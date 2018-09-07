Армянофил Затулин снова опозорил историческую науку и СНГ - ПОДРОБНОСТИ

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы России Константин Затулин хоть и является лицом официальным, но, похоже, совершенно не имеет представления о политической повестке России. Армянское болото так прочно засосало этого российского депутата, что он не видит ничего дальше него. Иначе в своих комментариях СМИ он более деликатно подходил бы ко многим вопросам, касающимся Азербайджана.

На днях Затулин поделился с "Федеральным агентством новостей" своим видением истории Карабаха и карабахского конфликта. Более того, он "забрел" в историю Азербайджана и даже Грузии. Суждения более чем оригинальные.

Вот, например, как вы думаете, почему Армения начала карабахский конфликт и оккупировала азербайджанские территории? Реальная и единственная причина хорошо известна всему миру - желание армян расширить территорию за счет соседей и воплотить болезненную мечту о "великой Армении от моря до моря". Никаких других причин не существует. Но у Затулина, получающего армянские гонорары, есть другая, скажем так, версия. "Зачем армянам был нужен Нагорный Карабах? - вопрошает он и отвечает: - Потому что они не могли вынести унижения тем, что эта древняя армянская земля, где их могилы, хачкары, монастыри, в годы советской власти "подчищалась" в угоду принадлежности к Азербайджанской ССР". И все в таком духе.

Зампред комитета Госдумы внес свой вклад и в географические инсинуации армянских мифотворцев, протянув границы армянства в прямом смысле слова от моря до моря. "...армян раньше в Баку было больше, чем азербайджанцев, а в Тбилиси больше, чем грузин, однако со временем им пришлось стать беженцами и покинуть Азербайджан и Грузию", - заявил он.

Прокомментировать этот околоисторический бред мы попросили азербайджанского историка, директора Центра истории Кавказа, старшего научного сотрудника Института права и прав человека НАНА, доцента ЮНЕСКО Ризвана Гусейнова.

По мнению нашего собеседника, первое, на что хотелось бы обратить внимание после знакомства с этой ахинеей, - это то, что господин Затулин, похоже, совсем забыл, какую должность занимает. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ - это должность, накладывающая обязательства не по армяно-российским отношениям, а по делам всего Содружества, куда входят и другие страны, включая Азербайджан.

"Подобный пост не допускает такой слепой поддержки Армении и огульных высказываний в адрес члена СНГ - Азербайджана. Считаю, что руководство Содружества и Госдумы должно обратить особое внимание на этот факт и сделать выводы. Потому что высказывания Затулина дискредитируют организацию и российский парламент. Вообще, Затулин ведет себя как третьесортный статист на дешевых телеканалах, который пытается криком привлечь к себе внимание", - сказал Гусейнов.

Затулин по образованию историк и должен бы знать элементарные вещи. Он должен знать, что тысячи азербайджанских крепостей, памятников культуры и истории, мечетей разрушены армянскими захватчиками в оккупированном Карабахе и на территории нынешней Армении. А храмы, о которых он говорит, причисляя их армянам, являются наследием Албанской автокефальной церкви - это известный мировой исторической науке факт.

"Если Затулин так любит историю, то должен бы знать такие элементарные вещи и иметь смелость эту правду высказать. Удивляют и его претензии по поводу численности армянского населения в Баку и Тбилиси. Если уж он такой знаток, пусть наберется смелости и скажет, когда и откуда взялись армяне в Баку. Пусть расскажет правду об умышленном массовом переселении армян в регион и искусственном раздувании численности армянского этноса в азербайджанской столице и в период царской России, и во времена СССР. Правда в том, что с началом промышленного бума Баку стал чрезвычайно привлекательным для империи городом, в связи с чем началось массовое переселение сюда армян, чтобы не дать укрепиться коренному азербайджанскому большинству", - подчеркнул азербайджанский историк.

По мнению нашего собеседника, психотип господина Затулина - скандальность, базарное поведение, эпатаж - очень подходит к тем задачам, которые ставит перед ним армянская диаспора, лобби и правительство Армении. Эти качества просто незаменимы для того, кто хочет получать армянскую "зарплату", вводя в заблуждение российскую общественность. И Константин Затулин, как и ряд других политических клоунов, хорошо справляется с этой задачей, считает Ризван Гусейнов.

Зульфугар Ибрагимов