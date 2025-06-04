В Гяндже скончалась онкобольная

В Гяндже в больнице скончалась 17-летняя девушка, страдающая онкологическим заболеванием.

Как передает Day.Az, жительница города Г. Велиева 2008 года рождения в тяжелом состоянии была доставлена в одну из больниц Гянджи.

Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

По сообщению, Г.Велиева три года страдала онкологическим заболеванием.

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