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Финальный матч Кубка Азербайджана пройдет на этом стадионе

Объявлен стадион, на котором состоится финальный матч Кубка Азербайджана по футболу сезона 2024/2025. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч состоится первого июня на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Время начала матча и другие подробности финала пока не известны.