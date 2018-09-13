Книга Рамиза Мехтиева «Нагорный Карабах – история, прочитанная по источникам» издана в Ливане

На днях в столице Ливана Бейруте в Центре глубоких исследований Delta издана книга руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах - история, прочитанная по источникам".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Институте философии НАНА, книгу на арабский язык перевел профессор Национального центра исследований (CNRPAH) Алжира Заим Ханишлави, передает Day.Az.

Отметим, что З.Ханишлави принимал участие в V Бакинском международном гуманитарном форуме, где встретился с академиком Рамизом Мехтиевым и получил его разрешение на перевод и издание этой книги. Знакомство переводчика с изучаемой проблемой дает возможность арабскому читателю ясно понимать карабахскую проблему.

В книге рассказывается об исторической проблеме, которая составляет основу продолжающегося до сих пор конфликта между Азербайджаном и Арменией. Разъясняя читателю многие скрытые моменты проблемы на основе исторических источников, автор представляет когнитивную стратегию, которая указывает решение сложных вопросов.

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