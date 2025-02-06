Отчет Казахстана подтвердил правоту Баку. Что теперь скажет Москва?

Автор: Лейла Таривердиева

Комиссия по расследованию крушения самолета AZAL вблизи Актау обнародовала предварительный отчет. Он не произвел сенсации, так как подтвердил те версии, которые были у Баку относительно случившегося с лайнером. Как и предполагалось, борт подвергся серьезному внешнему воздействию, в результате чего вышли из строя жизненно важные системы, что и завершилось в конечном итоге крушением Embraer-190.

Как отмечено в отчете, первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму. Для установления причин повреждений будут проводиться дополнительные экспертизы.

Начата работа над окончательным отчетом, который, согласно Чикагской конвенции ИКАО, должен быть подготовлен в течение года после авиакатастрофы. Сейчас на дворе февраль и до 25 декабря еще много времени. В принципе, основная работа уже проделана, и вряд ли стоит тянуть с окончательными выводами до конца года. Хотя в отчете не называются конкретные причины катастрофы и средства, которыми был поврежден самолет, имеющиеся на руках следствия материалы говорят сами за себя. Понятно, что для расследования по международным правилам этого мало. Но затягивание дела вряд ли положительно скажется на регионе, точнее на отношениях между Азербайджаном и Россией. В этом вопросе надо поставить точку, чтобы остановить расползание пропасти между двумя странами. Происходит это по вине российской стороны, и пресечь дальнейшее ухудшение ситуации можно, поставив все точки над "и".

Первые проблемы у экипажа возникли в 05:13:31 - произошел удар и сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В 05:13:32 произошел отказ основных систем управления. В 05:23:11 пилоты сообщили о полной потере управления самолетом.

Уже всем ясно, что птицы имеют отношение к делу лишь постольку, поскольку о них один раз упомянул экипаж. Пилотам в голову не могло прийти, что они попали под огонь ПВО, поэтому первой мыслью после удара было столкновение с птицами. Но на планете не существует таких пернатых, которые были бы способны пробить в десятках мест металлический корпус самолета и разворотить его внутренности. Не взрывался и кислородный баллон. Это тоже было предположение экипажа, первое, что пришло в голову из возможного.

Все эти выводы можно сделать из материалов предварительного отчета. Как можно найти ответ и на вопрос, был ли экипаж азербайджанского самолета предупрежден о плане "Ковер". Из переговоров на земле, в которых пилот азербайджанского борта не участвовал, диспетчер Грозного получил информацию об операции в 5:21:42, но почему-то не оповестил об этом экипаж, продолжая считать со слов пилотов, что борт AZAL столкнулся с птицами. Выходит, что между ударом по самолету и передачей диспетчеру информации о "Ковре" прошло целых 8 минут. Это значит, что когда наш борт находился над Грозным, воздушный бой уже шел, о чем экипаж не подозревал.

Следует подчеркнуть, что первые проблемы у самолета возникли именно по причине внешнего воздействия. Расследование показало, что судно находилось в полностью исправном состоянии, никаких технических проблем у него не было. Это уже доказано и никаких предположений по этому поводу строить не стоит. Российская сторона их и не строит. Главное, на чем сосредоточилась российская пропаганда, - это отрицание вины России. Какого чуда ожидает северный сосед от дополнительных экспертиз? Неужели ждет, что среди пробитых конструкций самолета будут обнаружены птичьи перья? Версии о причастности к трагедии кого-то третьего, покушающегося на отношения Баку с Москвой, тоже несерьезны. Наибольший вред отношениям Баку с Москвой сейчас наносит сама российская сторона. Если бы с самого начала она повела себя не с высоты своего "величия" и уязвленной гордости, нынешнего похолодания не было бы. В Азербайджане все понимают и принимают тот факт, что самолет не был сбит целенаправленно. Это была трагическая случайность, порожденная халатностью, некомпетентностью, а также отсутствием должной координации между гражданскими и военными службами РФ или, если брать уже - Северного Кавказа.

Еще одним, в некотором роде непорядочным подходом было обвинение погибших пилотов самолета в непрофессионализме и ошибке. Ранее некоторые российские, с позволения сказать, эксперты утверждали, что направить умирающее судно в Актау было ошибочным решением. При этом полностью упускалось из внимания состояние самолета, повреждение гидравлических систем. В предварительном отчете Комиссии по расследованию крушения четко, в хронологическом порядке приведены все этапы умирания самолета. Когда командир принял решение лететь в Актау, самолет был практически неуправляемым. Сегодня, познакомившись с отчетом, некоторые честные российские авиаспециалисты признают, что это решение экипажа было единственно правильным в той ситуации. Потому что с разрушенной гидравликой судно не смогло бы преодолеть горы и разбилось бы. И в этом случае выживших точно не было бы. Решение, принятое нашими летчиками, было единственно правильным и именно это спасло жизни 29 людям. Специалисты признают, что пилоты действовали в высшей степени профессионально.

К сожалению, предварительный отчет, хоть и подтвердил все версии азербайджанской стороны, не дает возможности для официальных и конкретных обвинений. Пока будут идти новые экспертизы, инсинуации будут продолжаться, а отношения - портиться. Будем надеяться, что точку невозврата они не пересекут.