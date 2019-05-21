На днях в армянских СМИ появилась примечательная новость. Сообщалось, что так называемый "глава МИД" самопровозглашенного образования, созданного Арменией на оккупированных ею территориях Азербайджана, Масис Маилян высказал изданию russia-armenia.info свое сожаление по поводу того, что депутаты Госдумы РФ "давно не приезжали в республику".

По словам Маиляна, в последний раз это было в 2012-м, когда в НК проходили "президентские выборы". Сетуя на такое невнимание со стороны российских парламентариев, которое "не очень хорошо воспринимается населением", представитель сепаратистского режима привел им в пример их американских и европейских коллег. Мол, конгрессмены США приезжают каждый год, депутаты Национального собрания Франции, Европарламента, Бельгии, Кипра. А почему нет россиян? Что они там, Армению совсем не любят что ли? Более того, у самопровозглашенного образования во Франции есть 12 городов-побратимов, а в России - ни одного!..

Маилян не прав в своих подсчетах.

После 2012 года члены Госдумы все же посещали оккупированные территории Азербайджана. Так, в октябре прошлого года в составе женской делегации, завезенной в Карабах женой Никола Пашиняна Анной Акопян, в Ханкенди побывала заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.

Комментируя журналистам этот факт, председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что известную спортсменку обманули, точнее, не ввели в курс дела и просто использовали в собственных целях. С Журовой, по его словам, была проведена беседа, выяснилось, что она даже не понимала, что вторгается в довольно непростую сферу и ей этого не следовало делать.

"Я Светлану предупредил и попросил на будущее консультироваться с Комитетом, с экспертами Комитета, со мной - я всегда открыт для этого, для того, чтобы не допускать такого рода недружественных действий и не вредить нашим взаимоотношениям", - сказал Калашников.

Сомнительно, что после поездки в Карабах, например, депутата Европарламента от Люксембурга Франка Энгеля, кто-то в ЕП проводит с ним беседы. Или же Фрэнка Паллоне с Дэвидом Валадао кто-то после их поездки на оккупированные территории вызвал на ковер. Но это вовсе не означает, что в тех же Штатах смотрят на поездки в Карабах сквозь пальцы. Если армянским лоббистам позволительно временами нарушать международные правовые нормы, то для официальных лиц страны существует конкретный запрет. Кстати, крайне возмущающий лобби и диаспору. В марте этого года Паллоне было поручено прозондировать ситуацию и представить резолюцию, требующую снять барьеры для американских официальных лиц на поездки на оккупированные территории Азербайджана. Резолюция, конечно же, не прошла.

Что же касается России, то тут ситуация определена не только и не столько международными нормами, сколько отношениями между РФ и Азербайджаном. Отношения с Москвой у Баку на порядок выше, чем с любой другой страной мира, за исключением Турции. Близость двух наших стран ценится обеими сторонами. И Азербайджан, и Россия дорожат этими отношениями.

Кроме того, в России, несмотря на миллионную диаспору, очень слабо армянское лобби. Позиции лоббистов вроде Константина Затулина в Госдуме не настолько прочны, чтобы постоянно проверять отношения Москвы и Баку на прочность.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов (Россия):

"Вероятно, Масис Маилян, отмечая, что депутаты Госдумы РФ, "давно не приезжали" в Нагорный Карабах, имел ввиду, что туда не отправлялись официальные парламентские делегации. При этом в действительности отдельные депутаты Госдумы РФ в частном порядке, конечно, Карабах посещали. Впрочем, обратим внимание на комментарий главы думского Комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, в октябре 2018 года назвавшего один из таких случаев примером "непродуманных действий": "Если же мы начинаем становиться на одну из сторон... то это очень плохо. Этого нельзя допускать".

Отметим, что за последний год серьезно активизировались российско-азербайджанские контакты, в том числе на межпарламентском уровне. Из недавних событий - апрельский визит в Баку главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Круг российских парламентариев, вовлеченных в такие контакты (причем, представляющих не только "Единую Россию", но и думскую оппозицию), также постепенно расширяется. С учетом данного фактора, а также при нынешнем уровне российско-азербайджанских отношений в целом, поездки в Карабах значительных официальных парламентских делегаций из России крайне маловероятны.

Сетования представителей непризнанного мировым сообществом сепаратистского региона Нагорного Карабаха на то, что вот не едут российские депутаты к нам дружить, весьма показательны. Прежде всего, это говорит о том, что Россия не хочет вносить сомнения в свои дружественные отношения с Азербайджаном. Страной, с которой заключены контракты и договора о взаимном партнерстве по многим направлениям и на долгие годы.

Меня смущает то, что представители Карабаха усердно намекают на то, что дипломаты иных стран, и в частности США, все чаще наведываются без разрешения Баку и обещают максимальную поддержку непризнанным территориям. Приезжают они, естественно, через Ереван и тем самым явно желают получить статус нон-грата в Азербайджане. Именно эти визиты также внимательно отслеживает Москва, и ей это, мягко говоря, не нравится. Соответственно, все сетования местных политиков можно воспринимать не более, чем шантаж. Дескать, если не вы, то Запад нам поможет, что является большим раздражителем для векового гаранта безопасности армянского народа.

Сейчас все кому не лень пытаются разыгрывать карабахскую карту, однако, стоит учесть, что главные игроки здесь - это Баку, Москва и Ереван. Именно Азербайджан и Армения при посредничестве России должны решить эту проблему. Но Ереван, продолжая историческую преемственность, пытается усидеть на нескольких стульях. Однако, так не бывает. Армения продолжает вытеснять российский бизнес из Армении, при этом я пока не вижу запрета на продажу продовольственных товаров из Нагорного Карабаха под брендом "Арцах". Видимо, скоро на это российские власти также обратят свое внимание. Нельзя дразнить и шантажировать русского медведя. Ответка может быть весьма болезненной".

Отметим, что у российского армянства все же имеются рекруты, временами демонстративно командируемые на оккупированные территории Азербайджана. Эти посещения не имеют смысла и никак не могут считаться признаком установления отношений между Россией и самопровозглашенным образованием. Но армянский агитпроп, конечно, старается выжать из них по максимуму.

Летом 2013 года в Карабахе, как утверждается - по приглашению друзей, побывал депутат Государственной Думы России, член парламентской фракции "Справедливая Россия" Олег Пахолков. В феврале прошлого года оккупированные территории в очередной раз посетил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Этот одиозный парламентарий - единственный в своем роде в ГД, кто настолько высоко ценит карабахские пейзажи.

Но в принципе, Маилян не ошибся - массового посещения оккупированного Карабаха депутатами Госдумы действительно нет, и давно.

Последний такой массовый "завоз" имел место в 2010 году, когда целая делегация, в которую помимо Затулина вошли Игорь Чернышенко, Кирилл Черкасов, Татьяна Воложинская и Максим Мищенко, приняла участие в незаконных "президентских выборах" в Карабахе.

Какая работа была проведена с нарушителями, неизвестно, но после этого никаких делегаций Госдумы в Карабах не отправлялось. Частные поездки, вроде отработки гонораров Затулиным, встреч с друзьями Пахолкова или материнских эмоций Журовой к серьезным пробелам российского парламента отнести нельзя.

Думается, вполне достаточно для ответа армянским сепаратистам на простой вопрос с привкусом шантажа: почему депутаты Госдумы не ездят в оккупированный Арменией азербайджанский Карабах.

Зульфугар Ибрагимов