Мартышкин труд: одновременная демонстрация в Ереване и Ханкенди

Автор: Акпер Гасанов

Мартышкин труд. Это выражение сложилось на основе басни "Обезьяна" И. А. Крылова. В басне говорится о том, что мартышка старательно выполняет бессмысленную работу - перекатывает с одного места на другое большой чурбан. Практически тем же самым сейчас заняты многие армяне в Армении, в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в разных странах мира, где они проживают и коррумпируют продажных политиков, общественных деятелей и журналистов.

Кстати, о журналистах, но уже объективных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group, в ходе которого глава нашего государства напомнил, что азербайджанские территории находились под оккупацией в течение 30 лет, и не было никакого осуждения армянской оккупации. Было только упоминание про "мирное урегулирование", но без фразы про территориальную целостность Азербайджана.

Китайский журналист справедливо назвал это проявлением пресловутых двойных стандартов. А еще в ходе данного интервью Президент Азербайджана рассказал про откровенно антиазербайджанскую политику Франции, президентом которой является Эммануэль Макрон, настолько беззастенчиво ублажающий армянскую диаспору Франции, что даже выставляет себя большим армянином, чем премьер-министр РА Никол Пашинян.

Собственно, неудивительно в этой связи то, что армяне ласково называют Макрона "наш Манвел". Вот этой, макроновской Франции и был послан очередной месседж Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью китайскому журналисту. Уверен, что эти высказывания главы нашего государства станут столь же популярными в мире, как его ответы корреспонденту ВВС, которая явно спутала работу журналиста и прокурора.

"Во время войны, когда их политическая агрессия была вне всяких границ, я сказал, что если они хотят иметь где-то Нагорно-Карабахскую Республику, то могут иметь ее на своей территории. Например, вокруг Марселя, где проживает очень много армян. Пусть они объявят там Нагорно-Карабахскую Республику, а мы ее признаем", - заявил Президент Азербайджана.

Ясное дело, что Франция никогда на такое не пойдет. Она способна лишь на циничное подкидывание дров в костер армяно-азербайджанского конфликта, дабы играть хоть какую-то роль в его урегулировании. Но в том-то и дело, что Азербайджан уже не нуждается в посредниках. Наша страна освободила свои земли, победив в 44-дневной войне. И это произошло не благодаря, а вопреки позиции официального Еревана, мирового армянства, Франции и иных стран, поддерживающих армянскую оккупационную политику.

Поезд уже ушел. И теперешние потуги армянской стороны доказать обратное - это и есть классический пример того, как выглядит мартышкин труд. В рамках которого, к примеру, завтра в 20:00 на площади Возрождения в Ханкенди и площади Свободы в Ереване пройдут одновременные митинги. Не скажу, что это полная копия выступления артистов палаточного цирка, но очень похоже.

Организаторы акции призывают участников различных акций, проводимых в защиту "народа" "арцаха", объединиться и совместным участием в митинге "выразить коллективную волю армянского народа и нашу неоспоримую позицию, которая состоит в том, что "арцах" и "народ" "арцаха" не могут быть в составе Азербайджана".

Тут правда состоит только в том, что в составе Азербайджана не было, нет и не будет никакого "арцаха". В составе Азербайджана есть и будет Карабахский экономический район, включающий в себя и Ханкенди, где пока незаконно проживают десятки тысяч армян, носящих паспорт иной страны. Называть их "народом" можно только в процессе распития армянского коньяка на кухне в армянском кругу.

Не было, нет и не будет никакого "арцаха" и "народа "арцаха"". Их никто не признавал, не признает и признавать не собирается. Так что армяне могут собираться в Ханкенди и Ереване, а также в Марселе и Глендейле, но сути дело это не изменит. Разве что мы, в Азербайджане, бесплатно понаблюдаем за цирковыми выступлениями тех, кто освоил мартышкин труд.