Президент Ильхам Алиев: Мы не получали никаких месседжей в связи с нашей позицией ни от России, ни от Ирана

Мы не получали никаких месседжей в связи с нашей позицией ни от России, ни от Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 сентября в городе Черноббио (Италия) в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

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