Продажные политики типа Затулина раняют авторитет России среди ее друзей

Несмотря на отставку лидера "карабахского клана" Сержа Саргсяна, его ставленники все еще упорно цепляются за власть.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Клан проиграл улице и готовит почву для "побега с тонущего корабля" в Москву. Задумываясь о своем будущем, они с воодушевлением встретили российскую делегацию, в том числе заместителя главы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. Будущее "карабахского клана" теперь зависит от попытки Кремля договориться с лидером протестов Николом Пашиняном. Власти РФ предложили ему встретиться, и "уличный лидер" благосклонно сказал "да" на предложение великой державы.

Теперь преданный боец за "великую" Армению, защитник фашистского героя-террориста Нжде, любимчик армянских сепаратистов, тюркофоб Затулин с трепетом в душе ожидает встречи с лидером "революции" или переворота, а вероятнее всего армянского майдана - Пашиняном. Однако, даже будучи в Ереване в период безвластия и обеспокоенности Москвы будущим выбором Армении, Затулин не может забыть Азербайджан.

Так, российское издание "Спутник-Армения" опубликовало его слова, сказанные в Ереване: "Азербайджану выгодно, чтобы кризис в Армении был затяжным, и он вряд ли пойдет на военную авантюру в Карабахе". Далее Затулин, наибольшее внимание уделив военным столкновениям в апреле 2016 года, сказал, что "именно азербайджанская сторона, именно Алиев по своим внешним и внутренним причинам решили пойти на эскалацию в зоне конфликта".

В этой связи уместно было бы отметить, что именно благодаря неуклюжим и неуместным заявлениям продажных политиков типа Затулина Россия теряет свой авторитет среди друзей. Находясь в Армении, он не смог выдавить из себя ни одного критического слова в отношении разорившего страну Саргсяна. Но при этом вспомнил Азербайджан и его руководителя. Хотя причем тут они? Ведь феноменом ненависти населения Армении к "карабахскому клану" и лично Саргсяну Москва обязана деятелям типа Затулина, которого экс-премьер успел одарить многочисленными ценными подарками и высокими наградами.

Результаты этой дружбы мы видим на улицах Еревана. Каков заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Затулин, таковы сегодняшние Армения и СНГ, таков и процесс евразийской интеграции и таковы связи с соотечественниками. Сидите, Константин, и ждите, может быть, уличный бунтарь Никола, вернувшись из района, вас примет. Вы это заслужили!

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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