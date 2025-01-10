Врач объяснил, действительно ли магний помогает бороться со стрессом

Согласно данным аналитиков, россияне массово скупают магний, пик продаж (31%) пришелся на осень, которая традиционно считается сезоном стресса и хандры из-за приближения праздников и итогов года. О том, действительно ли помогает магний в борьбе со стрессом, "Газете.Ru" рассказал Дмитрий Баёв, врач по гигиене питания, эпидемиологии, нутрициолог, передает Day.Az.

По его словам, магний играет важнейшую роль в поддержании физического и эмоционального здоровья, так как участвует в регуляции нервной системы, обмене веществ, а также улучшении настроения и борьбе с депрессией.

"Дефицит магния действительно может привести к ухудшению настроения, тревожности и депрессии. Элемент участвует в процессе синтеза серотонина - гормона счастья, который отвечает за хорошее настроение и ощущение удовлетворения. Кроме того, магний помогает снизить уровень стресса и тревожности за счет повышения энергетических возможностей нашего организма, но нужно помнить, что для его усвоения необходим витамин В6", - подтверждает врач.

По совету нутрициолога, чтобы получить достаточное количество магния и поддерживать свое эмоциональное здоровье, стоит обратить внимание на питание. Богатым источником магния являются орехи, семена, зеленые овощи, бананы, овсянка и шоколад, но только темный с содержанием какао-бобов не менее 85%. Также можно принимать добавки, содержащие магний, особенно в периоды повышенного стресса или активной мыслительной деятельности.

"Важно помнить, что магний не является панацеей от депрессии, и для полноценной борьбы со стрессом нужно обращаться к специалистам", - отметил Баёв.