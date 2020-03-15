Армяне пытаются доминировать над россиянами

Российское издание Weproject.media составило подборку "Лучшие молодые топ-менеджеры Москвы", в которой оказались трое россиян армянского происхождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Градатор, издание отмечает, что Рафаэль Абрамян с 2019 года является исполнительным директором Rambler Group, который объединяет несколько крупных российских медиа-платформ с самой большой аудиторией в стране - более 50 миллионов человек.

Вторым армянином в списке стал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, который в 29 лет стал самым молодым деканом факультета дипломатических кадров.

В список самых успешных молодых топ-менеджеров Москвы также вошел сооснователь компании Ubank Феликс Хачатрян.

Напомним, что годом ранее те же молодые "армяне-россияне" вошли в список "самых перспективных россиян" моложе 30 по версии журнала Forbes.

Российская версия журнала "Forbes" год назад опубликовала рейтинг "30 до 30" самых перспективных россиян моложе 30 лет по нескольким категориям, в котором также фигурировал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, также операционный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян, также IT-разработчик, участвовавший в создании приложений Ubank, inTaxi, uTalk, Global Searching Systems Феликс Хачатрян.

В почетный список "россиян" вошли еще двое армян: в категории "Спорт и киберспорт" оказался 22-летний теннисист армянского происхождения Карен Хачанов, а в разделе "Наука и технологии" автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян.

Примечательно также, что членами жюри, определяющими рейтинг "самых перспективных россиян", стали двое россиян армянского происхождения: генеральный директор "Мегафона" Геворг Вермишян и профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов.

То есть, в России, в Москве, сегодня большинство лиц в категории генеральный директор - армяне. Более того, они самые успешные и выдающиеся, машина армянского лобби выводит их на первые позиции по всем рейтингам, раскручивает формулу их успеха.

Достаточно привести в пример историю успеха одного из "самых выдающихся молодых россиян" - Генри Сардаряна.

В сентябре 2016 года он был назначен на должность директора Международного института управления МГИМО.

До назначения на эту должность прыткий Генри Сардарян занимал пост заместителя руководителя МИУ.

Головокружительная карьера Генри Сардаряна началась с поступления в Международный Институт Управления МГИМО (У) МИД России в пятнадцатилетнем возрасте.

Связи отца, Тиграна Сардаряна, помогли ему вместе с дипломом получить место специалиста по учебно-методической работе в родном вузе, а в феврале 2012 года стать штатным преподавателем.

Дальнейший взлет по карьерной лестнице оказался еще более стремительным, до головокружения. Всего через два года Генри Сардарян становится заместителем директора Международного Института Управления, в 2016 году начинает исполнять обязанности директора института, а затем - декана факультета управления и политики МГИМО. И вот, наконец, в 29 лет он стал самым молодым деканом факультета в кузнице дипломатических кадров России.

Что тут смущает? История высшего образования знает немало людей, ставших преподавателями в совсем юном возрасте.

Но руководство образовательной деятельностью, тем более, в столь сложной области, как международная политика и управление, подразумевает наличие серьезных практических навыков. А здесь у Сардаряна не отмечено абсолютно никаких достижений.

Поневоле приходится отметить далеко не впечатляющие практические достижения Генри Сардаряна. И тем не менее ему доверили руководство факультетом важнейшего высшего учебного заведения. Как так?

Во-первых, такие, как Сардарян, получают столь высокие посты в РФ благодаря поддежке армянского лобби. В частности, в систему, обслуживающую МИД РФ, включая МГИМО, посольства РФ за рубежом, различные общственно-политические Фонды, встроены армянские кадры, причем на высоких позициях. Причина, наверное, понятна. Всей этой системой руководит глава МИД России Сергей Лавров (Калантарян), он же является архитектором армянской сети в российских внешнеполитических и медийных кругах.

Также стоит взглянуть на иную, не парадную сторону жизни этого декана, писало как-то издание media. Сам он старается упоминать о ней как можно реже, и более того - прилагает максимум усилий, чтобы о ней знали как можно меньше людей. По крайней мере, большинство критических отзывов о Генри Сардаряне тщательно выпилены из интернета.

Но шила в мешке не утаишь. Можно догадаться, что в Россию "вундеркинд" Генри прибыл из родного Ванадзора (бывший Кировакан) не один, а, как минимум, в компании с папочкой, Тиграном Сардаряном. Сардарян-старший в 2008 году возглавил компанию "Мособлпромстрой", занимавшуюся, в частности, жилищным строительством в подмосковном Звенигороде. Здесь он и погорел. В 2010 г. в отношении Тиграна Сардаряна было возбужденоуголовное дело по ч. 4 статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Сам же Сардарян-старший, так и не понесший наказание за обкрадывание россиян, на время залег на дно. Но ненадолго. Уже в 2012 году он стал единственным владельцем "Мособлпромстроя", а в 2014 вынырнул в качестве... начальника 9-го отдела Государственного надзора Московской области!

Каким образом человек, подозреваемый в особо крупном мошенничестве, смог не только уйти от наказания, но и занять должность, открывающую соблазнительные перспективы для различных афер? Точно ли тут не сыграли свою роль широкие связи в диаспоре (управление Госнадзора по случайному совпадению занимает Артур Гарибян) и крупные денежные суммы?

Но вернемся к нашему герою. Уже в студенческие годы он уделял связям с земляками не меньше внимания, чем учебе, и еще до диплома возглавил армянскую студенческую диаспору МГИМО.

Помимо организации совместных чаепитий и продвижения национальной культуры, глава землячества Сардарян-младший опекает абитуриентов с далекой родины. В МГИМО ходят упорные слухи, что поступить на факультет управления и политики гораздо проще с армянским паспортом, чем с российским. Правда, деньги все равно понадобятся.

Собственно, ликвидации Международного Института Управления и созданию факультета управления и политики МГИМО, где Генри Сардарян сначала трудился исполняющим обязанности директора и декана, а потом стал полновесным деканом, предшествовал коррупционный скандал, связанный, в том числе, с неким вероятно введенным молодым и.о. директора негласным прайсом на поступление.

Ныне недоступный всероссийский интернет-рейтинг преподавателей "Суп студента" оценивал преподавательские способности Сардаряна на жалкую троечку. Зато в комментариях студенты отмечали его любовь к подаркам и делились знаниями о том, сколько следует занести, чтобы получить желаемое.

Тем не менее, никакие подозрения в коррупции и грязные слухи не могут очернить "светлый лик" Генри Тиграновича и остановить его стремительную карьеру. Еще задолго до назначения деканом факультета, он делился планами со своими друзьями. По ним, как мы предполагаем, он должен был сначала возглавить институт управления (и в итоге возглавил, пусть и переименованный в факультет), затем стать проректором, а потом... министром иностранных дел Армении! Такой вот "патриот России", таскающий в кармане армянский паспорт.

Прицеливаясь на высокий пост, Генри Сардарян рассуждал в интервью армянскому изданию: "Одним из наших (армянского землячества МГИМО - прим.ред.) приоритетов является продвижение позитивного образа Армении. Нам дан шанс, о котором мы мечтали 600 лет, - построить очаг для всей нации ( и этот "очаг", надо понимать, Россия). 20 лет независимости - слишком маленький срок, чтобы делать выводы. Все впереди - победы, благополучие, расцвет "нашего государства" ( "наше государство" - речь идет об Армении, а не России). Необходимо лишь иметь возможность достойно ответить на вопрос, который задавал себе Андраник (имеется в виду армянский преступник и военачальник-головорез Андраник Озанян - прим.ред.): что я сегодня сделал для Армении?" (конец цитаты).

Жизнь, однако, любит подкидывать сюрпризы. Победивший в апреле 2018 года ереванский майдан дал Сардаряну-младшему шанс достичь мечты, минуя уровень проректора МГИМО. Его отец, Тигран Сардарян, не только поддерживал и поддерживает контакты с прозападным Николом Пашиняном, ставшим премьером страны по итогам переворота, но и, по некоторым данным, давал деньги на "революцию".

Удавшийся переворот вынудил уйти в отставку экс-президента Армении Сержа Саргсяна, но в структурах власти осталось немало людей из его команды. Понятно, что между прежними и новыми чиновниками начались конфликты. Затронула эта проблема и ведомство иностранных дел. Узнав об этом, Сардарян-старший срочно вылетел в Ереван, чтобы убедить нового премьера Пашиняна назначить его сына министром иностранных дел. Поначалу Пашинян отреагировал положительно, и Генри вылетел "на смотрины" вслед за отцом.

Однако кто-то из команды премьера, кто был явно против назначения "киндер-сюрприза", задал вопрос на засыпку "искательному" кандидату в министры иностранных дел: знает ли он Ваге Енгибаряна, в начале двухтысячных возглавлявшего российское консульство в Нью-Йорке. "Конечно, знаю", - радостно откликнулся Генри, и обильно полил грязью сына человека, благодаря которому он почти всего добился в МГИМО. Не моргнув глазом, он поведал о том, что Ваге - прожигатель жизни, тусуется в ночных клубах и ничего не умеет делать. Что ж, в этом весь Генри Сардарян - платит черной неблагодарностью за добро. А ведь отец Ваге - Роберт Енгибарян - был предшественником Сардаряна-младшего, он в течение многих лет возглавлял Международный Институт Управления МГИМО ( то есть, этот высокий пост в кузнице российских дипломатических кадров перешел от одного армянина к другому). Благодаря ему, Генри сумел много добиться в родном вузе. Достаточно сказать, что Енгибарян старший был его научным руководителем. Естественно, такой позорный демарш не мог остаться незамеченным, и Пашиняну пришлось сдать назад. Прилетевшему в Ереван Генри предложили лишь утешительный пост замминистра.

Но этот вариант не понравился уже Сардаряну-младшему. По некоторым свидетельствам, похоже, он заявил, что за одну приемную кампанию в МГИМО он соберет больше, чем весь бюджет армянского МИДа и гордо удалился, хлопнув дверью. И вот до сих пор занимает высокие позиции в МГИМО, ежегодно фигурирует в первых строках всех престижных российских премий и рейтингов.

Всем, кто пытается возмутиться, рты закрыли, а армянское лобби процветает и укрепляется. Россиянам остается лишь бессильно наблюдать, как их страна превращается в пространство и инструмент безграничной власти армян в России.