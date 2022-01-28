Азербайджан - это праведная страна, на руках которой нет невинной крови

Автор: Лейла Таривердиева

27 января мир отметил трагическую дату - день памяти жертв Холокоста. Одним из самых отвратительных преступлений нашего времени назвал Холокост МИД Азербайджана, разместивший запись на своей странице в Twitter. "В этот День мы помним и вместе выступаем против ненависти, геноцида, преступлений против человечности, расизма и ксенофобии", - отмечается в публикации.

В связи с Международным днем памяти жертв Холокоста в Азербайджане прошли мероприятия, на которых эксперты, дипломаты, политики, журналисты, представители гражданского общества обсуждали, как остановить расползающиеся по миру расизм и ненависть, как положить конец антисемитизму и другим негативным проявлениям, захлестнувшим некоторые страны, чрезмерно кичащиеся своими мнимыми преимуществами над другими государствами и народами.

Как и ожидалось, распространенная в СМИ и соцсетях позиция Азербайджана по отношению к Холокосту и антисемитизму вызвала нездоровую возню на армянской стороне. Различного рода эксперты и пользователи армянского сегмента социальных сетей принялись обвинять азербайджанский народ в несовершенных им грехах, утверждая, что не Азербайджану, мол, говорить о борьбе с расизмом и антисемитизмом и выступать против геноцидов. На повестку снова выполз надуманный "геноцид армян", но на этот раз в исполнении... азербайджанцев.

Между тем, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик считает Азербайджан уникальным, как мусульманскую страну, в которой проживает большая еврейская община. И, подчеркнем, проживает в полной безопасности многие столетия. Уже неоднократно сказано о том, что Азербайджан - единственная страна в мире, где никогда не было антисемитизма и еврейских погромов. В данном случае "никогда" имеет не размытый смысл, а означает именно НИКОГДА. Есть страны, где антисемитизм возведен на уровень государственной политики, в каких-то это явление поддерживается негласно, в некоторых заражены общества. В любом случае, тема антисемитизма не сходит с мировой повестки, что говорит о том, что, несмотря на десятилетия, прошедшие после Холокоста, и покаяние человечества, на глазах которого это произошло, в мире все еще достаточно ненависти. И самое неприятное, что число антисемитских стран растет. Словно антисемитизм перестал считаться уродливым явлением, накладывающим клеймо позора на исповедующие его страны и народы.

В ряды активных антисемитов в последнее десятилетие уверенным шагом вступила Армения. Считающие себя истинными арийцами, древнейшим народом на планете, от которого произошли все и вся, армяне долгое время пытались конкурировать с еврейским народом, Армения - с Израилем, а армянская диаспора мира - с еврейской. Последняя предпринимает и сегодня неимоверные усилия, чтобы добиться того же влияния и силы, какими отличается еврейская диаспора, но ничего не выходит, потому что армянству в реале нечего предложить миру, кроме мифов, провокаций и сеяния розни. Так же и Республике Армения нечего противопоставить силе и авторитету Государства Израиль. Увязнув в собственных фантазиях, не подкрепленных ничем, кроме "мамой клянусь", Армения успешно провалила экзамен на государственность, в то время как Израиль превратился в одно из самых авторитетных и развитых государств мира, в цветущий оазис посреди пустыни, с мощной экономикой и не менее мощными вооруженными силами.

Помощь извне? Ну что ж, Армении помогали не меньше. В эту страну за три десятилетия относительной независимости были вложены миллиарды, которые были потрачены не на развитие, а на грязные дела и агрессивные проекты. В том, что армянство так и не сумело воспользоваться уникальным историческим шансом - построить наконец государство на чужих землях, виноваты не евреи и не Израиль. То, что надуманный "геноцид армян" не признан в глобальных масштабах, а факт Холокоста однозначно признается всем миром, никак не может считаться причиной того, что Армения не способна вылезти из нищеты и депопуляции. Насколько лучше стал жить армянский народ после того, как в апреле прошлого года Джо Байден произнес слово "геноцид", если за последний год из страны сбежали в Россию 70 тысяч граждан? Похоже, реверанс Байдена ничем Армении не помог. Скорее наоборот, миф о "геноциде 1915 года" является грузом, который тянет армянское государство на дно.

Многие в Армении наверняка подсознательно все это понимают, но ничего не могут с собой поделать, воспитанные на идеологии ненависти и национального чванства. Поэтому в день памяти жертв Холокоста на армянском пространстве Сети вместо сочувствия было слышнее ворчание, злость и зависть.

Кстати, пару недель назад в соцсетях гуляла инфографика недавнего опроса на наличие антисемитизма, исламофобии и гомофобии в разных странах. Поделившийся этим армянский Телеграм-канал не скрывал гордости тем фактом, что 58 процентов населения Армении является антисемитами и всего 7 готовы к восприятию мусульман. Да уж, армянам есть чем гордиться. К сожалению, не указывается источник информации и организация, проводившая опрос, чтобы уточнить, какое именно место в Европе по антисемитизму заняла Армения. Но почти 60 процентов поддержки антисемитизма среди населения - это цифра, говорящая сама за себя. Правда, первым местом армяне похвастать не смогут, потому что их опередила Греция, где антисемитов, судя по результатам опроса, оказалось 59 процентов.

Кто после этого имеет моральное право говорить о геноциде и чтить память жертв Холокоста?

С таким вопросом мы обратились к известному израильскому политологу, доктору права, эксперту по международным отношениям Михаилу Финкелю.

6 миллионов евреев были убиты нацистским режимом и их приспешниками в разных странах мира. Осенью 1939 года, когда началась Вторая мировая война, в мире насчитывалось порядка 18 миллионов евреев, а значит, каждый третий еврей был убит, причем подчас самым жестоким, леденящим душу образом.

МИД Азербайджана назвал это преступление одним из самых страшных и вопиющих преступлений против человечности нашего времени. В заявлении звучат удивительные теплые слова, обращенные к братскому еврейскому народу и государству Израиль. Казалось бы, что может быть более сильным, чем эти слова искреннего сопереживания и горя.

И вот на эти теплые, искренние слова азербайджанского МИДа последовали комментарии в армянских СМИ и соцсетях. Мерзкие, подлые, циничные комментарии, в большинстве из которых ничего не говорилось о Холокосте, потому что в последние годы в Армении его усиленно игнорируют и отрицают. По мнению армян, Азербайджан не имеет права осуждать геноцид, так как азербайджанский народ, мол, сам к этим преступлениям причастен и так далее. На это я могу сказать только одно - не стоит кичиться темой так называемого "геноцида армян 1915 года", который, кстати, почему-то не имел места в других частях Османской империи. В частности, на территории Израиля, которой до 1918 года входил в состав империи, армяне как жили, так и живут, армянский квартал в Иерусалиме как существовал, так и существует. Почему, интересно?

У армян много героев с преступной биографией. Например, Степан Шаумян, в честь которого переименован азербайджанский город Ханкенди. Шаумян - организатор геноцида азербайджанцев. Точно так же он уничтожал горских евреев. Порядка 5 тысяч горских евреев были убиты в районе Красной слободы, их останки сегодня покоятся рядом с останками убитых армянами азербайджанцев. Люди, считающие Шаумяна героем за подобные деяния, имеют моральное право произносить слово геноцид и обвинять кого-то в чем-то? Нелюди, совершившие ходжалинский геноцид, имеют на это право? Например, экс-президент Саргсян, хваставшийся убийством ходжалинцев - стариков, женщин и детей. Эти люди обагрили руки невинной пролитой кровью.

Те, кто еще в 1988 году начали этнические чистки в Армении, могут прикасаться к понятию "геноцид"? Геноцид, совершенный армянами в разные годы в отношении азербайджанцев, горских евреев красноречивее всяких слов и воспоминаний о так называемом "геноциде армян". Что происходило на самом деле в 1915 году, хорошо известно историкам. Офицеры и солдаты Османской армии - армяне восстали против своей страны, нанесли ей удар в спину, перейдя на сторону Российской империи, пообещавшей им независимость в обмен на предательство.

Так что именно Азербайджан, в истории которого никогда не было еврейских погромов, азербайджанский народ, никогда в своей истории не бывший причастным к преступлению, называемому геноцидом, могут и должны говорить о Холокосте и горевать о его жертвах. Это праведная страна, на руках которой нет невинной крови ни еврейского, ни других народов. В отличие от армян, которые даже в последней войне бомбили мирно спящие города Азербайджана.

Тот факт, что Армения и Греция оказались самыми антисемитскими странами в Европе, нет ничего удивительного. В первую очередь, тут дело в церквях этих стран, которые прививали своим народам антисемитизм как теологическую доктрину. Спросите большинство антисемитов, почему они ненавидят евреев, и одни не смогут внятно ответить, а другие начнут углубляться в религиозные дебри. Когда ребенка с детства учат тому, что евреи - это самый страшный народ, который, мол, распял Иисуса Христа, все это вырабатывает ненависть, которая сохраняется в подсознании даже у атеиста и в конечном итоге ведет к Холокосту. Давайте не забывать, что Холокост был совершен в странах христианского мира. Ведь все солдаты вермахта и СС это были мальчики, которые в детстве ходили со своими родителями в протестантские и лютеранские церкви. Не нужно отделять газовые камеры и гетто от жутких антисемитских проповедей Мартина Лютера, Кальвина и многих других. Почему-то никто из проповедующих антисемитизм, в том числе армяне, не говорит о том, что все пророки христиан были евреями, сам Иисус был иудеем, и распяли его не евреи, а горстка сектантов-садукеев, проповедовавших совсем иное направление иудаизма.

Имеет место и такой элемент, как зависть. Да, банальная зависть. И особенно это касается армян. И греки, и армяне апеллируют к своей древности. В случае с греками это обосновано историей, они могут предъявить Македонского, Платона, Плутарха, Аристотеля, Зенона, Сократа, других своих великих деятелей и философов древности. В случае же с Арменией дело совсем иное. Современные армяне приписали себе историю древней Армении, к которой не имеют никакого отношения. Так же, как израильские палестинцы (латинская транскрипция слова "филистимляне") приписали себе историю народа, который никак с ними не связан - древних филистимлян. Филистимляне были микенскими греками, переселившимися на эти земли. А сегодняшние палестинцы - это арабы. На самом деле современные армяне - это переселившиеся из Индии племена, которые приписали себе чужую историю, чужой алфавит и так далее.

Однако кичиться древностью, реальная она или древняя, - дело неблагодарное. Греция, имея реальный исторический багаж, ничего не добилась - это дотационная бедная страна, имеющая только великое прошлое. Дела Армении еще хуже - у нее вымышленное прошлое, убогое настоящее и никакого будущего. И в противовес им, проповедующим антисемитизм, - Израиль, маленькая страна, так многого достигшая. Так что ненависть не ведет к процветанию. Это урок, который преподносила уже не раз история, но который так и не был многими выучен...