Раскрыт способ обнаружить гипертонию

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, как вовремя обнаружить гипертонию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик подчеркнул, что люди редко отслеживают свое артериальное давление хотя бы периодически. Он также раскрыл способы, как заметить у себя признаки опасного заболевания - гипертонии. Ее можно обнаружить при регулярных визитах к врачу, а также при прохождении диспансеризации. Не менее важно наблюдать, как организм переносит физическую нагрузку, призвал специалист.

Водовозов предупредил, что если не бороться с гипертонией, то в организме появятся опасные последствия. Существуют препараты, которые помогают контролировать артериальное давление, которые являются "единственным нормальным медикаментозным подходом".

"Если люди этим не озаботились, и у них давление регулярно повышается, можно получить довольно большое количество самых разнообразных осложнений. Самые известные из них - ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, потеря зрения, хроническая болезнь почек, сосудистая деменция", - подчеркнул врач.

Для профилактики гипертонии необходимо поддерживать нормальную массу тела, а также употреблять не более шести граммов соли в сутки. Не следует переедать жиров, углеводов, а также стоит помнить об употреблении фруктов и овощей.

"Важная вещь - физическая активность, хотя бы микроактивность: подняться и спуститься по лестнице, выйти на одну остановку раньше и пройтись пешком. Вредные привычки - алкоголь и курение - очень четко связаны с гипертонией, поэтому важно не злоупотреблять ни тем, ни другим. Поддержание здоровья зубов - тоже своеобразный вклад в профилактику этой болезни", - заключил Водовозов.