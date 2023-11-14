Внешнеполитическое ведомство ЕС пытается разжечь сепаратизм на территории Азербайджана

В период, когда страны-члены ЕС страдают от тенденций агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического ведомства ЕС разжигать сепаратизм на территории Азербайджана, ведущего правомерную борьбу с существующими угрозами, являются источником серьезной обеспокоенности.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в ответе министерства иностранных дел Азербайджана Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

"Усилия ЕС вооружить Армению и тем самым поддержать коварную политику военизации, препятствующую миру и стабильности в нашем регионе, являются поощрением новых конфликтов в регионе, и ответственность за это лежит на ЕС. Планы использования Европейской мирной инициативы, которая предусматривает, в том числе, усиление военного потенциала в этих целях, служат усилению напряженности в регионе.

Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо. Какие-либо недружественные действия против Азербайджана не принесут ничего хорошего, и на них будет дан адекватный ответ", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.