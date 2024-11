В Центре Гейдара Алиева открылись международный арт-проект МАМА "Мать-природа" и выставка "Внеси свой вклад!"

14 ноября в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия международного арт-проекта МАМА "Мать-природа" (Mother Nature) и выставки "Участвуй!" (Participate!), призывающих к защите окружающей среды.

Как сообщает Day.Az, в открытии выставок приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа-центра Арзу Алиева и члены их семьи.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева является автором идеи международного арт-проекта MAMA "Мать-природа", начавшегося в дни проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Экспозиция, демонстрируемая в рамках проекта, организована Общественным объединением IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды) и Центром Гейдара Алиева.

Открывшаяся выставка "Участвуй!" на тему охраны окружающей среды организована Центром Гейдара Алиева и Ассоциацией швейцарских женщин и расширения прав и возможностей (Association of Swiss Women & Empowerment) по совместной инициативе генерального директора отделения ООН в Женеве Татьяны Валовой и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Выступая на мероприятии, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выразила надежду, что экспонируемые работы придадут посетителям положительную энергию. Она поблагодарила всех, кто участвовал в создании выставки.

Лейла Алиева выразила уверенность, что благодаря проводимой в Азербайджане работе на COP29, которую принимает наша страна, будет достигнуто много положительных результатов.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева рассказала о проблемах, вызванных изменением климата на нашей планете в последнее время, а также о ряде негативных последствий загрязнения воздуха, почвы, воды. Подчеркнув, что изменения климата и загрязнения оказывают серьезное влияние и на экосистему Азербайджана, Лейла Алиева сказала, что к решению существующих проблем подходят с большим оптимизмом и креативно. Она также отметила, что деятельность учрежденного в 2011 году Общественного объединения IDEA направлена на решение проблем окружающей среды.

Выступившая затем турецкая художница Севаль Озджан выразила глубокую признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за организацию грандиозной международной выставки. Было подчеркнуто, что не природа нуждается в людях, а люди нуждаются в ней, и мир сегодня находится в большой опасности. С.Озджан сказала, что проводимые в Баку мероприятия, посвященные изменению климата, очень важны в период таких трудностей.

Генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая в видеообращении к участникам мероприятия выразила благодарность Общественному объединению IDEA под руководством Лейлы Алиевой, а также Фонду Гейдара Алиева и Ассоциации швейцарских женщин и расширения прав и возможностей за глобальные усилия по предотвращению изменений климата и достижению более зеленого мира, создание двух проектов.

"Эти две выставки составляют гармонию с отраженными в "Пакте во имя будущего" обязательствами государств-членов, а также деятельностью, которая станет основной темой обсуждений на COP29. Кроме того, эти выставки особенно близки моему сердцу, потому что они отражают моменты, где искусство пересекается с технологиями и обязательствами, связанными с окружающей средой. Подобные произведения напоминают нам о последствиях равнодушия и заставляют каждого зрителя задуматься о своей роли глашатая защиты природы на нашей планете. Эти выставки призывают нас к действию и дают пищу для размышлений о влиянии нашего выбора и о том, какое наследие мы оставим грядущим поколениям", - сказала Татьяна Валова в своем видеообращении.

Затем гости посмотрели выставки МАМА "Мать-природа" и "Участвуй!".

Учредитель благотворительного фонда "Иша", известный индийский йогин Садхгуру (Джагги Васудев) подчеркнул важность заботы о нашем мире и особенно об искусстве. По его словам, наилучшее выражение заботы о мире - это забота об искусстве, музыке, которые затрагивают души людей.

Художник Кямран Мамедов отметил, что в его работах, представленных на выставке, привлекается внимание к важности того, чтобы каждый, независимо от рода занятий, заботился о нашей планете, природе.

Скульптор Омар Гейдаров подчеркнул, что выставка многогранна и включает произведения, относящиеся ко всем видам искусства. Он сказал, что на выставке демонстрируется красота природы, а также звучат призывы беречь ее.

Международный арт-проект МАМА "Мать-природа", собравший 55 мастеров из 28 стран - Азербайджана, США, Германии, Великобритании, Бразилии, Южной Кореи, Грузии, Индии, Испании, Израиля, Латвии, Пакистана, России, Турции, Украины и др., посредством искусства призывает защитить нашу планету для будущих поколений. Авторы из разных стран и разных национальностей пытаются своими произведениями повлиять на сознание людей, привлекая их внимание к теме изменений климата.

Всего на выставке представлено 127 работ, включая образцы цифровых инсталляций, живописи, графики и скульптуры.

Выставка "Участвуй!" посвящена охране окружающей среды, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Целью проекта является повышение экологического просвещения населения, вовлечение детей и подростков в экологическую повестку, поддержка их экоактивности в популярных форматах.

Выставка состоит из трех частей. В первой части под названием "Раньше было так. Что будет дальше?" экспонируются работы ряда выдающихся художников XIX и XX веков, изображающие пейзажи разных континентов, и посредством технологий искусственного интеллекта показано, как эти пейзажи изменятся в результате глобального потепления. Здесь изображено, какие изменения претерпят из-за негативного воздействия на окружающую среду пейзажи, изображенные в произведениях Клода Моне "Пруд с водяными лилиями", Поля Сезанна "Гора Сент-Виктуар", Альберта Бирштадта "Среди гор Сьерра-Невада, Калифорния" и других авторов. Зрителю адресован вопрос: "Если глобальное потепление не предотвратить, что произойдет с этими ландшафтами? Смогут ли грядущие поколения их увидеть?".

Вторая часть выставки называется "17 целей устойчивого развития". Здесь демонстрируются все три составляющие устойчивого развития -экономический, социальный и обеспечение экологического баланса, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года с участием 193 стран и включены в документ под названием "Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года".

Третья часть экспозиции под названием "Участвуй!" призывает людей, объединив усилия, участвовать в защите природы. Посетители имеют возможность цветными красками художественно отразить свои интересные, нестандартные, творческие идеи и инициативы для обеспечения экологической безопасности. Организаторы проекта призывают людей без колебаний приступить к действиям во имя защиты окружающей среды и спасения нашей планеты.

Следует отметить, что выставка - не первый проект, реализуемый в рамках сотрудничества Азербайджана и ООН. В июне 2022 года в отделении ООН в Женеве была организована фотовыставка "Мои моря, мои океаны" (My Seas, My Oceans), а в октябре 2022 года в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась фотовыставка "17 граней вызова" (17 Faces of Action).