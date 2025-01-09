https://news.day.az/society/1721705.html Хорошая новость для пользователей "BakıKart" - теперь можно... Восстановлен веб-сайт "BakıKart". Об этом сообщили в пресс-службе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в ответ на запрос Day.Az. Сообщается, что теперь граждане могут легко войти в свои личные кабинеты на "BakıKart", просматривать личные данные и баланс, а также выполнять необходимые операции.
Хорошая новость для пользователей "BakıKart" - теперь можно...
Интернет-страница "BakıKart" восстановлена.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
Было отмечено, что теперь пользователи могут беспрепятственно входить в свои учетные записи на сайте BakıKart, просматривать личную информацию и баланс, а также легко совершать необходимые транзакции.
Все счета в системе BakıKart и средства на них сохранены. Граждане могут переводить средства с электронных счетов на физическую карту BakıKart через интернет, пополнять баланс и совершать другие платежные операции.
Ранее мы обьяснили, почему за использованные проезды по BakıKart возвращались деньги.
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