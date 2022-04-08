Брюссельская встреча похоронила надежды армянских реваншистов

Важным событием стала встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованная 6 апреля в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече было достигнуто больше, чем Минская группа смогла добиться за 30 лет переговоров.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор геополитики и директор по публикациям и политическим исследованиям в университете ADA, экс-советник президента и министра иностранных дел Сербии, бывший высокопоставленный чиновник ООН Дамьян Крневич Мишкович.

Комментируя заявление Шарля Мишеля по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе, наш собеседник отметил, что в нем в положительном свете упоминается сочинский документ от ноября 2021 года, где Азербайджан и Армения договорились о делимитации и демаркации границ. Другими словами, Брюссельский документ является своего рода продолжением процесса, возглавляемого Россией.

"Кроме того, в документе говорится, что до конца апреля будет созвана совместная пограничная комиссия. Это, очевидно, хорошая новость. При этом в заявлении не говорится, что ЕС будет играть значительную роль в этом процессе. В нем только отмечается, что ЕС "занимается поддержкой всех позитивных усилий, мер установления доверия"", - заявил профессор.

Экс-чиновник ООН коснулся еще двух важных с точки зрения стратегического значения моментов, которые были в заявлении ЕС.

"Во-первых, Мишель отметил желание Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна быстро двигаться к мирному соглашению между двумя странами. С этой целью главы двух государств договорились поручить главам МИД заняться подготовкой будущего мирного договора. Это действительно благоприятный знак, который прокладывает путь к реальному мирному соглашению.

Но опять же, это не достижение ЕС. Скорее, это просто продолжение пяти основных принципов Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, о которых министр иностранных дел Джейхун Байрамов публично объявил на конференции в Анталии в марте. Власти Армении, в целом, согласились с этими принципами как основа для мирного договора. И сделали они это задолго до встречи в Брюсселе", - напомнил Дамьян Крневич Мишкович.

Далее профессор сказал, что Брюссельская встреча закрепила итоги Второй карабахской войны, а также полностью соответствует духу трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

"Так что, конечно, у ЕС может быть возможность "предоставить совет и поддержку" в этом процессе, как говорится в Брюссельском заявлении - но я очень сомневаюсь, что это удастся без постоянного участия России. Потому что, в конце концов, нравится нам это или нет, процессы в регионе представляют более важное значение для Москвы, нежели для Брюсселя", - считает наш собеседник.

Что касается второго, не менее важного момента в заявлении, связанного с инфраструктурой, в нём Мишель "приветствует шаги по восстановлению железнодорожных путей, призывая Армению и Азербайджан также найти эффективные решения для восстановления дорожных сообщений.

"Опять же, никаких указаний на главенствующую роль ЕС. Также, кстати, нет упоминания о 3+3. И здесь тоже надо посмотреть на язык заявления ЕС. В следующем предложении снова используется дипломатическая формулировка о том, что "ЕС готов поддержать развитие каналов связи, в том числе в соответствии со своим Экономическим и инвестиционным планом и за счет использования предлагаемого экономического консультативного форума для определения общих проектов". Это означает, что когда Азербайджан и Армения договорятся в любом формате, то ЕС может помочь финансировать инфраструктуру. То есть, речь идет о помощи ЕС в реализации, а не дипломатическом посредничестве. Другие участники будут играть ведущую роль в этом процессе. И, опять же, это будет Россия и, скорее всего, Турция. А ЕС будет просто "поддерживать" этот процесс", - пояснил бывший чиновник ООН.

В заключении наш собеседник обратил внимание на принципиально важный момент.

"В заявлении ЕС нет упоминания о каком-либо статусе какой-либо части Карабаха. Никакой автономии и прочего. На этом основании можно сделать вывод, что ЕС, по крайней мере, косвенно признает, что статус Карабаха урегулирован. И тогда это можно рассматривать как еще один гвоздь в гроб Минской группы, крах надежд некоторых армянских оппозиционеров и противников мира с Азербайджаном", - резюмировал Дамьян Крневич Мишкович.

Абдул Керимханов