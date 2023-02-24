Диета при аутоиммунном тиреоидите - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова
Диета при аутоиммунном тиреоидите и особый образ жизни является неотъемлемой частью комплексного лечения, направленного на устранение симптомов заболевания и повышения качества жизни. Они не заменяют основные методы терапии, однако обеспечивает стабилизацию заболевания, рассказывает врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.
Для тех, кто страдает эндокринными нарушениями щитовидки, огромное значение имеет диета и особый образ жизни при аутоиммунном тиреоидите, в противном случае может наблюдаться ухудшение состояния здоровья.
Аутоиммунный тиреоидит считается хроническим воспалительным заболеванием, которое характеризуется разрушением клеток щитовидной железы.
Впервые болезнь была выявлена и подробно описана врачом по фамилии Хашимото, вследствие чего получила аналогичное название.
Механизм развития заболевания заключается в следующем. Клетки иммунной системы вырабатывают аутоантитела, которые вследствие ряда причин начинают атаковать клетки щитовидки. В итоге происходит их разрушение, которое провоцирует развитие гипотиреоза - снижения производства тиреоидного гормона.
Особенности питания при нарушениях щитовидки.
Питание при аутоиммунном тиреоидите отличается характерными особенностями.
Оно не предполагает каких-либо строгих ограничений, наоборот, его преимуществом является разнообразие и сбалансированность, и что важнее всего, употребление продуктов, богатых йодом, жирами и углеводами.
Специалистам удалось доказать, что снижение суточного потребления калорий до 1100-1300 ккал провоцирует прогрессирование болезни, вследствие чего здоровье пациента начинает внезапно и быстро ухудшаться.
Пациентам с таким заболеванием рекомендуется употреблять мясные продукты, которые нужно сочетать с овощами, корнеплодами, фруктами, зеленью.
Обязательным считается исключение из рациона питания соевых продуктов, так как они содержат в своем составе специфические вещества - изофлавоны, тормозящие производство ферментов.
Употребление большого количества соевых продуктов приводит к возникновению гипотиреоза, а затем и зоба.
Диета при аутоиммунном тиреоидите предполагает многократный прием пищи с перерывом, который должен составлять максимум три часа.
Ежедневное питание должно быть насыщено витаминами, микроэлементами, сложными углеводами, жирными кислотами. Особое значение в питании имеют углеводы, поскольку они выполняют роль поставщика основного источника глюкозы, и топлива для клеток. Недостаток продуктов, богатых углеводами, приводит к сокращению производства гормонов и развитию гипотиреоза.
Диета при аутоиммунном тиреоидите щитовидной железы.
Тиреоидит не предполагает соблюдения строгих ограничений в диете. Меню, наоборот, должно различаться, но быть сбалансированным. Необходимо регулярно потреблять продукты с содержанием йода и селена. Оптимальная калорийность дневного рациона - от 1400 до 1900 ккал. Калорийность менее 1200 ккал ведет к прогрессированию тиреоидита, потере веса и ухудшению самочувствия.
Запрещенные продукты.
Спровоцировать нежелательные аутоиммунные реакции может избыточное потребление клейковины. Поэтому при тиреоидите рекомендуется придерживаться безглютеновой диеты. Наибольшее количество глютена содержится в злаках, поэтому при тиреоидите под запрет попадают:
пшеница, овес, рожь;
хлебобулочные изделия;
отруби;
макароны;
панировка;
готовые завтраки.
Также при аутоиммунном воспалении необходимо исключить следующие продукты:
вареные, копченые колбасы и сосиски;
продукты с повышенным содержанием сои;
маринады;
полуфабрикаты;
фастфуд;
шоколад, мороженое, пастила и другие сладости;
консервация (горошек, фасоль, кукуруза, ананасы);
рыбная икра, крабовые палочки;
овощи семейства капустные: редис, капуста, репа;
соусы, специи, приправы, бульонные кубики;
крепкий кофе, чай, квас, промышленные соки, газировка, алкоголь.
Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.
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