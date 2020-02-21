Продолжается государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию. Глава государства уже провел ряд насыщенных и результативных переговоров с ведущими политиками и крупнейшими истальянскими компаниями. Более того, уже в первый день визита был достигнут ряд важнейших договоренностей, которые принесут большие политические и экономические дивиденды нашей стране.

Государственный визит азербайджанского лидера в Италию еще продолжается, но его уже можно назвать знаковым. Глава государства провел целый ряд важнейших встреч и переговоров: с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром страны Джузеппе Конте, председателями обеих палат итальянского парламента Марией Альберти-Казелатти и Роберто Фико. Кроме того, Президент Ильхам Алиев провел рабочий обед с руководителями крупнейших итальянских компаний и предприятий.

Сотрудничество с Италией - одно из приоритетных направлений азербайджанской внешней политики - неудивительно, ведь именно Италия стала партнером номер один для Азербайджана в мировом масштабе. Это подтверждают и отличные показатели взаимной торговли: по итогам 2019 года товарооборот между нашими странами достиг 6 миллиардов долларов. Итальянский бизнес активно взаимодействует с азербайджанскими партнерами: компании из этой страны заключили контрактов на 10 миллиардов долларов - и это только в энергетическом секторе и зарубежных энергетических проектах, осуществляемых по инициативе нашей страны. Следует отметить и то, что Азербайджан - первый и самый надежный поставщик сырой нефти в Италию - на долю нашей страны приходится 17% всей потребляемой там нефти. С запуском Южного газового коридора, работы по которому завершены на 92%, Италия превратится также и в газового импортера из Азербайджана.

Говоря об экономическом сотрудничестве между Баку и Римом, Президент Ильхам Алиев заявил, что в торговом обороте есть большой дисбаланс в сторону энергетического сектора. "Однако нам также следует знать, что это связано в основном с нашим экспортом нефти в Италию. Поэтому мы заинтересованы в диверсификации нашего экспорта. Конечно, мы должны принять дополнительные меры для увеличения экспорта из Италии в Азербайджан", - сказал глава государства.

По его словам, учитывая политику диверсификации и индустриализации в Азербайджане, в прошлом году отечественная промышленность, не относящаяся к энергетике, выросла на 14 процентов, а в январе нынешнего года - еще на 16 процентов.

"Причина связана с проектами, финансируемыми государственным и частным секторами в промышленности. Потому что итальянские производители - это высокопрофессиональные компании, работающие на высоком уровне. Поэтому технологическое обновление Азербайджана является нашим приоритетом. Уверен, что после моего визита мы увидим больше проектов, представляющих совместные интересы", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Азербайджано-итальянские переговоры завершились подписанием порядка 20 двусторонних документов. Страны договорились о развитии сотрудничества по целому ряду направлений, таких как энергетика, сфера культуры, туризм, сельское хозяйство, оборонная сфера, транспорт, космические технологии, образование, здравоохранение и многие другие.



Но, конечно, самым важным из подписанных накануне азербайджано-итальянских документов стала Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Это важнейший политический документ, который не только фиксирует нынешний уровень двусторонних отношений, но и определяет приоритеты тесного двустороннего сотрудничества на многие годы вперед. В Декларации Баку и Рим отметили важнейшие направления будущего стратегического партнерства, а также подчеркнули, что азербайджано-итальянские отношения выходят на качественно новый уровень.

Кроме того, важнейшим пунктом в подписанной Декларации выступает поддержка Баку и Римом суверенитета, территориальной целостности друг друга. Страны подчеркнули уважение принципа неприкосновенности границ. Италия также выразила поддержку справедливому урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе международного права, итогового Хельсинкского акта, резолюций ООН и решений ОБСЕ.

Выступая с заявлением для печати, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что данная декларация по существу устанавливает будущие направления стратегического партнерства между двумя странами. "Это - очень глубокий и детальный документ, охватывающий политическую, экономическую, культурную, гуманитарную - все сферы. В то же время он содержит положение об оказании Италией и Азербайджаном поддержки друг другу в рамках международных организаций. А это бывает между близкими, дружественными странами, союзниками", - сказал глава государства.

Совместную декларацию между Азербайджаном и Италией следует рассматривать не только как всеобъемлющий документ, который определяет песпективы двустороннего сотрудничества: декларация может стать прекрасным фундаментом для будущего соглашения между Азербайджаном и ЕС, работа над которым продолжается. Азербайджано-итальянское сотрудничество - пример успешного, взаимовыгодного партнерства между нашей страной и европейским государством. Оно вполне может быть примером и для азербайджано-европейского взаимодействия в целом.

Продолжающийся визит Президента Ильхама Алиева в Италию уже сейчас показывает, насколько высок интерес к Азербайджану в Европе, насколько динамично укрепляется международный авторитет нашей страны. Этот визит стал воплощением внешнеполитического прорыва нашей страны на европейском направлении. Крупнейшие мировые компании стремятся проводить переговоры с нашей страной, обсуждать новые проекты и возможности.

Все это - результат не только успешной внешней, но и эффективной внутренней политики Президента Ильхама Алиева. Благодаря усилиям главы государства Азербайджан прочно удерживает лидерские позиции и в регионе, и на всем постсоветском пространстве. В стране царит стабильность, на фундаменте которой выстраивается развитие экономики, государственного управления, проводятся масштабные реформы. Все это позволило выстроить в Азербайджане привлекательную деловую среду и инвестиционный климат. Именно благодаря этой политике Азербайджан представляет собой идеального международного партнера: надежного, стабильного, заинтересованного в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве. Развитие, взаимное уважение и выгода - это как раз то, что готов предложить миру Азербайджан.

Именно таких партнеров сейчас не хватает. Потому опыт нашей страны вызывает неподдельный интерес в Европе. Визит Президента Ильхама Алиева в Италию еще продолжается, но уже стал ярким свидетельством того, что наша страна может быть примером успеха в мировом масштабе. Может - и уже является таким примером.

Эмин Алиев

главный редактор Day.Az