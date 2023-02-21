Новая волна ксенофобии в Армении

Ненависть по отношению к другим народам и нациям, которая долгое время является чуть ли не государственной политикой Армении, похоже начала бить по самим армянам. Теперь они ненавидят друг-друга.

В принципе, учитывая, что страна является мононациональной, рано или поздно это должно было случиться, ведь фашисткая идеология Нжде, нацизм, национализм и расизм стали неотъемлемой частью армянства. Если раньше они питали ненависть к азербайджанцам, туркам, евреям, казахам, то постепенно подобное отношение перешло по отношению ко всем, кто не армянин, а ныне и вовсе, начали делить своих на "подслои".

Как видно по многочисленным комментариям в армянском сегменте соцсетей, теперь в Армении есть некие "черные армяне". Чем они отличаются от "истинных армян высшего слоя" пока непонятно, но судя по всему так называют тех, кто не до конца радикализирован. В таких соотечественниках армянское общество ныне видит предателей, воров, их оскорбляют последними словами за их взгляды, мнение и размышления.

Катализатором образования этой внутренней грызни можно назвать Вторую Карабахскую войну, по итогам которой армяне повсюду искали предателей. Сперва виновата была во всем Россия, которая "не помогла и оставила Армению на произвол судьбы", потом обвинения были в адрес и других стран. А теперь, когда обвинять больше некого, поиск "виновников всех бед" стартовал внутри страны.

В Ереване давно существует практика искать виновников поражения. Постоянно выдвигаются обвинения солдатам, военным, венному руководству. К примеру, сегодня задержали еще одного генерала - Григория Хачатурова. Но кажется, что тенденция находить предателей преобрела более широкий характер, и теперь каждый считает всех остальных врагом армянства.

Одним словом, ксенофобия, распространившаяся на самих себя. Она не является новым синдромом для армян и привела их к стагнации общества, у которого отсутствуют моральные авторитеты и надежды на будущее.

Все эти факты лишь в очередной раз доказывают усиление больного национализма армян. Причем, настолько очевидно, что нет необходимости в дополнительной аргументации. В Армении о сосуществовании, уважении к чужому мнению и т.д. любят говорить только на форумах и прочих мероприятиях, чтобы показать свое миролюбие и свою сопричастность основополагающим ценностям человеческого общежития. А в реальности ненависть уже порабощает их самих изнутри. Идея создания армянского моноэтнического моноконфессионального государства с расширяющимися границами привела армянство к разбитому корыту. Впрочем, по другому и быть не могло.