Пашинян напугал потенциальных инвесторов

Армянские СМИ сегодня распространили очередное письмо представителей действующих в стране сетей супермаркетов. Те завили, что после призыва премьер-министра о бойкоте повысивших цены маркетов снизили стоимость товаров и готовы вести себя хорошо.

Первое письмо премьеру было связанно с озабоченностью владельцев сетей супермаркетов в связи с возможными рисками для торговли в свете последних разоблачений СНБ, и предупредили о возможном повышении цен.

В ответ Пашинян, вспомнив о своем митинговом прошлом, вместо того, чтобы обратиться к букве закона и обосновать проводимые СНБ проверки, призвал граждан бойкотировать маркеты, пока те не понизят цены.

И цены упали.

Что ж, победа? Очень сомнительно.

Как пишут аналитики издания "Голос Армении", на самом деле очевидно, что в этой торговой войне, начавшейся примерно неделю назад с наезда СНБ на "Ереван Сити", ни закону, ни логике вообще особого значения не придавалось. Ни одной из сторон. Отсюда и курьез за курьезом.

Курьез первый: СНБ заявила, причем в максимально публичной форме, так сказать, показательно, что разоблачила коррупционную схему, действующую в сети "Ереван Сити". Тема - уклонение от полноценной выплаты налогов. То есть нарушение налогового законодательства. Между тем КГД - главный блюститель налогового законодательства - действия данного хозсубъекта не спешит квалифицировать как нарушение закона. Здесь надо говорить фактами и цифрами, а их пока вроде нет. Может, в ходе следствия появятся. А может, и нет. В итоге сегодня нельзя сказать, получит ли казна в итоге этой эпопеи дополнительные средства, выведенные из тени. Нельзя сказать и то, ответят ли перед законом теневики - для этого в суде нужно представить четкие аргументы и доказательства. Но... Зато наезд СНБ оказался впечатляющим.

Курьез второй: после действий СНБ группа предпринимателей пишет письмо премьеру, по сути, подчеркивая то, что их отказ от упомянутой законодательной лазейки может привести к росту цен. По сути, это прямое признание в том, что ранее закон обходили. Иначе предприниматели должны были настаивать на своей правоте, более того, требовать, опять же в соответствии с законом, компенсации ущерба, нанесенного их деловой репутации. Однако предпочли они эпистолярный жанр и предупреждения о повышении цен. Впрочем, не только предупреждения, но и реальное подорожание.

Курьез третий: казалось бы, ситуация требует как минимум серьезного изучения всех деталей и соответствия ее отдельных аспектов действующему налоговому законодательству. Но и тут в ход пошли совершенно альтернативные праву методы. Премьер призвал общественность бойкотировать магазины, повысившие цены. Это просто нонсенс, когда глава правительства, обладающий всеми существующими рычагами регулирования (к таким в сфере ценообразования относится комиссия по защите экономической конкуренции), предлагает населению бойкотировать частный бизнес. Тем самым премьер откровенно признает бессилие права и государственных институтов перед бизнесом. При этом подчеркивает только силу своего авторитета в обществе.

Курьез четвертый: второе письмо предпринимателей премьеру свидетельствует о том, что они тоже праву предпочитают правила игры, установленные новой властью. Обоснований снижения цен они не приводят, тогда как в первом письме (предупреждая о подорожании) все же ссылались на налоговые факторы.

Как бы то ни было, но сложившаяся ситуация чревата тяжелыми последствиями для государства. конечно, сиюминутного эффекта от этой истории действующая власть, конечно, достигла. Во-первых, показали, что прижали Самвела Алексаняна, прижали олигархов. Во-вторых, показали, что авторитет Никола Пашиняна работает лучше, чем любое законодательство. Наконец, показали, что цены смогли снизить. Так что впечатлить общественность смогли.

Но очевидно, что впечатлили, точнее, напугали и потенциальных инвесторов. Вряд ли серьезные бизнесмены будут вкладываться в стране, где премьер-министр регулирует проблемы, прибегая к призыву бойкотировать то или иное предприятие. Вряд ли они будут чувствовать себя комфортно в стране, где правоохранительные органы сначала наезжают на бизнес, а лишь потом различные инстанции начинают изучение степени законности деятельности данной компании. Вообще, если кто не в курсе, инвестиции требуют стабильного и предсказуемого законодательства и приоритета права, подчеркивают аналитики "ГА".

Интересно, что все эти риски хорошо видны сторонним наблюдателям, но абсолютно невидимы членам некомпетентной команды Никола Пашиняна. Ведь это как дважды два. Не нужно быть опытным экономистом, достаточно просто обладать аналитическим умом или хотя бы способностью к логике, чтобы понять, насколько позорно и опасно выглядит последняя "победа" премьера над предпринимателями. Вокруг Пашиняна нет ни одного компетентного специалиста, который мог бы удержать его язык от несолидных заявлений и глупых шагов.

Если премьер Армении и дальше собирается вести свою политику такими методами, то его ждет еще более несерьезное отношение со стороны мира, чем то, каким располагал Серж Саргсян.

Зульфугар Ибрагимов