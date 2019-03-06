Ереван должен принудить, заставить руководство Грузии всегда и везде блюсти армянские интересы. Об этом сказал Aysor.am политолог Грант Мелик-Шахназарян.

Политолог считает, что армянская сторона должна потребовать от президента Грузии Саломе Зурабишвили объяснений по поводу ее слов об оккупированных территориях, произнесенных во время визита в Баку.

"Понятно, что Грузия говорит с позиций территориальной целостности, учитывая собственные проблемы в Абхазии и Осетии, однако, тем не менее, нужно достичь того, чтобы грузинская сторона отделяла свои проблемы от других проблем, особенно карабахского конфликта, чтобы подобные неприятные ситуации не создавались", - заявил Мелик-Шахназарян.

Интересно, что, по мнению армянского политолога, Армения имеет влияние на Грузию и способна ее к этому принудить.

"Важность, которую представляет Грузия для Армении, и то влияние, которое имеет Армения на Грузию, должны позволить нам разработать стабильную политическую линию, в какой-то мере принуждая грузинскую сторону. Нужно заставить, принудить и достичь того, чтобы грузинские должностные лица в своих заявлениях учитывали обстоятельство непричинения вреда Армении", - потребовал Грант Мелик Шахназарян, считающий, что в армяно-грузинских отношениях повестку должна формировать армянская сторона, "поскольку как наши ресурсы влияния на эту страну, так и важность Грузии для Армении в равной степени велики".

Что это за ресурсы влияния и что это за рычаги, которые, если верить Шахназаряну, имеются в руках у Еревана против Тбилиси?

Будем откровенны, Армения как государство не представляет собой ничего. У нее нет экономической или военной силы, способной влиять на ситуацию в регионе и давить на столицы соседних стран. Она также не обладает никакой привлекательностью в качестве экономического или политического партнера. Она не годится и просто в качестве хорошего друга и соседа, потому что нравы ее хорошо известны - патологическая жадность и склонность к предательству.

Тем не менее, Армения действительно имеет ресурс влияния на Тбилиси. Это многочисленная армянская община, являющаяся серьезным фактором дестабилизации в Грузии. Армянская община - это клоака, рассадник агрессивного национализма и сепаратизма, группировка, живущая по "ориентировкам" из Еревана. И если там решат, что Тбилиси нужно за что-то наказать, вся эта масса будет приведена в движение. Нет, не будет никаких массовых акций, а будут провокации, одна отвратительнее другой. Армянские провокации будут подтачивать общество, провоцировать грузин и в конечном итоге приведут к беспорядкам и столкновениям. Как обычно происходит в таких случаях - армянские провокаторы постараются выйти сухими из воды.

Это все, никаких других рычагов влияния на Грузию у Еревана нет. Грузия ничем не обязана Армении и армянам. Скорее наоборот, у нее должно бы скопиться множество претензий к этому соседу. Вряд ли в Грузии забыли об активном участии армянских националистов в оккупации грузинских территорий и зверствах против грузинского населения в сепаратистских регионах, учиненных армянским батальоном. В настоящее время численность армян в самопровозглашенной Абхазии растет, представители этого этноса потеснили самих абхазских сепаратистов и предъявляют право собственности на этот регион.

Территориальные претензии Армении к Грузии хорошо замаскированы под внутриконфессиональные разборки, дележ церквей и монастырей и прочие подобные выяснялки. На первый взгляд, все чинно и в рамках приличий. Благочестивым грузинским армянам, мол, просто хочется вернуться к своим духовным корням. Ну и что же, что для этого грузинская церковь должна отдать им несколько сот своих храмов... Так сказать "духовный террор" - это вид территориальной экспансии, и никак иначе, потому как, доказывая, что половина грузинских церквей армянские, "добрые соседи" доказывают, что половина грузинских территорий на самом деле принадлежит армянам. Это простая, многократно опробованная и истертая армянскими националистами до дыр формула.

Нет сомнений, что Грант Мелик-Шахназарян подразумевал, говоря о ресурсах влияния, именно эти факторы.

Кстати, после визита Никола Пашиняна в Иран Армения собралась стать главным транзитером газа для Грузии. Но это до того зыбкая перспектива, основанная на стольких трудноразрешимых для Еревана условиях, что говорить о ней просто смешно.

Напомним, что, находясь с визитом в Баку, Саломе Зурабишвили заявила: "В последние годы мы пережили одинаковые трагедии. И сегодня мы переживаем то, что для страны означает оккупация территорий. Территориальная целостность еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается для нас как открытая рана. С одной стороны, это мешает нашему развитию, а с другой, - несмотря на все это, эти трагедии, мы смогли усилить наше государство, экономику. Наш путь - путь независимости, и мы будем так и продолжать. Это - большие успехи", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, "конфликты и нарушение территориальной целостности - трагедия обеих стран. Сегодня для признания и восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности мы ведем совместную борьбу в международных организациях от ООН до ЮНЕСКО".

Зульфугар Ибрагимов