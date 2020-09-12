Молодежь Карабаха не хочет жить в нищете

Закостенелое мышление армянских людишек, гордо именуемых себя "политиками", блокирует стремление армянской молодежи, проживающей на азербайджанских территориях, оккупированных со стороны Армении, жить в лучших условиях, которые предлагает Азербайджан.

10 сентября второй президент Армении Роберт Кочарян, который погряз в крови мирных азербайджанцев во время войны в Нагорном Карабахе в начале 1990-х, на встрече с представителями армянской молодежи сделал ряд умопомрачительных заявлений касательно армяно-азербайджанского конфликта. В частности, Кочарян попытался напомнить Азербайджану о неких реалиях, сформировавшихся за последние 30 лет. Затем он с искренней ухмылкой заявил, что в ближайшее время варианта решения карабахского конфликта не существует.

Верхом абсурда стало обсуждение так называемого "героя" Карабахской войны о том, что новое поколение людей, выросшее на оккупированных территориях Азербайджана, хочет продолжать жить в обособленном виде в серой зоне.

Затем Кочарян повторил заезженный тезис всех армянских руководителей о том, что Азербайджану не удастся решить карабахский конфликт военным путем.

В конце своего "бенефиса" Кочарян напугал молодежь Азербайджаном и Турцией, сказав, что небольшая Армения окружена странами, с которыми находится в состоянии войны.

Если начинать разбор "глубоких" мыслей палача мирных азербайджанцев поочередно, то в первую очередь надо подчеркнуть, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий и возврат контроля как над Нагорным Карабахом, так и семи прилегающих к нему районов - дело ближайшего времени.

Что касается решения уже прилично застарелого конфликта, то есть давно всем известные четыре резолюции ООН, которые подразумевают немедленный вывод армянских вооруженных формирований из оккупированных районов Азербайджана, подтверждают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, подчеркивая, что армянская оккупация продолжает угрожать миру и безопасности в регионе.

Видимо, Кочарян запамятовал, что Азербайджан в апреле 2016 года во время четырехдневной войны уже доказал, что может решить конфликт военным путем в любой момент. Напомним, что ВС Азербайджана 2 апреля 2016 года прорвали первую линию обороны армянских подразделений и установили контроль над несколькими стратегическими высотами и населенными пунктами. Были освобождены высоты вокруг села Талыш, угрожающие городу Нафталан и Геранбойскому району, наряду с высотой "Лелетепе" в направлении Физулинского района.

Наконец, об армянской молодежи, в частности той, которая по несчастному случаю оказалась в заложниках политических игр политиканов Армении и сейчас проживает в оккупированном Нагорном Карабахе.

Что в свою очередь может предложить Баку людям, проживающим в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана? Во-первых, Азербайджан неоднократно высказывался о будущем региона, который при возвращении в состав страны обретет широкие автономные права. Помимо этого, после освобождения Карабаха там будут совместно проживать и местные армяне, и азербайджанцы.

Во-вторых, листая ленты социальных сетей, молодежь Карабаха отчетливо видит как развивается Азербайджан с момента обретения независимости, как улучшается экономическая инфраструктура страны, как преобразовываются не только столица - Баку, который по праву сегодня называют "Парижем Кавказа", но и регионы, в развитие которых правительство вкладывает серьезные финансовые средства.

Чем длинее тянется кошмар под названием "Нагорно-Карабахская республика", тем дольше армянская молодежь будет жить одной мечтой - эмигрировать в поисках лучшей жизни. Поэтому молодое поколение, по воле судьбы приговоренное жить на оккупированных территориях, никак не меньше заинтересовано в скорейшем решении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Нам остается пожелать им только одно - обрести столь долгожданный статус граждан Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Байрам Эльшадов