Армяне снова "присвоили" Тбилиси - скандал в соцсетях

Глава действующей в Грузии организации "Агора-Джорджия", этническая армянка Виктория Максоева разместила видео экскурсии по Тбилиси, устроенной ею для своих знакомых и гостей из Армении.

В ходе экскурсии, Максоева поведала своим гостям о непомерно большой роли армян в становлении Тбилиси. Апогеем этого трогательного рассказа стала фраза "В принципе, Тбилиси XIX века можно считать армянским городом". Она то и вызвала взрыв негодования в грузинском сегменте соцсетей.

Сама Максоева недоумевает - что так возмутило грузин, когда все, сказанное ею, правда. Да они просто не знают русского языка и своей истории. Они не в курсе, что "почти половина населения Тбилиси того периода были этническими армянами". И вообще, ее слова были вырваны из контекста, а вся кампания против нее организована "со стороны третьих сил, которым на руку разжигание межнациональной розни в Грузии", утверждает она.

Отметим, что под "третьими силами" армяне, как правило, подразумевают Азербайджан, дескать, заинтересованный в разрушении "векового братства" между грузинским и армянским народами. Но тут следует подчеркнуть, что большего вреда своему "вековому братству" с грузинским народом, чем нанесли сами армяне, нанести просто невозможно. Националистические теории, нездоровое мифотворчество, постоянные территориальные претензии и тихая экспансия со стороны армянства не могут остаться незамеченными.

Хорошо известно, что после завоевания региона царской Россией, армяне из Малой Азии были толпами перемещены на Южный Кавказ и расселены на территориях, принадлежащих грузинскому и азербайджанскому народам. В результате кровопролитных войн и устроенных пришельцами этнических чисток коренного населения, число армян в регионе значительно возросло, и селились они, конечно же, на самых лучших и плодородных землях и в крупных городах. Так же был облюбован пришлым населением и Тбилиси. И в последние годы армянские историки, журналисты, общественные деятели все чаще указывают грузинам уже не только на "особую роль" армянства в становлении города, но и на основание его вообще. Параллельно обнаруживается армянское происхождение у известных исторических лиц Грузии, писателей, поэтов, государственных деятелей. Армянином был объявлен, например, Шота Руставели. Те же процессы шли в свое время и в отношении Азербайджана. Недостаточное внимание к продолжавшейся десятилетиями "тихой экспансии" привело к карабахскому конфликту, геноциду азербайджанцев Карабаха и Армении.

Горький опыт Азербайджана не мог не оставить следа и не заставить задуматься и грузин. И потому фраза "Тбилиси XIX века можно считать армянским городом" вызвала такой взрыв негодования. Так что прежде, чем обижаться на реакцию грузинской онлайн-аудитории, армянским националистам следует научиться следить за своим языком и уважать народ, хлеб которого они едят уже не одно столетие.

Зульфугар Ибрагимов