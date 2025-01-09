https://news.day.az/sport/1721760.html Финальный матч Кубка Азербайджана пройдет на этом стадионе Объявлен стадион, на котором состоится финальный матч Кубка Азербайджана по футболу сезона 2024/2025. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч состоится первого июня на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Время начала матча и другие подробности финала пока не известны.
Финальный матч Кубка Азербайджана пройдет на этом стадионе
Объявлен стадион, на котором состоится финальный матч Кубка Азербайджана по футболу сезона 2024/2025.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч состоится первого июня на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.
Время начала матча и другие подробности финала пока не известны.
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