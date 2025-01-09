Игрок сборной Азербайджана перейдет в "Черноморец"?

Появилась информация о том, что полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эмиль Мустафаев покинет украинскую команду "Полесье".

Украинские СМИ сообщают, что Мустафаев покинет "Полесье" и перейдет в "Черноморец".

Как сообщает İdman.biz, Sportal.az узнал мнение Мустафаева по этому вопросу. 23-летний футболист заявил, что информация о его переходе в одесский клуб не соответствует действительности:

"Мне поступали предложения от нескольких клубов. Но информация о том, что я перейду в "Черноморец", не соответствует действительности. Мы не ведем переговоры с этим клубом".

Отметим, что Эмиль, воспитанник украинской "Александрии", перешел в "Полесье" 1 июля 2023 года. Его контракт с житомирским клубом действует до 30 июня 2027 года.