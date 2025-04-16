Названы грозящие инсультом показатели давления

Риск инсульта может возрасти при артериальном давлении в состоянии покоя выше 140/90 мм ртутного столба, заявила NEWS.ru невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. По ее словам, такие показатели - веский повод, чтобы обратиться к врачу. Специалист отметила, что контроль давления остается одним из главных способов профилактики этого опасного состояния, передает Day.Az.

Даже если вы хорошо себя чувствуете и у вас отсутствуют такие симптомы гипертонии, как головная боль, чувство усталости и нарушение сна, но присутствует повышение показателей артериального давления в состоянии покоя выше значения 140/90 мм рт. ст., то это уже повод обратиться к врачу. Мировая практика показывает, что благодаря одному лишь контролю уровня артериального давления удается снизить риск инсульта на 50%, - пояснила Копцева.

Врач добавила, что артериальная гипертония значительно увеличивает вероятность инсульта. Она также отметила, что регулярное измерение давления необходимо каждому, независимо от самочувствия.

Следите за кровяным давлением. Артериальная гипертония в несколько раз увеличивает риск развития инсульта. Поэтому желательно измерять уровень артериального давления хотя бы раз в неделю, - резюмировала Копцева.