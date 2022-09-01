Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю национального праздника страны - Дня Конституции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Словацкой Республики - Дня Конституции.

Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Словакии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.