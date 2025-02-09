Крушение в Актау – кто и как накаляет обстановку

Автор: Лейла Таривердиева

Можно ли остановить сползание российско-азербайджанских отношений в пропасть? Этим вопросом задаются сегодня многие. Ответить на него сложно, потому что хочется ответить "да", но российская пропаганда не дает такой возможности.

Из общей какофонии накануне пробился голос депутата Госдумы Николая Валуева. Кто такой Валуев, наверняка, большинству известно. Это груда мышц, зачем-то приведенная с ринга в политику. Валуев соответственно прокомментировал решение Баку о прекращении работы Россотрудничества в Азербайджане и закрытии Русского дома. По мнению депутата Госдумы, Россия должна ответить на "наглость".

""Дрючба народов" не пройдёт: хватит доброту России принимать за слабость", - заявил он журналистам.

Ответ Москвы, считает он, должен быть аналогичным, потому что "Баку в очередной раз пользуются добротой Кремля, но всему есть предел".

Груда мышц оскорбительно высказался в адрес диаспор и объявил, что "пришло время присмотреться к ним еще внимательнее". Депутат ГД, которого в соцсетях называют "тупиковой ветвью эволюции", призвал российские власти "спокойно, с политической и силовой поддержкой внутри государства, без ругани и криков прогнать "всю эту шоблу-облу" через сито закона".

Напомним, что Валуев представляет правящую "Единую Россию".

Другой представитель правящей партии России Евгений Попов тоже призвал отомстить за Россотрудничество ударом по азербайджанскому бизнесу в России. В соцсети Х он написал, что "если Баку действительно закроет Русский дом, то как минимум две крупные компании в России обязаны это почувствовать".

"Министр" "госбезопасности" "ДНР" Андрей Пинчук высказался более конкретно. Россия, заявил он в СМИ, "не обязана идти на поводу обнаглевших соседей и имеет много других инструментов, чтобы завоевать пресловутое "расположение"". В качестве мести Пинчук предложил начать с закрытия рынка "Садовод", принадлежащего близкому другу и однокурснику Владимира Путина Ильхаму Рагимову. О последнем факте этот деятель, видимо, не знает, иначе предложил бы в качестве "первого удара" что-то другое. Ополчившийся на "этнический бизнес" в России Пинчук выглядит очень плохо, потому что не учитывает два момента. Первый - Россия многонациональная страна и все, кого он призывает "к ногтю", являются российскими гражданами, а многие и уроженцами РФ. Во-вторых, борьба с "этническим бизнесом" закончится для российской экономики катастрофой. В России просто не останется крупного бизнеса, так как предпринимателей титульной нации, уж извините, надо искать с лупой в руках. Почему? Это вопрос к таким вот Пинчукам, которые, вместо того, чтобы заняться делом, разводят сепаратизм в других странах, еще более осложняя дела собственной страны.

Официальная Москва пока хранит молчание. Она, судя по всему, ведет разведку боем. Разговоры об экспроприации бизнесов азербайджанских предпринимателей - это пока что только разговоры, но не исключено, что в публичное пространство они заброшены для того, чтобы прозондировать реакцию Баку на такую перспективу. Ожидания могут быть самыми разными. Расчет, в том числе может делаться на то, что российские предприниматели-азербайджанцы, испугавшись "раскулачивания", постараются уговорить Баку отказаться от требований и пойти на мировую. Самой российской стороне разрешить конфликт правильно гордость не позволяет. Ну, и "величие", конечно.

Сложившаяся напряженная ситуация не выгодна никому, и Азербайджану, в том числе. Но все слишком далеко зашло, точнее сказать, российская сторона упустила момент, когда трагический инцидент с крушением самолета AZAL мог остаться на уровне двусторонних обсуждений и решений. Хотя даже сейчас еще не поздно что-то изменить. Для этого надо отложить в сторону шантаж и угрозы и отправить Валуева побить грушу, если уж накипело. Новейшая история ясно показывает, что Баку реагирует на угрозы совсем не так, как хочется оппонентам. Азербайджан ни от кого не зависит, поэтому может принимать любые решения и делать любые шаги. Экономическая независимость - это великое преимущество. А энергетическая независимость - это просто дар божий. Единственное, чем можно шантажировать Баку, - это азербайджанская община России. Мы не говорим о незаконных мигрантах, мы говорим о сотнях тысяч законопослушных граждан РФ азербайджанской национальности, на которых, к сожалению, пропагандистская истерия в российских медиа может отразиться.

Обратим внимание на один очень важный нюанс. Азербайджан критикует конкретные действия и поведение России как государства, даже намеком не привязывая эту критику к национальному вопросу, который в ситуации с подбитием гражданского лайнера не играет никакой роли. Абсолютно никакой. Русский дом закрыли не потому, что он "русский", а потому что за ним замечены темные дела.

Россотрудничеству отказано в регистрации не потому, что здесь имеют что-то против русских, а потому что в Баку, должно быть, знают больше, чем хотелось бы российской стороне. При чем тут национальный вопрос? Начнем с того, что спасшие 29 жизней пилоты-герои оба были русскими по национальности, а те, кто нажимал на кнопочки системы ПВО в Грозном, вероятно, славянами как раз не были.

Не касается национального вопроса и азербайджанская пропаганда. Да, в адрес Москвы звучит многое, но не в этническом контексте. А что делает российская пропаганда? Российская пропаганда перевела стрелки на национальный вопрос. Это любимая ее тема, между прочим. И это всегда происходит очень легко, с ходу. Сказал Баку что-то, что не понравилось? Все - долой диаспору, долой "этнический бизнес", долой мигрантов. Когда нужно ответить на проблему по делу, а не получается, российское общество разогревают именно этим путем.

Между тем, у Азербайджана есть достаточно вопросов к России, не только связанных с крушением самолета. Если их не педалируют без конца и не выносят в публичный дискурс, это происходит не от страха. Это восток, господа, восточная дипломатия штука тонкая, и в Баку этим искусством владеют в совершенстве. Нынешнюю ситуацию не нужно подавать как "удар в спину". Азербайджан не бьет в спину, если требуется, он бьет в лицо.

Шум, поднявшийся в азербайджанском сегменте соцсетей, тоже не связан с этническим контекстом. У азербайджанского народа есть немало поводов бросать камни в Кремль. В Азербайджане знают, что Россия поддерживала Армению в Первую карабахскую войну, что продолжала эту поддержку в период так называемых мирных переговоров, что обеспечивала безвозмездно вооружениями Ереван. Мы знаем, что во время 44-дневной войны оружие продолжало идти разными окольными путями стране-оккупанту, что российские миротворцы в Карабах опекали сепаратистов, создавали условия для провоза по Лачинской дороге из Армении в зону ответственности РМК вооружения и живой силы, охраняли сепаратистов, окапывавшихся и строивших укрепления. Рубен Варданян тоже был отправлен в Карабах не ради отдыха в горах. Не является тайной также роль российских спецслужб в попытках подъема сепаратизма и радикализма в северных регионах Азербайджана.

А какими фактами может побить нас российская пропаганда? Азербайджанские общины несут какую-то угрозу безопасности России? Какую, интересно? Некоторые пропагандисты переходят все границы, обвиняя нашу диаспору в "шпионаже в пользу Украины и ЦРУ", а Баку - в подбитии собственного самолета с целью обвинить Москву. Эти инсинуации рождаются на свет потому, что отсутствует база реальных аргументов.

То, что даже сейчас, после обнародования предварительного отчета комиссии по расследованию крушения, российская сторона упорно изображает оскорбленную невинность, пытаясь переложить вину на пилотов AZAL, вызвало в Азербайджане особенно серьезное возмущение. В Баку до последнего ждали искреннего покаяния от стратегического союзника. А теперь готовится иск в международный суд в связи с крушением самолета AZAL. Думается, это говорит о серьезном осложнении ситуации.

Можно ли будет все исправить? Поживем - увидим.