Землетрясение произошло на турецко-иранской границе

На турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 4.3.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в провинции Хаккяри. Очаг находился на глубине более 5 км.

Информации о последствиях землетрясения на данный момент нет.