Власть Никола Пашиняна завершилась, но ему не говорят об этом, чтобы он не впал в душевное помешательство. Он не чувствует, что больше не обладает властью. Но его власть завершилась, и он фактически подал в отставку, так как предал сам себя, свое прошлое, озвученные им в ходе революции лозунги.

Такой политический диагноз поставили премьер-министру армянские СМИ.

По мнению армянских аналитиков, происходящее в последние дни говорит о слабости и растерянности Пашиняна, что и порождает его агрессию. А при слабом и агрессивном руководителе страну обязательно ждут потрясения.

Главные потрясения Армении еще впереди. А пока Пашинян пытается спастись, проводя чистки в собственной команде. Последние отставки в Армении показали, что фактически больше не имеющий власти над толпой премьер-министр Никол Пашинян не доверяет больше никому. В первую очередь, своим силовикам.

В понедельник был отправлен в отставку глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Поговаривают, что любимчик журналистов будет лишен также поста президента национальной футбольной федерации. Через день после Ванецяна при странных обстоятельствах подал в отставку глава полиции Валерий Осипян. Из аппарата Пашиняна заявили, что премьер был недоволен работой главного полицейского, как и руководителя нацбезопасностью. Но что интересно - недовольство, заставившее прогнать Осипяна из полиции, не помешало премьеру назначить его... своим главным советником.

В рамках какой логики действует политик, претендующий на звание лидера всея армянства, трудно понять. Впрочем, в действиях Никола Пашиняна логика отсутствует в принципе.

На очереди министр обороны Давид Тоноян. Такая перспектива стала для него, судя по всему, большой неожиданностью. Любитель бравурных заявлений и не думал, что его тоже могут вымести из правительства. О том, что Тоноян не ждал таких потрясений, говорят его ответы на вопросы журналистов, от категоричного "нет" до "все может быть".

Между тем, парад отставок во властных кругах, судя по всему, будет продолжаться, и то, что пишут по этому поводу армянские СМИ, далеко не "утки". Как пишет, например, "Жоговурд", в ближайшее время подадут в отставку вице-премьер Мгер Григорян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, глава минобороны Давид Тоноян. За ним последуют глава МЧС, министры здравоохранения, труда, экологии. Последний, кстати, является противником эксплуатации Амулсарского месторождения, вокруг которого в настоящее время продолжается скандал.

Кадровый погром, как прогнозирует "Грапарак", ждет и парламент.

Причин для таких радикальных действий может быть несколько. Не исключено, что толчком к развалу властной пирамиды послужили события вокруг того самого Амулсара. В принципе, чиновникам и политикам по большому счету наплевать, будет эксплуатироваться рудник или нет. Выкладки экологов и аудиторов - это пустое сотрясение воздуха для власть предержащих. Но вот фактор народного недовольства отмести нельзя. Права толпа или нет - неважно, главное, что это - ТОЛПА. И тут надо не просчитаться и правильно выбрать сторону. Учитывая, что Никол Пашинян - это колосс на глиняных ногах, правильнее всего выбрать толпу. Мало кто в правительстве занял сторону премьер-министра в амулсарском вопросе. Напомним, что Пашинян заявил об отсутствии правовых основ для продолжения блокады рудника и попросил толпу деблокировать дороги и разойтись.

В нынешней ситуации такое решение очень непопулярно. И потому многие члены команды премьера оказались не на его стороне. Хотя, повторимся, чиновникам глубоко наплевать, какая вода идет из кранов у жителей Джермука, и сторону народа они выбрали только из страха перед яростью толпы. Как это бывает, они прекрасно помнят - после апрельского переворота 2018 года прошло не так уж много времени.

Однако причиной такой массовой зачистки со стороны Пашиняна может быть и пресловутое противостояние пророссийской и прозападной группировок внутри армянской власти, а также связи членов новой команды с "бывшими".

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде больше склоняется к этой версии.

Отставка такого рода и таким образом, как минимум, свидетельствует о наличии в армянской властной элите серьезных противоречий, считает он.

"Дело в том, что еще в начале этого года в армянской прессе появились материалы, которые говорили о том, что между соросовской группой во власти и нынешним главой СНБ, а также людьми, которые вокруг него группируются, возникли противоречия. На фоне этих противоречий в команде Пашиняна в апреле этого года произошли увольнения. В числе уволенных, кстати, была и мать Ванецяна, которая занимала ответственную позицию в аппарате Пашиняна.

Были предположения, что Ванецян имеет политические амбиции, что его деятельность выходит за рамки его полномочий, что он преследует цель укрепиться во власти за счет преференций. Однако не стоит забывать, что Ванецян в силу своих полномочий занимался вопросами борьбы с коррупцией, в его ведении находился вопрос бывших чиновников. Не исключено, что давление на него со стороны Пашиняна в "деле Кочаряна" стало одной из веских причин его отставки. Возможно, что глава СНБ занимал отличную от пашиняновской позицию в деле Кочаряна, мог заигрывать с ним и другими "бывшими".

Ванецяна освободили от должности примерно в то же время, когда выносился окончательный вердикт по Кочаряну, тут может иметь место какая-то определенная связь. Так Пашинян решил продемонстрировать свою силу, желание в более жесткой форме вести борьбу с прежней властью.

Одним словом, Пашинян пытается спасти свою власть, консолидировать представителей лояльной элиты, которые поклялись идти с ним до конца, и избавляется от тех, кто может сотрудничать с прежней командой. Так что отставки еще будут", - сказал Day.Az Ильгар Велизаде.

Зульфугар Ибрагимов