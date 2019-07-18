Новые власти Армении продолжают политику старых, то есть говорят о том, что невозможно реализовать.

Как пишет газета "Жаманак" (Время), вице-премьер Тигран Авинян заявил, что ведет переговоры с российской стороной о строительстве новой АЭС. О новой АЭС говорил еще экс-президент Армении Серж Саргсян в своем послании Национальному Собранию 2008 года.

Как отмечает источник, у Армении нет средств, чтобы финансировать проект стоимостью в 4-5 млрд. долларов, а в России несколько раз давали понять, что не могут предоставить кредит в таком размере. В лучшем случае, речь идет о 20%.

"Есть планы космического масштаба, но нет денег", - пишет газета.

Напомним, что в октябре 2008 года президент Армении Серж Саргсян заявил с трибуны парламента о грандиозных проектах, которые в ближайшее время начнет осуществлять Армения. По его словам, в ближайшие годы начнется строительство железной дороги Иран-Армения, а в ближайшие месяцы - новой атомной станции.

Но прошло время, а ничего не произошло. Уже в 2013 году в проекте государственного бюджета Армении не было предусмотрено сумм ни на новую атомную станцию, ни на железную дорогу Иран-Армения. Средства не были предусмотрены не только для основного строительства, но и для подготовительных работ. То есть проекты, оглашенные Саргсяном, были благополучно задвинуты.

Еще через несколько лет "Айкакан Жаманак" писала, что в списке приоритетных задач правительства Армении на 2016 и намека нет на строительство железной дороги Иран-Армения и новой атомной станции. Для правительства не составило бы труда включить в данный список несколько формальных выражений, скажем, о создании условий для подготовки и предпроектных работ. Фактически, правительство отныне не считает эти вопросы реальными, или, по крайней мере, для него они не являются приоритетными.

Как ранее сообщало Новости Армении - NEWS.am, 20 августа 2010 г. в Ереване было подписано соглашение между РФ и РА о строительстве нового атомного блока на территории Армении. Подписание документа состоялось по итогам переговоров президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Дмитрия Медведева. Была даже создана совместная российско-армянская компания для строительства АЭС "Мецамор Интер РАО", которая должна была обеспечить не менее 40% стоимости станции, еще 60% планировалось привлечь за счет инвесторов...

Вопрос был закрыт по причине отсутствия финансов. По-видимому, Саргсян рассчитывал на щедрость Москвы, но та не пожелала брать на себя такой финансовый груз. У самой России достаточно проблем, и 5 миллиардов долларов на новую атомную станцию для Армении - это роскошь.

Остается только загадкой, для чего вице-премьеру Армении понадобилось возвращаться к этому вопросу в США. В Ереване и Москве тема не поднимается уже много лет. Может быть, новые власти страны рассчитывают, что Штаты заревнуют и решат выложить требуемую сумму и перевести стрелки на себя?

На этом - все.

Зульфугар Ибрагимов