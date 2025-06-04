https://news.day.az/society/1757929.html В Гяндже скончалась онкобольная В Гяндже в больнице скончалась 17-летняя девушка, страдающая онкологическим заболеванием. Как передает Day.Az, жительница города Г. Велиева 2008 года рождения в тяжелом состоянии была доставлена в одну из больниц Гянджи. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.
В Гяндже скончалась онкобольная
В Гяндже в больнице скончалась 17-летняя девушка, страдающая онкологическим заболеванием.
Как передает Day.Az, жительница города Г. Велиева 2008 года рождения в тяжелом состоянии была доставлена в одну из больниц Гянджи.
Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.
По сообщению, Г.Велиева три года страдала онкологическим заболеванием.
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