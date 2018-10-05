Новый приступ армянофилии у товарища Затулина - тревожные симптомы

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в очередной раз доказал несоответствие занимаемой должности.

Чем, собственно, должен заниматься товарищ Затулин на своем посту, исходя из названия комитета, догадаться не сложно. Но этот тип развернул детальность, полностью противоположную заявленным целям. Вместо интеграции и связей, зампред комитета давно, старательно и безнаказанно нарушает статьи уголовного кодекса Российской Федерации, сея национальную рознь, призывая к экстремизму и служа интересам третьего государства в противовес интересам России.

На днях сей господин дал интервью некоему изданию ruposters.ru. Судя по тому, как оно было освещено проармянским REGNUM, главной темой беседы было охаивание Азербайджана. Наша страна для Затулина как кость в горле, болезненная заноса, не дающая покоя. Трудно сказать, откуда столько ненависти и желчи. Точнее, было бы трудно это понять, если не знать механизм пробуждения армянофилии у некоторых деятелей российского политического поля.

В интервью вышеуказанному изданию зампред комитета Госдумы предрек Азербайджану развал в случае войны за Карабах и поставил под сомнение стабильность нашей страны. Но самое примечательно - что господин Затулин взял на себя смелость говорить от имени России, то есть от лица российского руководства и парламента.

Обвинив Азербайджан в якобы нежелании компромиссов и наращивании военного бюджета, армянофил вдруг заговорил от первого лица во множественном числе, причем в утвердительном тоне и очень уверенно, будто делегирован делать подобные заявления высшим руководством РФ "Мы в этом категорически не заинтересованы (то есть в войне за Карабах - ред.). Поэтому мои усилия и коллег направлены на то, чтобы не допустить возобновления войны в Нагорном Карабахе. И в этом отношении нашими противниками становятся руководители и политические круги Азербайджана, которые слишком много говорят о возможности войны", - заявил Константин Затулин.

Кого одиозный парламентарий, давно заслуживающий быть изгнанным из ГД, записал в противники руководителей и политических кругов Азербайджана? Как известно, в законодательном органе РФ проармянские настроения не носят массового характера, так как в большинстве российские депутаты понимают значимость Азербайджана для России и всячески способствуют укреплению и развитию двусторонних связей. А записывать официальный Баку себе в противники - это не лучший способ эти связи поддержать. Затулин один из немногих, но говорит от имени большинства, стараясь изображать одним собой массовку.

Конечно, сказанное не является выражением мнения официальной Москвы. Отношения между нашими странами находятся и поддерживаются на таком уровне, что никакие затулины не могут на них повлиять. Его беспардонные выпады не более чем, пардон, комариный писк. Но, согласитесь, терпеть комара и позволять ему до бесконечности сосать свою кровь, это уже слишком. Думается, руководству Госдумы пора, давно пора подумать о каком-нибудь репелленте от подобных типов, открыто и откровенно действующих против интересов России.

Кстати, несколько лет назад товарищ Затулин был лишен поста первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ. Тогда он открыто и нагло, занимая при этом высокий пост, выступил против российских интересов и государственной политики РФ в вопросе Ливии. Перейти в международный комитет, как писали российские СМИ, он отказался и пожелал остаться скромным рядовым членом комитета по делам СНГ. А как же, что проармянскому деятелю делать в международном комитете. Как он там будет отрабатывать армянские гонорары и ордена?

Сегодня он опять занял пост первого зампреда комитета и продолжает свою разрушительную работу. Кстати, избран он в Госдуму от города Сочи, где более трети населения составляют армяне. Армянство, несомненно, и делегировало его на представление собственных узко-этнических националистических интересов, далеких от интересов собственно России.

Не иначе, как демаршем против российско-азербайджанских отношений, не назвать поездки этого типа в оккупированный Карабах, его участие в так называемых "выборах" в НК, его постоянные желчные выпады в адрес Баку согласно повестке и по заказу армянского агитпропа. Лоббирование интересов Армении дело грязное и неприличное, но зато доходное.

Впрочем, Константин Затулин так и так пришел к своему "светлому" настоящему через очень темненькое и грязненькое прошлое. Так что удивляться нечему. Как можно узнать из российских СМИ, он был сыном ветерана советской госбезопасности и позже - крупного административного деятеля Федора Затулина. Еще в студенческие годы, будучи комсомольцем-активистом, "стучал" на своих товарищей по МГУ, за проступки, дескать, "чуждые" моральному облику советской молодежи. Согласно информации российских же медиа, поговаривают о нескольких грязных историях, в результате которых многие рядовые граждане РФ и других стран СНГ потеряли свои кровные деньги "благодаря" полулегальным аферам, в которых, в том числе, фигурировало имя товарища Затулина.

Все эти замечательные" навыки он пронес через всю жизнь и прекрасно приложил к делу, работая на армянских хозяев. За что несколько лет назад получил Орден почета из рук... даже страшно произнести - самого тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна.

Одним словом, товарищ Костя не сбавляет оборотов и продолжает исправно работать языком, день за днем доказывая заказчикам в Ереване, что не зря получает свои гонорары.

Да, армянские гонорары он получает зря - заслужил. Но вот насчет зарплата за работу первым зампредом комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками - точно выплачивается ему напрасно. Таких, как Затулин, к структурам подобного профиля, работающим в целях интеграции, а не разобщения и конфронтации, нельзя подпускать на пушечный выстрел.

Зульфугар Ибрагимов