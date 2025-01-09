https://news.day.az/world/1721755.html Землетрясение произошло на турецко-иранской границе На турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 4.3. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в провинции Хаккяри. Очаг находился на глубине более 5 км.
Землетрясение произошло на турецко-иранской границе
На турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 4.3.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в провинции Хаккяри. Очаг находился на глубине более 5 км.
Информации о последствиях землетрясения на данный момент нет.
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