Азербайджан активно борется с дезинформацией, при этом защищая основные свободы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева в ходе выступления на специальной дискуссии на тему "Новые технологии и социальные медиа: влияние на выборы" на Комитете по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ.

"Новые технологии и социальные медиа изменили выборы во всем мире. При ответственном использовании они укрепляют демократию, способствуя прозрачности, гражданскому участию и более широкому вовлечению. Однако они также создают такие проблемы, как дезинформация, фейковые новости и манипуляция общественным мнением.

Азербайджан признает как возможности, так и риски цифровых платформ в выборах. Медиа играет важную роль в обеспечении точной информации и содействии открытому политическому диалогу. Наша избирательная законодательство обеспечивает равный доступ к традиционным и цифровым СМИ, способствуя честной конкуренции.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) интегрировала передовые технологии для повышения прозрачности. Онлайн-платформы предоставляют обновления в реальном времени о регистрации избирателей, процедурах и результатах, укрепляя общественное доверие и привлекая молодых избирателей.

В то же время социальные медиа стали инструментом манипуляции. Фейковые новости, распространяемые алгоритмами, которые отдают предпочтение сенсационному контенту, могут вводить избирателей в заблуждение и подрывать демократические институты. Борьба с этим требует международного сотрудничества при защите свободы слова.

Азербайджан активно борется с дезинформацией через программы цифровой грамотности и юридические меры против преднамеренного распространения ложной информации, при этом защищая основные свободы.

В 2024 году впервые президентские и парламентские выборы были проведены по всей территории Азербайджана, включая недавно освобожденные районы, что стало историческим этапом в восстановлении территориальной целостности.

В ответ на замечания госпожи докладчика о моей стране хочу отметить, что выборы в нашей стране проводятся честно с хорошо установленными процедурами, миллионы граждан используют свое право голоса. Азербайджан обладает сильными, активными и независимыми СМИ и живым гражданским обществом, активно участвующим в общественной жизни.

Кроме того, Азербайджан достиг прогресса в интеграции искусственного интеллекта и кибербезопасности для защиты выборов. Этические меры по использованию искусственного интеллекта и усиленные инициативы по кибербезопасности ставят нашу страну в лидеры в обеспечении демократических процессов.

Азербайджан остается приверженным защите демократии и сотрудничеству со всеми нациями для обеспечения целостности выборов в цифровую эпоху", - говорится в выступлении.