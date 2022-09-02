Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете "İl Sole 24 Ore" в городе Черноббио

2 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью корреспонденту итальянской газеты "İl Sole 24 Ore" Роберто Бонджорни в городе Черноббио.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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