколько месяцев.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend заместитель директора по производству ООО Bafco Invest Муса Алызаде.

Он отметил, что компания зарегистрировалась для участия в крупной выставке в Германии, которая состоится в ноябре этого года, и с нетерпением ожидает её открытия.

"Наша продукция сертифицирована по международным стандартам EN ISO 20345 и EN ISO 20347, что обеспечивает её доступ на европейский рынок. В настоящее время мы ведем переговоры с компаниями ряда стран СНГ и Европы и уже отправили нашу продукцию в несколько стран. Особый интерес к нашей продукции наблюдается на рынках Испании, Чехии и Германии. В нашу фабрику было инвестировано 12 миллионов манатов. В процессе производства используется немецкое оборудование Desma. На данный момент наша производственная мощность составляет 360 тысяч пар в год для обуви специального назначения и 150 тысяч пар для полиуретановых ботинок. Из 70 сотрудников, работающих на фабрике, 50 - из Агдама и близлежащих районов. Мы перешли на двухсменный режим работы и к середине 2025 года и планируем увеличить численность персонала до 100 человек.

Сапоги с длинным голенищем, производимые Bafco Invest, изготовлены из высококачественного полиуретана и обладают 100% водонепроницаемыми, износостойкими, многослойными свойствами. Они не пропускают холод и тепло, обладают антибактериальными свойствами и обеспечивают высокую долговечность в суровых условиях эксплуатации. Эти сапоги предназначены для использования в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и других отраслях. Специальная рабочая обувь Bafco Invest изготовлена из натуральной кожи сверху и двойного полиуретана снизу. Некоторые модели обуви оснащены стальными наконечниками и стальными подошвами для работы в тяжелых условиях, что обеспечивает защиту ног от ударов и травм", - добавил М.Алызаде.