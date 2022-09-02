https://news.day.az/officialchronicle/1492209.html Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете "İl Sole 24 Ore" в городе Черноббио - ФОТО
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете "İl Sole 24 Ore" в городе Черноббио - ФОТО
2 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью корреспонденту итальянской газеты "İl Sole 24 Ore" Роберто Бонджорни в городе Черноббио.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре