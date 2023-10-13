Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке

13 октября в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил участвующего в заседании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Главы государств сделали совместное фото.

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