Армения бессмысленно хватается за утопающего

Автор: Лейла Таривердиева

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер накануне прибыл в Ереван, где провел переговоры с рядом официальных лиц.

Как сообщает в Twitter Бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии, "помощник госсекретаря (Карен) Донфрид на этой неделе направляет в регион старшего советника по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут наилучшим образом поддержать этот процесс".

То есть Эндрю Шофер, как указано выше, посетил регион в качестве советника Госдепа. Между тем, на армянских новостных сайтах и в официальных сообщениях Еревана американский гость именуется исключительно сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США. Нетрудно догадаться, что если бы господин Шофер прибыл в регион в качестве сопреда МГ, Бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии так бы об этом и написало. Но наши соседи, как всегда, пытаются обмануть самих себя, упрямо повторяя слово "халва" и не понимая, почему во рту никак не становится сладко.

По тому единодушию, с которым Шофер представляется армянскими СМИ сопредом Минской группы, можно сделать два вывода - либо в армянском МИДе просто не подписаны на твиты Госдепа, либо власти сознательно посредством СМИ дурят свой народ. Армяне хорошо знакомы с историей так называемого переговорного процесса и понимают, что сохранение этого формата выгодно им, так как оставляет лазейки для реванша в будущем.

Однако все это совершенно бесполезное занятие, пустая возня. К счастью, в Штатах, в отличие от наших соседей, умеют слышать и слушать. Баку уже неоднократно и вполне определенно высказал свою позицию по поводу МГ ОБСЕ и ее реанимации, и в Вашингтоне понимают, что в качестве сопреда этой бесполезной структуры Эндрю Шофер не будет интересен азербайджанской стороне. Чтобы разговор в Баку получился предметным и полезным, игры в сопреды надо прекращать. Во всяком случае до того, как этот формат определится с новым мандатом, соответствующим реалиям региона, возникшим после 44-дневной войны.

Думается, в Белом Доме и Госдепартаменте хорошо расслышали сказанное Президентом Ильхамом Алиевым на совещании 12 апреля. Напомним, что глава государства, говоря о Минской группе, заявил: "Мы сами урегулировали этот конфликт. До Второй Карабахской войны Минская группа действовала 28 лет, за эти годы страны-сопредседатели совершили, наверное, сотни визитов в Азербайджан и Армению. И результат налицо - ноль. Причины этого общественности Азербайджана известны".

Кроме того, стоит напомнить о недавнем заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который фактически похоронил Минскую группу на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном. "Что касается будущей деятельности тройки сопредседателей МГ ОБСЕ - не знаю, какова будет ее дальнейшая судьба. Потому что наши американские и французские партнеры в русофобском ударе, в стремлении отменить все и вся, что касается России, отменили тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут с нами общаться в этом формате".

Тут не может быть никаких вторых мнений. Все совершенно ясно. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ остались не у дел. Освободив свои земли, Азербайджан фактически оставил сопредов без работы. Конфликт разрешен, и это уже признает и сама ОБСЕ. В этих условиях надеяться на реанимацию формата - жалкая попытка отыграть назад. Это совершенно бессмысленно и опасно для Армении.

Кстати, до Шофера в Ереване побывал Брис Рокфей, осенью назначенный сопредседателем МГ от Франции. Однако в регион он приехал не в этом качестве, а в качестве спецпредставителя министерства иностранных дел Франции, о чем сообщалось в официальных источниках. В армянских СМИ Рокфея тоже с тупым упрямством выставляли исключительно как сопредседателя Минской группы. Правда, напрасно - французский дипломат не оправдал надежд, отказавшись от встречи со специально прискакавшими в Ереван сепаратистами Араиком Арутюняном и Давидом Бабаяном.

Возможен ли более серьезный сигнал для армянской стороны, если даже француз отказался от плясок под ереванскую дудку?

"Халва, халва, халва" - повторяют в Ереване, зажав уши, чтобы не слышать правды. А регион, между тем, быстро меняется, и с таким грузом фантазий Армения может за ним не поспеть.