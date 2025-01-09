В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, в какие игры заигрался Никол Пашинян

Day.Az представляет публикацию:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил совместить приятное (работу блогера) с полезным (имитацией деятельности на посту премьера), и опубликовал в фейсбуке аж целый список предложений, которые направила Армения Азербайджану для нормализации отношений.

В этом новом армянском дастане - около 20 пунктов, причем Пашинян сделал список-микс из условий, выдвинутых Азербайджаном, с неясными разглагольствованиями собственного сочинения. Судите сами, с одной стороны Воваевич упоминает роспуск Минской группы ОБСЕ, а с другой - говорит про какие-то границы Западной Армении и Западного Азербайджана.

Читаешь, и думаешь: "Воваевич, что ты вообще несешь?"

И потом, с каких это пор повторение озвученных Азербайджаном условий превращает их в "предложения, сделанные Арменией"? Распускать Минскую группу и открывать Зангезурский коридор - это условия Баку, а не предложения Еревана.

Но в списке Пашиняна есть один, самый смешной пункт. Воваевич предлагает "выработать полное решение проблемы удерживаемых лиц". Воваевич, ты уверен в том, что говоришь?

Что за проблема удерживаемых лиц? Обмен? На кого? В Армении нет удерживаемых ей азербайджанцев.

Как эту проблему решить? Вернуть Еревану всех армянских военных преступников, сидящих в наших изоляторах? Вот прямо всех-всех?

Воваевич, а слабо повторить? Не ровен час, кто-нибудь из "удерживаемых лиц", о которых ты так беспокоишься, может отблагодарить своего спасителя, заняв место, согретое мошенником в рясе Багратом Галстаняном. Тебе, дураку, оно надо?