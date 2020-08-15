Армения только в апреле потеряла 70 000 рабочих мест

11 августа Президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян в ходе рабочей встречи рассказали обществу о проделанной работе, которая, впрочем, кроме проблем населению ничего не принесла, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Так, Саркисян с грустью отметил, что не смотря на то, что Армения уже несколько месяцев борется с эпидемией COVID-19, поводов для воодушевления все еще нет, поскольку большая часть населения пока не ощутила на себе тяжесть болезни. Он также не исключил возможности второй и даже третьей волны.

"Из-за пандемии возникли экономические проблемы. Во всем мире подобная ситуация, но это, конечно, не облегчает бремя нашего правительства. Наоборот все эти процессы косвенно влияют на экономику Армении, в особенности на некоторые сферы - гостиничный бизнес, туризм, рабочие места, социальные проблемы. Это тяжелый период", - признался Президент Армении.

Далее эстафету принял Пашинян, который сказал, что ограничения в связи с эпидемией COVID-19 не дали желаемых результатов, и только в апреле Армения потеряла 70 000 рабочих мест.

Среди череды неудач также были отмечены проблемы в сфере здравоохранения.

"К сожалению, из-за коронавируса у нас много смертей. И хотя кривая продолжает падать, количество смертей пока не сокращается, и это последствие предыдущего процесса. У нас более 800 смертей, если я правильно помню цифры...", - нервно заявил "бархатный" премьер Армении.

В ходе рабочей встречи Пашинян также раскритиковал собственных граждан, заявив, что даже если сегодня и наблюдается относительное снижение числа инфицирований, нет гарантий, что из-за индивидуального поведения цифры вновь не начнут расти.

Самыми сложными, по мнению "революционного" лидера, являются экономические проблемы, а именно нехватка рабочих мест.

Ну и, конечно же, Пашинян и на этот раз не смог обойтись без обвинений в адрес Азербайджана. Говоря о собственной провокации на азербайджано-армянской границе в направлении Товуза, когда армянские солдаты расстреляли автомашины УАЗ с азербайджанскими военнослужащими вблизи высоты "Гарагая", Пашинян намеренно начал лгать, якобы Азербайджан совершил агрессию в отношении Армении.

Продолжая распускаться в мыслях, Пашинян сказал, что эскалация в Товузе создала в регионе некую новую геополитическую и военно-политическую ситуацию. Затем он снова повторил мантру о том, что у карабахского конфликта нет военного решения.

Что ж, как это происходило регулярно, руководители армянского государства, зная, что ситуация с коронавирусом в стране остается очень тяжелой (Армения - абсолютный лидер в регионе по смертности от коронавируса), пытаются привязать Азербайджан ко всем своим промахам.

Конечно же, тандем Саркисян-Пашинян не упомянул тот факт, что именно армянская сторона совершила акт агрессии, обстреляв позиции ВС Азербайджана, используя артиллерийские установки. Не сумев добиться преимущества, армяне преднамеренно обстреливали гражданское население в надежде, что им удастся вовлечь ОДКБ в конфликт между двумя странами, дабы избежать ответственности за совершенную провокацию.

Армянское постреволюционное руководство не в состоянии сообщить собственному народу, что именно из-за собственной некомпетентной политики в стране по прежнему бушует COVID-19. Ну а что еще делать, если уровень знаний не позволяет "бархатным" властям решать социально-экономические проблемы? Менять повестку дня очередной эскалацией армяно-азербайджанского конфликта, на что-то более они (как и прежние власти) не способны.

Говорить о мире, в то время когда Армения прибегает к провокациям на территории, находящейся за пределами Нагорного Карабаха - верх цинизма. Эскалация в Товузе продемонстрировала всему миру, что именно Ереван не желает решать конфликт за столом переговоров, совершая новые агрессивные действия против азербайджанцев.

Кирилл Малиновский