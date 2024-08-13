Преступность в Париже во время Олимпиады

До начала Олимпиады в Париже, многие мировые СМИ сообщили о том, что во французской столице резко возросла преступность и криминальная активность. Официальные лица во всю отрицали до последнего дня и теперь президент Эмманюэль Макрон внезапно заявил, что французские силы безопасности пресекли несколько сотен попыток нарушения порядка во время завершившихся 11 августа Олимпийских игр.

Как передает Day.Az, об этом он сказал на приеме в честь организаторов ОИ, который состоялся в Елисейском дворце.

При этом Макрон не указал, сколько было случаев за все время проведения главного мирового спортивного события.

"Полицейские силы, в задачи которых входило недопущение актов насилия и терроризма, пресекли несколько сотен попыток незаконных действий", - сказал президент, отметив, что было выявлено около 5,6 тыс. подозрительных лиц, которым был запрещен доступ на Олимпийские объекты.

Кроме того, по его словам, в охране порядка принимали участие около 35 тыс. полицейских и жандармов, а также порядка 18 тыс. военнослужащих.

Макрон пытается представить все, как некое "достижение", но похвастаться безопасностью можно, если бы власти заранее подготовились хорошо и было бы зафиксировано 0 случаев. Учитывая то, что он не раскрыл никаких других деталей, страшно представить, что потенциально могло бы произойти, если бы французские силы не справились с задачей.

Все эти вопросы необходимо было решить до Олимпиады.