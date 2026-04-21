Назван симптом рака легких, который проявляется на руках

Рак легких у британца Брайана Геммелла долго не проявлялся классическими симптомами - единственным сигналом болезни стало изменение формы пальцев, которое он заметил задолго до диагноза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его историю пациента опубликовало издание Daily Mirror.

По словам мужчины, ранним признаком заболевания у него стали так называемые "барабанные палочки" - утолщение кончиков пальцев и изменение формы ногтей. Этот симптом известен в медицине как признак хронических заболеваний легких и может сопровождать, в том числе, рак.

Геммелл отметил, что выявить изменение можно простым способом: проложить два пальца друг к другу так, чтобы они соприкасались по всей длине, а ногти были направлены друг на друга. В норме из-за небольшого естественного изгиба ногтей и пальцев между ними сверху и по центру остается маленькое просветное пространство - оно и выглядит как ромб или "окошко". Его отсутствие может указывать на патологические изменения в мягких тканях.

Врачи подтверждают, что подобный симптом действительно встречается, но подчеркивают: он не является специфическим и требует медицинской оценки. Терапевт Хелен Пирси напомнила о более распространенных признаках болезни. Среди них - длительный кашель (более трех недель), одышка, хрипы при дыхании, частые инфекции дыхательных путей, боль в груди или плече, а также появление крови в мокроте.

К дополнительным симптомам относятся хроническая усталость, охриплость голоса и отеки лица или шеи. Специалисты рекомендуют не игнорировать любые стойкие изменения самочувствия и при появлении подозрительных симптомов своевременно обращаться к врачу. Ранняя диагностика рака легких значительно повышает шансы на успешное лечение.