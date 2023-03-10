Письмо Джейхуна Байрамова Антониу Гутеррешу распространено в качестве официального документа СБ и ГА ООН

Письмо министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, адресованное 27 февраля генеральному секретарю ООН в связи с решением Международного суда по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 22 февраля 2023 года, распространено как документ Совета безопасности и Генеральной ассамблеи, сообщает в пятницу Day.Az.

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