Азербайджан добился продолжения рассмотрения иска против Армении

Международный суд, несмотря на возражения армянской стороны, решил рассмотреть иск Азербайджана против Армении по существу, в том числе по фактам, связанным с минами.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети "Х" написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

"Международный суд сегодня подтвердил, что иск Азербайджана против Армении в связи с этническими чистками и другими актами расовой дискриминации в ходе десятилетий оккупации международно признанных территорий Азербайджана будет продолжен. Суд также отклонил попытку Армении вывести из-под юрисдикции суда иски, связанные с практикой установки мин и минных ловушек. Обеспечение справедливости для жертв армянских минных кампаний жизненно важно, это число трагически продолжает расти и по сей день", - отметил он.