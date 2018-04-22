"Историческая призма": 1915-й. Как армяне предавали Турцию

Турция вступила в Первую мировую войну в ноябре 1914 г.

Накануне начала войны, на созванном в августе 1914 года в Эрзеруме очередном съезде партии "Дашнакцутюн" было принято решение, что в случае войны между Россией и Турцией дашнаки останутся верными своему гражданскому долгу и поддержат турецкое правительство, добавив, что не берут на себя ответственности за действия российских армян. Однако после вступления Турции в войну лидеры турецкого отделения "Дашнакцутюн" нарушили свое обещание о верности Турции. Осторожность была отброшена, и было обнародовано обращение к добровольцам, желающим воевать с турками на Кавказе.

Вот как описывает эту кампанию один из лидеров партии "Дашнакцутюн" О.Качазнуни: "В начале лета 1914 г. Турция еще не воевала, но готовилась к войне, в это время в Закавказье стали множиться отряды добровольцев. В соответствии с решением своего Генерального совета, собравшегося за несколько недель до описываемых событий в Эрзеруме, партия "Дашнакцутюн" приняла участие в создании и вооружении указанных групп, заняв, по существу, враждебную Турции позицию... Летом 1914 г. были сформированы отряды армянских добровольцев, воевавшие с турками. Эта кампания проводилась с большим шумом и энергией. Это было естественным и неизбежным результатом той психологии, которой пропитывался армянский народ почти четверть века, целое поколение".

Из данного отрывка ясно, что добровольцы, о которых ведет речь автор, являлись турецкими армянами. Кавказские армяне, будучи подданными России, призывались на службу и направлялись на любые фронты на законных основаниях.

3 августа 1914 года Османское правительство объявило всеобщую мобилизацию. По Конституции 1908 г. армянская молодежь, как и мусульманская, должна была быть призванной в армию. Но десятки тысяч армян дезертировали, чтобы затем влиться в отряды добровольцев для борьбы против турецкой армии.

Так, армяне Зейтуна заявили о том, что не желают служить под турецкими знаменами и хотят создать под командованием армянских офицеров полк зейтунских федаинов для защиты Зейтуна. Получив по вполне понятным причинам отказ, они 30 августа подняли восстание. В результате действий властей было захвачено до 60 вооруженных мятежников, на время воцарилось спокойствие, но в декабре зейтунцы вновь стали нападать на чиновников и жандармов.

B феврале 1915 г. армянское население по всей восточной Анатолии подняло мятеж. Для этого заранее надежно были припрятаны оружие, амуниция и даже обмундирование.

Османские власти, первоначально планировавшие целиком включить армян в регулярные воинские части, в результате их дезертирства и восстаний вынуждены были изменить свое решение. 25 февраля 1915 г. был распространен циркуляр Генерального Штаба всем частям и подразделениям, по которому (первая статья) "армяне не должны ни в коем случае привлекаться к военной службе". Таким образом, армян оставляли на действительной военной службе лишь во вспомогательных войсках (на интендантской службе, в инженерных войсках).

Однако принятые меры не сдержали вооруженные выступления армян, которые подпитывались извне. Тревожные сообщения об этих мятежах поступали из различных районов восточной Анатолии. Так, 22 апреля 1915 года губернатор Сиваса телеграфировал, что "30.000 человек из армян вооружено, 15000 перешли в русскую армию... Совершенно точно установлено, что оставшиеся 15000 будут атаковать турецкую армию с тыла". 27 апреля более 1000 дезертиров было задержано в Диярбекире и т. д. Все эти факты почерпнуты из официальных телеграмм Генерального Штаба.

Один из крупных вооруженных мятежей армян произошел на исходе апреля 1915 года в районе Вана. В телеграмме губернатора Вана от 24 апреля, т.е. накануне взятия города, отмечалось: "В регионе собралось 4000 мятежников. Мятежники отрезают дороги, нападают на близлежащие деревни и подчиняют их. В настоящее время множество женщин и детей осталось без очага и дома... Не следует ли перевезти этих женщин и детей (мусульман) в западные провинции?".

К сожалению, тогда этого сделать не смогли, и вот каковы последствия. Армянские вооруженные отряды, выступив 28 апреля из Иревана, 14 мая достигли Вана, организовав и осуществив массовое избиение местного мусульманского населения на протяжении двух последующих дней. Так, в Ване было создано армянское генерал-губернаторство. Армянское население города Ван до этих трагических событий составляло всего 42% от общего количества населения. Это дает представление о масштабе избиений, осуществленных над безоружным мусульманским населением с простой целью освободить место.

Надо отметить, что ни в одной области Азиатской Турции, где армяне пытались создать себе автономию, они не составляли даже незначительного большинства. В этих условиях армянским вожакам для успеха своей политики не оставалось ничего, кроме превращения меньшинства в большинство путем уничтожения мусульманского населения. Они прибегали к этой процедуре каждый раз, когда у них были развязаны руки. События в Ване являлись ярким тому примером.

Именно в этих условиях 24 апреля 1915 г. министр внутренних дел Талят паша объявил по циркуляру приказ о немедленном закрытии в Стамбуле и других больших городах центров армянских комитетов, аресте их руководителей, захвате их документов. Сегодня армянские националисты пытаются представить это решение как начало политики "геноцида" против армян. Однако последующие шаги османского правительства доказывают обратное. Как видно из содержания циркуляра от 24 апреля, первые решения являлись полицейскими мерами, направленными против определенных известных политических агитаторов и были вызваны предшествующими мятежами.

Начало переселению армян положило написанное несколько позже письмо военного министра правительства младотурок Энвера паши. В немалой степени этому способствовали безуспешные военные операции турецкой армии под Сарыкамышом, Эрзерумом, одной из причин которых было постоянное отвлечение значительных сил османской армии на подавление вооруженных мятежей армян.

Именно поэтому, 2 мая 1915 г. Энвер паша писал министру внутренних дел Талят паше следующее: "Армяне, живущие вокруг озера Ван,.. находятся в состоянии боевой готовности и намерены продолжать вооруженное восстание. Моей целью является выселение их, чтобы затушить очаги мятежа. В качестве ответной меры и для того, чтобы достичь отмеченной цели, необходимо либо послать армян и их семьи за нашу границу - на русскую территорию, либо же расселить их и их семьи в различных районах Анатолии. Я прошу, чтобы та из этих мер, которая представляется наиболее подходящей, была принята и применена...".

Анализ письма Энвера паши позволяет придти к следующим выводам. Первое - необходимость переместить армянское население была вызвана вследствие вооруженного восстания вокруг озера Ван и перед лицом неугасающих очагов мятежа. Второе - Энвер паша во время написания письма еще не принял решения о том, как поступить с бунтующими армянами, предложив альтернативу: "выселить" армян либо вперед к линии фронта, либо в тыл. Третье - меры, предлагаемые Энвером пашой, касались только лишь восставшего армянского населения восточной Анатолии.

Этот важный документ показывает, таким образом, что никогда не существовало, вопреки уверениям противников Турции, секретного плана по уничтожению армян, якобы принятого в начале 1915 г. руководителями младотурков.

26 мая 1915 г. Энвер паша посылает Таляту паше следующую депешу: "Было устное решение отправить армян из провинции восточной Анатолии, из Зейтуна и других мест, где их проживает большое количество, к востоку провинции Диярбекир, в долину Евфрата и в окрестности Урфы и Сулеймании... Как видно из директивы, предусматривалось выселение армян из прифронтовых вилайетов.

27 мая 1915 года был принят закон о наказании за антигосударственную деятельность, опубликованный 1 июня. Текст закона гласил: "1. Командиры армий, корпусов, дивизий, их представители и командиры отдельных соединений при любом проявлении неповиновения властям и совершении действий, представляющих угрозу безопасности страны, обязаны принять самые решительные меры и подавить сопротивление. 2. Командиры армий, корпусов, дивизий, обнаружив измену, предательство и шпионаж в пользу врага, имеют право переселять жителей населенных пунктов и размещать их в других местностях; 3. Закон вступает в силу с момента его опубликования".

И наконец, 30 мая Совет министров принимает решение о переселении армян с подробным указанием сроков, способов и методов осуществления операции. В решении правительства определялись правила, легшие в основу намеченной акции. Перемещение должно было осуществляться мирно, с обеспечением защиты жизни и имущества переселенцев. Содержание переселенцев до их размещения на новых местах проживания предполагалось осуществлять за счет специально создаваемого переселенческого фонда. Все движимое имущество переселенцев полагалось доставить к местам размещения. Стоимость оставляемой недвижимости после ее оценки должна была быть возмещена. Оставшиеся на местах сады, лавки, фабрики, складские помещения и другие доходные предприятия должны были быть распроданы или сданы в аренду, а вырученные средства положены на счета владельцев.

Все указанные вопросы полагалось решать специальным комиссиям, правомочия которых определялись готовящейся инструкцией. Таким образом, с переселенцами обходились весьма гуманно, соблюдая их имущественные права. Трудно усмотреть какой-либо даже намек на "геноцид".

26 сентября 1915 г. был принят еще один временный закон, регулирующий имущественные вопросы. На такой правовой основе началось перемещение армян. В докладе министерства внутренних дел правительству Османской империи от 7 декабря 1916 г. сообщалось, что за период 1915-1916 годов было перемещено 702900 человек.

Процесс переселения, который проводился в экстремальных условиях войны, мог иной раз сопровождаться гибелью людей. Часть из них погибла в результате заболеваний, часть - в результате резкой смены климата, среды обитания, тягот дороги.

Можно ли отнести к числу жертв "резни" погибших от перемены климата, не выдержавших дорожных мытарств? Хотя могут возразить, что, оставаясь в домах, армяне, мол, могли бы избежать смерти. Возможно, но никто не сможет отрицать тот факт, что армяне, являясь подданными Османской империи, участвовали в войне на стороне её врагов, и что именно этот факт и послужил причиной их переселения. Поэтому среди погибших было много тех, кто участвовал в вооруженных мятежах, начавшихся после вступления Турции в войну и продолжавшихся даже после принятия решения о переселении, вплоть до 1916 г.

Немало погибло и армянских добровольцев, находившихся в рядах русской армии. Какая же часть погибших может быть причислена к "жертвам убийств"? Погибших в бою к невинным жертвам никак не причислишь. Не относятся к жертвам и умершие от свирепствовавших по всей Турции эпидемий тифа, оспы и других болезней или от голода. Болезни и голод косили одинаково и турок, находившихся в своих домах, и армян, не подвергшихся переселению. Потери Турции в военных действиях в Первой мировой войне составили 550000 - 600000 человек. Кроме того, более двух миллионов погибло от болезней, голода и действий армянских и греческих банд, вырезавших мирное население в тылу, т.е. по причинам, не относящимся непосредственно к боевым операциям.

Как отмечает армянский автор Папазян, армяне оказались творцами своего собственного несчастья. Поддавшись на преступно утопическую пропаганду, они взбунтовались, и турецкое правительство, которое в апреле 1915 г. вело войну на двух фронтах одновременно, не могло более терпеть в тылу Восточного фронта присутствия враждебного населения, а точнее, откровенно бунтующего. Необходимо было на это среагировать.

Бывший лидер "Дашнакцутюн" Качазнуни также, с пониманием оценивая ответные действия османских властей, отмечал, что переселяя армян, "турки знали, что делали, и сегодня у них нет основания раскаиваться". Более того, чисто стратегический характер депортации армян в Турции выражается и в том, что принятыми мерами не было предусмотрено переселения армянского населения больших городов (Стамбула, Измира и т.д.), которое легко можно было контролировать.

Намерения, которые руководили решениями, принятыми османским правительством, являются, таким образом, вполне законными, а легенда о пресловутом секретном плане по уничтожению армян якобы для того, чтобы занять их место, столь же безосновательна, сколь и примитивна.

Такова реальность для каждого, кто стремится объективно изучать исторические данные.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана