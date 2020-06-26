Армянское лобби организованно разворовывает госбюджет РФ

Сплоченности армянского лобби в России можно только позавидовать, как и удивиться их способности занимать высокие позиции и лучшие территории в стране, ювелирно выводить деньги из бюджета.

В то время, как в Армении и армянских СМИ развернута массированная кампания против России, из этой страны выдавливают останки российского присутствия, в Россси все наоборот - армянское лобби продолжает благоденствовать и даже успешно работать во благо своей исторической родины.

Армянские "музы" и узы в России только крепчают, достаточно обратить внимание, как поддерживают и пиарят друг друга члены армянской этнокорпорации Москвы, взаимно укрепляя свои позиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, недавно Гендиректор "Матч ТВ" Тина Канделаки побывала "В гостях у Дмитрия Гордона" и "честно" ответила на вопросы - приятные и не очень, как пишет "российское" агентство Sputnik.

К сведению, пока агентство Sputnik возглавляет Маргарита Симоньян, мы всегда будем кавычить его принадлежность к России. Потому что это агентство вызывает только одну ассоциацию - это армянское агентство, почему-то финансируемое из российского бюджета.

А еще армянский Sputnik очень любит пиарить своего шефа - Маргариту Симоньян, а также ее подруг и всех, кто так или иначе лизнет влиятельную Марго. Чаще других на армянском Sputnikе появляется Тина Канделаки, она же в последнее время лидирует по части расточаемых ею комплиментов в адрес влиятельной армянской подруги.

Вот и в передаче Гордона, после того, как "честно" рассказала о своем "честном" прошлом, и о том, как "честно" заработала карьерный взлет и большие деньги, Тина Канделаки перешла к обязательной части почти всех своих интервью - к необходимости спеть дифирамбы в адрес "крестной мамы" армянского лобби России Маргариты Симоньян.

На вопрос о главреде МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, Канделаки сказала очень емко: "она моя джана" ("джан" в переводе с тюркского слова, украденного и используемого в армянском языке, означает "душа" - авт).

Как пишет армянский Sputnik, "она (Канделаки - авт) призналась, что более обязательного, более порядочного человека не знает. Симоньян - человек слова, железная леди и девочка, которая за свои слова отвечает. "Я больше всего люблю в Марго то, что она умеет любой, самый сложный вопрос задать в лицо... Я очень дорожу нашими отношениями", - заключила Канделаки".

Удивительно, что столь принципиальный Гордон не усомнился в таких характеристиках в адрес Симоньян, после того, как публично представлено столько доказательств о хищениях бюджетных средств, которые она проворачивает.

Однако Тина Канделаки "более порядочного человека (чем Симоньян) не знает". Это же среди каких непорядочных надо вращаться, и какой непорядочной быть самой, чтобы столь нагло, без тени смущения и сомнений, заявлять подобное.

Это же по сути оскорбление в адрес каждого россиянина, если "эталоном порядочности" в России назначается изворовавшаяся Маргарита Симоньян.

Мы понимаем, почему Канделаки "очень дорожит отношениями" с Симоньян - армянская рука руку греет, да еще и как греет, особенно если обе так капитально приложились к российскому бюджету.

"Железная леди и девочка" Симоньян потому и может творить и говорить, что угодно, потому что покровители высокие, и далеко не только в России.

Армянская "The Iron Lady" Симоньян не просто так получила высокую должность в России и контроль над всеми ведущими государственными СМИ, в которые мировые наднационалы запустили свои кадры...Армянские кадры, как известно, в силу специфических ментальных характеристик, в особой цене. Вот потому все они у нас гендиректоры, главные редакторы, генеральные продюсеры, президенты и резиденты, а в России вы даже уборщика русского не найдете.