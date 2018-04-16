Рамиз Мехтиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал самой перспективной страной региона

Рамиз Мехтиев,

руководитель Администрации Президента Азербайджана,

академик Национальной Академии Наук



"Улучшение условий жизни людей - важнейшая задача, стоящая перед нами. Для этого у нас есть все возможности и достаточно твердая воля.

Уверен, что Азербайджан станет экономически сильной страной и будет примером другим странам. Именно таким я хочу видеть Азербайджан".1

Ильхам Алиев

Долгосрочная перспектива развития любого государства зависит от построения его на здоровой и надежной основе. Превращение сегодня нашей страны в основной экономический силовой центр в регионе стало возможным в результате деятельности созидателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, в особенности - стратегических шагов, предпринятых им в области государственного строительства и осуществления экономических реформ.

Создание в Азербайджане традиции защиты независимой государственности связано с именем великого лидера, а модернизация и дальнейшее усиление нашего государства, динамичное развитие национальной экономики - с именем Президента Ильхама Алиева.

Вообще, без точного определения целей и задач, направлений развития на средне- и долгосрочный периоды, без подготовки программ действий по различным отраслям добиться коренного перелома в социально-экономической жизни страны невозможно. За минувшие 15 лет Президент Ильхам Алиев укрепил устои Азербайджана как государства на фундаменте, заложенном великим лидером.

Ориентированная на конкретные задачи, целенаправленная деятельность главы государства обеспечила системный и комплексный подход к решению проблем, связанных с политической и социально-экономической жизнью страны, позволила выбрать наиболее эффективные методы и средства для выполнения поставленных задач.

Основные направления социально-экономического развития Азербайджана нашли отражение в подписанных Ильхамом Алиевым в 2003-2018 годах многочисленных указах и распоряжениях, государственных программах.

В последние 15 лет процесс экономического созидания в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева приобрел широкий размах. Азербайджан стал самой перспективной страной региона. Каждый гражданин Азербайджана явился свидетелем постоянного роста экономической силы и могущества нашей страны, ощутил результаты экономического развития на повышении уровня своей жизни.

НЕОБРАТИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

Счастье любого народа, нации определяется в первую очередь тем, что они живут в независимом и сильном государстве. Государственная независимость прежде всего является шансом для самоутверждения и национального самосознания завоевавшего ее народа. Народы, воспользовавшиеся таким историческим шансом и эффективно использующие его, добиваются национального развития, а также могут укрепить основы своего государства.

В современной истории Азербайджана формирование традиции защиты государственности связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Без всяких сомнений, сохранить государственную независимость значительно сложнее, чем ее обрести. Пройденный независимым Азербайджаном путь развития еще раз подтверждает это. В этот период были посягательства на наше государство и его независимость, однако они решительно пресекались.

Как государственная независимость и политическая свобода создают условия для развития национальной экономики, так и развитие и усиление национальной экономики еще больше укрепляют устои государственной независимости. Если бы Азербайджану не удалось сохранить государственную независимость, мы не смогли бы реализовать ни нефтяную стратегию, ни другие стратегические и транснациональные проекты, инициаторами которых являемся. Укрепление государственной независимости создало условия для развития нашей экономики в соответствии с национальными интересами.

Самый яркий и славный период истории не только государственности, но и экономического развития Азербайджана связан с именем Гейдара Алиева. Изучение политических и экономических аспектов данного периода всегда сохраняет свою актуальность. Это необходимо с точки зрения определения и уточнения основных направлений нашего дальнейшего развития. Мысль Гейдара Алиева о том, что "государство с могущественной экономикой способно на многое", еще раз подтверждает, что общенациональный лидер всегда придавал большое значение развитию нашей национальной экономики как важной составляющей государственного строительства.

Хотя в пределах бывшего Союза экономика Азербайджана являлась составной частью единого народнохозяйственного комплекса, она прошла свой путь развития, в тот период под руководством Гейдара Алиева начался процесс широкомасштабного экономического созидания.

Еще до распада Советского Союза эксперты в качестве одной из двух республик, готовых в экономическом плане к политической независимости, отмечали именно Азербайджан. Этот вывод опирался не только на богатство природных ресурсов нашей страны, но и на перспективы развития национальной экономики. Так, во времена бывшего Советского Союза бюджетные доходы Азербайджана, как правило, превышали расходы. Кроме того, между производимым и потребляемым национальным доходом возникала существенная разница в пользу первого.

Хотя Азербайджан, как одна из "союзных" республик в составе бывшего Союза, сталкивался с препятствиями и был ограничен в возможностях проведения независимой экономической политики, под руководством Гейдара Алиева он смог реализовать свой экономический потенциал, национальные экономические интересы. Нашей республике удалось создать мощный экономический и кадровый потенциал во всех отраслях экономики. По производству многих видов продукции Азербайджан занимал одно из передовых мест в бывшем СССР. Открытие в этот период новых промышленных предприятий, приобретение машин и оборудования способствовали более стремительному росту основных фондов в Азербайджане по сравнению с другими республиками.

С 1993 года - с самого начала руководства независимым Азербайджаном - Гейдар Алиев, дальновидно оценив тенденции развития современного миропорядка, избрал путь развития, принятый современным обществом. Этот путь начинается с устранения государственной монополии над экономикой, развития предпринимательства и либерализации экономики.

А в 1994 году подписанием "Контракта века" была заложена основа нефтяной стратегии, автором которой является Гейдар Алиев. Меры, принятые в рамках этой стратегии, в том числе создание Государственного нефтяного фонда, были направлены именно на обеспечение устойчивого развития, укрепление экономических и социальных устоев нашего государства.

Одним из важных шагов стратегического и политического характера для развития национальной экономики явилось принятие 12 ноября 1995 года первой Конституции независимой Азербайджанской Республики. Новая Конституция, определив форму государственного управления, права и обязанности граждан и государства, одновременно отразила в себе основы экономической системы, важнейшие принципы экономической стратегии государства.

Стремительное социально-экономическое развитие нашей страны и превращение ее в силовой центр в регионе стали возможными в результате стратегических шагов, предпринятых великим лидером Гейдаром Алиевым в области государственного строительства и осуществления экономических реформ. В частности, меры, принятые с середины 1990-х годов, сыграли решающую роль в стабилизации и развитии национальной экономики.

Напомним, что в 1990-1995 годах объем ВВП ежегодно сокращался в среднем на 15 процентов. Снижение темпов экономического роста сопровождалось инфляцией, поэтому в начале 1990-х годов в стране наблюдалась стагфляция. Экономический спад, начавшийся в Азербайджане с 1991 года, был преодолен в 1996 году - после осуществления программ макроэкономической стабилизации.

В начале 1990-х годов рост цен в стране достиг уровня гиперинфляции. Так, уровень инфляции в 1992 году составлял 1174 процента, а в 1993 году - 1081 процент. Только после выполнения подписанного Гейдаром Алиевым Указа "О мерах по усилению социальной защиты населения и стабилизации финансового состояния экономики" от 15 июня 1994 года стало возможным снизить инфляцию в 1995 году до 85 процентов, а в 1996 году - до 2,5 процента. С этого Указа, предусматривавшего проведение жесткой денежно-кредитной и финансовой политики, в стране начались последовательные антиинфляционные меры. Уже с 1996 года инфляция постепенно стала сокращаться, составив в 2002 году 2,8 процента.

В начале 1990-х годов темпы инфляции значительно опережали темпы роста заработной платы, что резко снижало покупательную способность населения. Социальная защита населения, прежде всего, требовала обеспечения финансовой стабильности. А в условиях высокой инфляции невозможно было не только повысить, но даже сохранить уровень жизни. Лишь с 1996 года обуздание инфляции предотвратило снижение уровня жизни населения.

Основные заслуги Гейдара Алиева в развитии нашей национальной экономики заключались, с одной стороны, в обеспечении общественно-политической стабильности, а с другой - в оказании последовательной политической поддержки проведению экономических реформ. Без такого политического импульса добиться больших успехов в области построения экономики было бы невозможно.

Создание благоприятных условий для осуществления экономических реформ, предоставление конституционной гарантии развитию национальной экономики на основе рыночных отношений, подписание нефтяных контрактов, привлечение иностранных инвестиций в экономику страны, присоединение нашей республики к стратегическим экономическим проектам международного значения, углубление экономического сотрудничества с ведущими государствами мира стали возможны в результате деятельности общенационального лидера, стратегических шагов, предпринятых им в этой области.

Хотел бы напомнить одну из мыслей, высказанных великим лидером Гейдаром Алиевым: "Через пять лет Азербайджан станет светским государством, республикой, развивающейся еще более высокими темпами, обладающей достаточно сильной экономикой и хорошим уровнем жизни. Это зависит от чрезвычайно многих "если"..." 2Да! Высказанные со всей решимостью оптимистичные мысли общенационального лидера уже оправдывают себя. На мой взгляд, основными из этих условий являются рост темпов развития экономики Азербайджана, переведенной на рыночные "рельсы", более рациональное использование имеющегося экономического потенциала страны.

Без конкретной стратегии невозможно успешно осуществлять ни экономическую трансформацию, ни процесс формирования национальной экономики. Стратегия определяет основные ориентиры социально-экономического развития. Без проведения широкомасштабных реформ, коренных изменений в отдельных отраслях экономики страны мы не смогли бы реализовать намеченную экономическую стратегию. Опыт стран мира показывает, что экономические реформы могут успешно проводить лишь государства, обладающие твердой политической волей и решительной позицией. С этой точки зрения принятые политическим руководством Азербайджана радикальные решения сыграли решающую роль в обеспечении необратимости реформ.

Без политической поддержки формирование новых экономических отношений невозможно. В этом смысле последовательная политическая и идеологическая поддержка Гейдаром Алиевым либерализации экономики, развития предпринимательства обеспечила необратимость процесса экономического обновления. Так, по инициативе великого лидера был подписан ряд указов и распоряжений по формированию новой экономической системы, приняты важные государственные программы. Поддержка предпринимательства в стране открыла широкие перспективы для усиления частного сектора. Осуществляемая с середины 90-х годов программа приватизации создала почву для процесса становления частного сектора.

Подписанные великим лидером "Государственная программа развития малого и среднего предпринимательства (2002-2005 годы)", указы "О дополнительных мерах в области государственной поддержки развития предпринимательства в Азербайджанской Республике" от 10 сентября 2002 года, "О пресечении вмешательств, препятствующих развитию предпринимательства" от 28 сентября 2002 года предусматривали комплексное и системное решение проблем, существующих в развитии частного сектора, создание благоприятной экономической и институциональной среды для стремительного развития предпринимательства, ограничение контрольных функций различных государственных органов.

Общенациональный лидер уделял особое внимание совершенствованию организационной структуры управления экономикой Азербайджана, решению проблем, связанных с кадровым обеспечением реформ. Подписание им Указа "О создании государственной комиссии по проведению реформ в системе государственного управления Азербайджанской Республики" от 29 декабря 1998 года имело особое значение с точки зрения подготовки концептуальных основ институциональных реформ и осуществления данного процесса в широких масштабах.

Важные шаги также были предприняты в формировании системы государственной службы, отвечающей требованиям современного периода. Так, был принят Закон "О государственной службе", начался процесс приема на работу в государственные органы на конкурсной основе, была создана Комиссия по вопросам государственной службы.

Великий лидер внес вклад в историю экономического развития Азербайджана еще и как автор радикальных земельных реформ. На основании принятого в 1996 году Закона "О земельной реформе" впервые на пространстве СНГ была заложена основа частной собственности на землю. Это создало правовую базу для формирования земельного рынка и новых экономических отношений на селе.

Гейдар Алиев обладал очень ясными стратегическими взглядами на ход и перспективы аграрных реформ. Общенациональный лидер отмечал: "Управляя аграрным сектором на основе отжившей системы, старых принципов, мы не сможем добиться желаемого результата... Основу реформ составляет изменение формы собственности... Крестьянин должен стать владельцем земли и знать, что все это принадлежит ему, и он может пользоваться этим по своему усмотрению... Реформы должны осуществляться для повышения общего благосостояния нашего народа. В противном случае они могут стать неэффективными... В проведении этих реформ ни в коем случае нельзя допускать консерватизма, в то же время под лозунгами реформ нельзя допускать и разрушения накопленного нами потенциала в аграрном секторе"3.

Как результат осуществленных аграрных реформ, в настоящее время 99 процентов сельскохозяйственного производства приходится на долю частного сектора. А это - решающий фактор, оказывающий позитивное влияние на развитие аграрного сектора. В 1992-1995 годах объем производства в сельском хозяйстве снизился в среднем на 12 процентов, а в одном только 1992 году - на 23,8 процента. Спад в аграрном секторе был преодолен лишь в 1998 году, и с того времени производство продолжалось по возрастающей динамике.

С 1999 года производители сельскохозяйственной продукции были освобождены от всех налогов, за исключением земельного. Эти льготы постоянно применяются и по настоящее время.

В области осуществления экономических реформ налажено тесное сотрудничество с международными финансовыми организациями. Хотя Азербайджанская Республика стала членом Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в 1992 году, интенсивное сотрудничество с этими структурами, реализация совместно подготовленных экономических программ и проектов, открытие кредитных траншей в основном начались с 1995 года. Это объясняется прежде всего тем, что до указанного периода в условиях нестабильности политической ситуации в нашей стране международные финансовые организации не стремились к активному сотрудничеству с Азербайджаном и занимали выжидательную позицию в выделении кредитов. Реализация совместных экономических программ и проектов началась после стабилизации общественно-политической обстановки.

Экономическая стратегия Гейдара Алиева на протяжении еще длительного времени будет браться за основу в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев в предвыборных выступлениях в 2003 году заявил, что намеченный великим лидером общий экономический курс будет продолжаться, так как он опирается на принятые мировой цивилизацией принципы рыночной экономики, свободное предпринимательство, углубление международного экономического сотрудничества, проведение социально ориентированной экономической политики.

Приступив к исполнению полномочий Президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем первом интервью журналистам сказал: "В Азербайджане уже создана прекрасная основа для развития нашей страны. В течение десяти лет политика Гейдара Алиева заложила очень прочный фундамент в Азербайджане. Возведение красивого здания на этом фундаменте может показаться легким. Но в то же время жизнь не стоит на месте. Перед нами возникают новые требования, новые задачи"4.

Сегодня в процессе проведения реформ учитываются реалии новых экономических условий, отдельные направления экономической политики приводятся в соответствие с требованиями времени и еще больше совершенствуются.

ПЕРВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА ЭКОНОМИЧЕСКОМУ БЛОКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

"Важнейшим условием для осуществления всех наших планов является экономический потенциал"5. Это - один из основных тезисов, озвученных Президентом Ильхамом Алиевым. И не случайно, что в настоящее время государственное управление в Азербайджане в основном опирается на принцип "сильная экономика - сильное государство". Максимальное использование возможностей экономической дипломатии также служит реализации данного принципа.

Еще в 2003 году, только что приступив к исполнению полномочий Президента Азербайджанской Республики, Ильхам Алиев подписал Указ "О мерах по ускорению социально-экономического развития в Азербайджанской Республике", определивший приоритеты развития нашей страны, а спустя некоторое время утвердил "Государственную программу социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 годы)", направленную на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития.

Учитывая, что в период роста нефтяных доходов могут возникнуть определенные угрозы для макроэкономической стабильности, в том числе инфляция, Президент Ильхам Алиев подписал Указ "Об усилении антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике" от 31 мая 2005 года. В этом Указе, обеспечившем подготовку нашей национальной экономики к периоду нефтяного бума, нашли отражение вопросы, связанные с усилением контроля за расходами государственного бюджета, эффективным управлением средствами от экспорта нефти и их использованием.

Устойчивое развитие зависит от эффективного использования нефтяных доходов по приоритетным направлениям. С этой точки зрения следует особо отметить утверждение главой государства в 2004 году "Долгосрочной стратегии по управлению нефтяными и газовыми доходами (2005-2025 гг.)". Защита макроэкономической стабильности в условиях резкого повышения нефтяных и газовых доходов в Азербайджане, сохранение их части для грядущих поколений, использование для повышения благосостояния населения, стимулирование развития ненефтяного сектора обусловили необходимость принятия долгосрочной стратегии по управлению нефтяными и газовыми доходами. Эта стратегия определила основные принципы использования нефтяных и газовых доходов и среднесрочную политику расходов.

Указом "О мерах по ускорению социально-экономического развития в Азербайджанской Республике" от 24 ноября 2003 года Президент Ильхам Алиев дал первые поручения экономическому блоку правительства. Этот Указ, отразивший самые актуальные проблемы социально-экономической жизни нашей страны, можно расценивать как совокупность первых поручений главы государства экономической команде.

Отраженные в Указе вопросы по их содержанию и характеру условно можно сгруппировать по 5 основным блокам - институциональному, социальному, промышленному, развития предпринимательства и улучшения рыночной среды, совершенствования государственной финансовой системы.

Институциональный блок включал такие вопросы, как изучение состояния исполнения принятых государственных программ, завершение реформ в управлении экономикой, обеспечение своевременного рассмотрения заявлений и жалоб граждан, усиление дисциплины в центральных органах исполнительной власти, углубление сотрудничества с международными и региональными экономическими структурами, проведение реформ в банковской системе и коммунальном секторе.

В социальный блок были включены вопросы сокращения безработицы, улучшения условий жизни беженцев и переселенцев, социально-экономического развития регионов, усовершенствования системы оплаты труда, ускорения реформ в пенсионной системе и социальной сфере и обеспечения занятости.

Промышленный блок предусматривал вопросы развития ненефтяного сектора, стимулирования привлечения инвестиций в данный сектор, создания новых перерабатывающих предприятий, стимулирования экспорта и использования альтернативных источников энергии.

Блок развития предпринимательства и улучшения рыночной среды включал поручения, связанные с обеспечением исполнения решений по развитию частного сектора, ускорением приватизации государственных предприятий и передачи их в управление, ограничением монополистской деятельности и пресечением несправедливой конкуренции, усовершенствованием залогового обеспечения для кредитов, началом второго этапа реформ в аграрном секторе.

Блок усовершенствования государственной финансовой системы включал поручения, связанные с усовершенствованием структуры расходов государственного бюджета, рациональным использованием средств государственного бюджета по назначению, усилением контроля за государственными закупками, усовершенствованием бюджетной системы, укреплением финансовой дисциплины в государственных учреждениях и устранением проблемы неплатежей.

Данный Указ, носящий системный и комплексный характер, объединил в себе направления, где одно создает условия для реализации другого. К примеру, без устранения монополизма невозможно развивать предпринимательство, без обновления системы управления - ускорять экономические реформы, без обеспечения развития ненефтяного сектора и регионов - решать проблему безработицы.

Как видно и из названия, Указ включает меры по ускорению социально-экономического развития. Правда, хотя в середине 2000-х годов экономика Азербайджана уже была переведена на рельсы развития, необходимо было придать импульс, динамизм экономическим процессам. В этом плане первый экономический Указ Президента Ильхама Алиева был направлен на ускорение развития. Великий лидер также подписал в 1994 году первый широкомасштабный Указ "О мерах по усилению социальной защиты и стабилизации финансового положения населения". Именно этот Указ заложил основу макроэкономической стабильности.

Одна из важных инициатив, реализованных Президентом Ильхамом Алиевым в экономической жизни страны, была связана с деноминацией. С целью дальнейшего улучшения денежного обращения в стране, оптимизации курса и масштаба цен, упрощения системы учета и расчетов в 2005 году Президент Азербайджанской Республики подписал Указ "Об изменении номинальной стоимости денежных знаков и масштаба цен (деноминации) в Азербайджанской Республике". С 1 января 2006 года была осуществлена деноминация национальной валюты - маната. 1 новый манат был приравнен к 5000 старых манатов. Осуществление деноминации еще раз подтвердило макроэкономическую стабильность в нашей стране.

После восстановления государственной независимости одной из проблем, доставшейся в наследство от бывшего Советского Союза, было резкое удешевление в начале 1990-х годов из-за высокой инфляции вкладов наших граждан, находившихся в Банке Азербайджанской Республики бывшего Сбербанка СССР. Эти вклады несколько раз были индексированы Азербайджанским государством, по ним были выплачены компенсации (в 1993-1997 годах), часть вкладчиков получила указанную компенсацию, а значительная их часть не воспользовалась правом получения вкладов и выплачиваемых по ним компенсаций, и за минувший период стоимость данных вкладов значительно сократилась. Учитывая это, Президент Азербайджанской Республики в 2012 году подписал Указ о выплате этим вкладчикам индивидуальных единовременных платежей. Принятие такого решения открыто демонстрирует, что экономическая и социальная политика в Азербайджане согласуется друг с другом.

В целом, любая мера, принимаемая без точного определения целей и задач, направлений развития на средне- и долгосрочный период, без подготовки программ действий по различным отраслям, не может создать коренного перелома в социально-экономической жизни страны. В 2003-2017 годах целенаправленная деятельность Президента Ильхама Алиева, ориентированная на конкретные цели, обеспечила системный и комплексный подход к решению проблем, связанных с политической и социально-экономической жизнью страны, позволила выбрать наиболее эффективные методы и средства для выполнения поставленных задач.

ЭКОНОМИКА АЗЕРБАЙДЖАНА НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Последние 15 лет, характеризуясь ускорением социально-экономического развития, были чрезвычайно успешными для экономики Азербайджана. Достигнутые успехи были обеспечены в первую очередь благодаря политической воле и решительным шагам руководства страны, сохранению общественно-политической стабильности, эффективной организации государственного управления, осуществлению единой государственной политики, точному определению основных целей в экономическом развитии, устойчивому характеру реформ, реализации государственных программ, направленных на удовлетворение реальных потребностей общества. За этот период граждане Азербайджана стали свидетелями постепенного роста экономической силы и могущества нашей страны, на своем уровне жизни, благосостояния ощутили прогрессивные перемены, наблюдаемые в экономической сфере.

В настоящее время совершенствуется и технология реформ. Это еще раз подтверждают обеспечение гибкости в экономической политике, параллельное проведение структурных преобразований и институциональных реформ, программное управление, основанное на конкретных целях и финансовых источниках. За последние 15 лет был принят 201 документ программного характера, в том числе 12 концепций, 12 национальных стратегий, 12 стратегических дорожных карт, 94 государственные программы, 10 национальных планов действий, 23 плана мероприятий, 21 программа мероприятий, 17 национальных планов и программ.

Наблюдающиеся в настоящее время в ненефтяном секторе тенденции устойчивого роста, объем наших валютных резервов и минимальный по сравнению с ним внешний государственный долг, реализация важных энерготранспортных проектов создают прочную основу для национальной и экономической безопасности нашей страны. Столь широкомасштабная работа стратегического значения дополняется отстаиванием наших национальных и экономических интересов, умелым использованием возможностей экономической дипломатии, успешным сочетанием экономики и политики.

Модернизация промышленности и усовершенствование ее структуры являются важной составляющей экономической политики, намеченной Президентом Ильхамом Алиевым. Так, с целью ускорения индустриализации в нашей стране, увеличения экспортного потенциала ненефтяной промышленности, организации наукоемкого и инновационного производства, расширения конкурентоспособного промышленного производства, создающего высокую добавочную стоимость, глава государства утвердил "Государственную программу по развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы", объявил 2014 год "Годом промышленности".

Промышленные парки и кварталы являются новым подходом с точки зрения усиления существующего потенциала и создания новых производственных отраслей, структурных изменений в промышленности. Поэтому в последнее время в стране проделана значительная работа по созданию таких институтов.

С целью развития химической промышленности в 2011 году Президент Ильхам Алиев принял решение о создании Сумгайытского химического промышленного парка.

В 2017 году с участием главы государства состоялась церемония открытия Балаханского промышленного парка. Близкое расположение промышленного парка к Балаханскому полигону и мусоросжигательному заводу, а также к основному транспортному узлу создает условия для обеспечения сырьем и энергией, беспроблемной поставки полученного сырья или произведенной продукции на рынок.

А в Мингячевирском промышленном парке, фундамент которого был заложен в 2016 году, планируется создать 9 фабрик по производству продукции легкой промышленности, в том числе пряжи, красителей, текстильных, швейных изделий, чулок, обуви и медицинской косметики. Стремительное развитие хлопководства требует организации новых производственных и перерабатывающих участков, основанных на передовых технологиях. Именно такими предприятиями являются созданные на территории Мингячевирского промышленного парка два предприятия по производству пряжи - фабрика по выпуску хлопка-полиэстера, производимого кольцевым методом, и фабрика по производству пряжи с открытым концом Общества с ограниченной ответственностью "Мингячевир Текстиль". В феврале 2018 года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии обеих фабрик.

Ввод в строй таких предприятий, создаваемых при поддержке Национального фонда помощи предпринимательству Министерства экономики, позволит развивать в стране текстильную промышленность, постоянно обеспечивать местные производственные предприятия качественным и дешевым сырьем, а также экспортировать произведенный хлопок как готовую продукцию.

В Гарадагском промышленном парке, специализирующемся в области судостроения, функционирует Бакинский судостроительный завод, на котором строятся танкеры большой грузоподъемности, морские снабженческие суда и суда другого назначения.

В Пираллахинском промышленном парке, специализирующемся на производстве фармацевтической продукции, принимаются соответствующие меры, направленные на строительство заводов по производству лекарств, фундамент которых уже заложен. Создание фармацевтической промышленности, являющейся новой для нашей страны отраслью, играя важную роль в обеспечении занятости, также обеспечит население качественной фармацевтической продукцией за счет местного производства, сократит зависимость от импорта и повысит экспортный потенциал.

А в 2017 году Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии созданного в стране Нефтчалинского промышленного квартала. В настоящее время в Нефтчалинском промышленном квартале в качестве резидентов зарегистрированы 9 предприятий, занимающихся производством автомобилей, рыбных кормов, пластиковых изделий, оросительных систем, полиэтиленовых оросительных труб, бумажных стаканов и готовых напитков, переработкой и консервированием рыбы.

Проекты, которые будут реализованы в созданном в 2016 году Масаллинском промышленном квартале, в основном включают производство мебели, строительных материалов, пластиковой тары, столовой воды, продуктов питания, ковров и переработку сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в 2017 году началось создание Гаджигабульского и Сабирабадского промышленных кварталов. Резиденты Гаджигабульского промышленного квартала будут специализироваться в области тяжелого машиностроения, специального вагоностроения, автозапчастей и композитных материалов. А в Сабирабадском промышленном квартале планируется функционирование хлопкоочистительного предприятия, предприятий по заготовке шерсти, производству досок, пластиковых изделий и строительных материалов, переработке сельскохозяйственной продукции и логистического центра. В настоящее время Министерство экономики в соответствии с поручением главы государства продолжает работу по созданию очередных промышленных кварталов.

Промышленные парки и промышленные кварталы имеют важное значение в устойчивом развитии ненефтяной промышленности в Азербайджане, создании отраслей промышленности, использующих местные ресурсы, снижении инфраструктурных расходов при организации производственного процесса, усилении кооперационных связей между предпринимателями, обеспечении занятости.

Стремительное развитие экономики, рост авторитета Азербайджана среди стран мира способствовали повышению интереса к нашей стране, создали условия для увеличения с каждым годом числа приезжающих в республику иностранцев, расширения туристической деятельности. Президент Азербайджанской Республики объявил 2011 год в нашей стране "Годом туризма". За минувший период не только в Баку, но и в регионах открылись отели и центры отдыха, что создало широкие возможности для развития туризма. Если в 2003 году в стране функционировало всего 96 гостиниц и учреждений гостиничного типа, то в 2004-2017 годах количество таких объектов увеличилось и достигло 550, из которых 400 находятся в регионах.

Расширилось транспортное сообщение со странами мира, в особенности странами-членами Европейского Союза, экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и экспортный газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум внесли достойный вклад в обеспечение энергетической безопасности в мире. Следует особо отметить подписание итогового инвестиционного решения по проектам TANAP и TAP, являющимся составной частью Южного газового коридора, имеющего исключительное значение в обеспечении энергетической безопасности региона и Европы, а также по проекту "Шахдениз-2". Значительная часть работ по этим проектам уже выполнена.

Благодаря вложению крупных инвестиций в транспортный сектор, как одну из развивающихся инфраструктурных отраслей, были продолжены строительство аэропортов, мостов, тоннелей, дорожных узлов, прокладка новых автомобильных и железных дорог и другие работы.

Осуществлены крупномасштабные проекты, направленные на реализацию транзитного потенциала, в том числе усилилась деятельность транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА), была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, состоялось открытие терминала Ro-Ro в комплексе Бакинского международного морского торгового порта, успешно продолжались проекты строительства магистральных дорог по транспортным коридорам Север-Юг и Восток-Запад.

Для более эффективного использования транзитного потенциала страны возникла необходимость в проведении институциональных реформ на государственном уровне. Как продолжение этой политики был создан Координационный совет по транзитным грузоперевозкам. Координационному совету было поручено проведение работы, направленной на поощрение проходящих через территорию страны транспортных коридоров, координирование частных компаний с государственными органами, оптимизацию тарифов и упрощение транзитных процедур. Координационный совет принял ряд важных мер по повышению транзитной привлекательности страны. Так, в целях увеличения конкурентоспособности коридора была усилена координация между странами региона, сокращены транзитные сроки, усовершенствованы процедуры, и началась оптимизированная тарифная политика.

Одним из важных проектов, направленных на диверсификацию экономики и модернизацию промышленности, явилась сдача в эксплуатацию телекоммуникационного спутника Azerspace и спутника по наблюдению за поверхностью Земли Azersky.

В развитии отрасли связи и информационных технологий, считающейся одной из приоритетных сфер после нефтяного сектора и играющей в последние годы важную роль в социально-экономической жизни страны, достигнут рост в 11,3 раза. За последние 15 лет в регионах построены или капитально отремонтированы более 1600 АТС, свыше 1000 зданий почты. 2013 год был объявлен в нашей стране "Годом информационно-коммуникационных технологий".

Надежное обеспечение населения лекарственными средствами по оптимальным ценам имеет важное значение с социальной и экономической точек зрения. После соответствующих поручений главы государства об устранении хаотичной ситуации, сложившейся на рынке лекарственных средств, и усилении контроля за этой сферой в законодательство были внесены изменения, и с середины 2015 года в стране началось регулирование цен на лекарственные средства. Процесс регулирования интенсивно продолжался, были утверждены цены почти на 11 тысяч лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию. В результате были пресечены искусственное завышение цен и манипуляции с ценами на лекарственные препараты, на рынке лекарственных средств обеспечены прозрачность, общественный и государственный контроль.

В соответствии с поручением главы государства с 2017 года началась реализация пилотного проекта, связанного с применением системы обязательного медицинского страхования, в базовый пакет страхования включено более 1800 медицинских услуг.

Хотя экономическое развитие в Азербайджане опирается на рыночные отношения, оно дополняется еще и принципом социальной справедливости. Переход к новой пенсионной системе и системе социальной защиты, обеспечение граждан страны ипотечными кредитами и предусмотрение строительства и предоставления нуждающимся социального жилья по линии созданного в 2016 году Государственного агентства жилищного строительства (ГАЖС) отражают качественные изменения в социальной политике государства.

Результаты, достигнутые Азербайджаном в области социально-экономического развития, нашли отражение и в международных отчетах, позиция нашей страны значительно улучшилась в рейтинговых таблицах по различным критериям. Это - высокая оценка, данная международными организациями экономическим и институциональным реформам, осуществляемым Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно отчету Doing Business Азербайджан в 2017 году вышел на 57-е место среди 190 стран, а в отчете "Глобальная конкурентоспособность" Давосского экономического форума занял 35-е место. В то же время согласно последнему отчету Азербайджан поднялся на 20-ю ступень в мире по индикатору "Общественное доверие политикам". А это важный показатель, характеризующий большое доверие народа к власти.

Сейчас в нашей стране начинается новый этап экономической либерализации, структурных реформ. Основная задача на этом этапе заключается в создании эффективной экономики, осуществлении действенной социальной политики, основанной на более здоровой экономической базе. Следует учесть, что Азербайджан, взявший за основу тезис "Лучшая социальная политика - это правильная экономическая политика", как и многие страны Восточной Европы, успешно завершил период экономической трансформации.

Президент Ильхам Алиев отнюдь не случайно отметил следующую мысль: "Отныне основной задачей, стоящей перед нами, являются развитие ненефтяного сектора и обеспечение эффективности экономики". Да! Социальная политика может обладать силой долгосрочного воздействия только тогда, когда она опирается на эффективную экономику. В этом плане осуществляемые в последние годы меры по либерализации, в особенности институциональные реформы, следует расценивать как серьезные качественные перемены в экономике страны.

Страны, избравшие путь рыночной экономики, не могут обеспечить свою конкурентоспособность за счет устойчивого государственного протекционизма, дешевых энергетических ресурсов. Все это, так же как и в спортивных соревнованиях, дает краткосрочный "эффект допинга" и для экономики. Мы можем обеспечить конкурентоспособность нашей экономики только посредством структурных преобразований, технологического обновления.

Новый этап экономического развития в Азербайджане характеризуется развитием ненефтяного сектора и предпринимательства, снижением уровня бедности, открытием большого числа рабочих мест. Одновременно развиваются наши регионы, что сопровождается повышением экономической активности в провинциях. Посредством государственных инвестиций модернизируются наши инфраструктурные объекты. Как потенциальные отрасли ненефтяного сектора развиваются сфера услуг, строительство, связь и информационные технологии, транспорт, туризм, перерабатывающий сектор. Устойчивый характер носит политика поддержки государством сельского хозяйства.

Успешная реализация обновления по всем направлениям непосредственно зависит от определения конкретных целей, связанных с развитием страны. Азербайджан уже определил свой курс перспективного развития. Это еще раз нашло отражение в принятых государственных программах, стратегических дорожных картах. Данные документы, указывая на программное управление в нашей стране, охватывают также поставленные Президентом Ильхамом Алиевым цели, связанные с политическим, социально-экономическим и институциональным развитием.

С целью обеспечения устойчивости успехов, достигнутых в области социально-экономического развития нашей страны, была принята Концепция развития "Азербайджан 2020: взгляд в будущее". В рамках Концепции были утверждены и исполняются 53 документа, включающих развитие ненефтяного сектора, совершенствование транспортной, транзитной и логистической инфраструктуры, сбалансированное развитие регионов, обеспечение перехода к информационному обществу, развитие человеческого капитала и построение системы эффективной социальной защиты, усиление институционального потенциала, развитие гражданского общества, защиту окружающей среды и другие вопросы.

Определяя экономическую политику на современном этапе, необходимо учитывать вызовы времени, принимать меры, направленные на стимулирование местного производства, реструктуризировать государственные расходы, создать эффективный механизм перераспределения доходов. Созданному в 2016 году Совету по финансовой стабильности следует эффективно координировать меры по обеспечению макроэкономической стабильности.

Хотя улучшение макроэкономических показателей и значимо с точки зрения восстановления экономического потенциала, утраченного нами в начале 1990-х годов, это не должно восприниматься как конечная цель и основная задача экономической политики. Основная задача, стоящая на нынешнем этапе экономических реформ, должна заключаться в обеспечении перехода от количественных изменений к качественным.

Широкомасштабные меры, осуществляемые под руководством Президента Ильхама Алиева в социально-экономической и политической сферах, открывают широкие возможности, все новые и новые перспективы для всестороннего развития нашей страны. Сегодняшнее развитие Азербайджана, несомненно, позволит ему в среднесрочной перспективе войти в число стран с высоким уровнем жизни, сильной экономикой.

ВЕКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА: 2003-2017 ГОДЫ

В 2003-2017 годах валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в номинальном выражении в 9,8, а в реальном - в 3,2 раза. В этот период среднегодовой экономический рост в стране составил 9,4 процента, в том числе в ненефтяном секторе - 8,2 процента. Меры, принятые в социально-экономической сфере, были направлены на превращение экономического роста в фактор экономического развития.

Сокращение зависимости экономики от нефтяного сектора и обеспечение всестороннего развития промышленности были определены как одно из приоритетных направлений экономической политики. Хотя нефтяной сектор играет решающую роль в экономике страны, в последние годы ощущается значительное оживление в деятельности ненефтяного сектора. В 2003-2017 годах промышленное производство увеличилось в 2,6, ВВП по ненефтяному сектору - в 2,8, ненефтяная промышленность - в 2,2, сельское хозяйство - в 1,7 раза.

В результате либерализации экономики и развития предпринимательства значительно возросла роль частного сектора. Так, если в 2003 году доля частного сектора в ВВП составляла 74 процента, то в 2017 году эта цифра составила 84 процента.

Рост финансовых возможностей является одной из характерных особенностей нового этапа экономического развития. Это проявляется в объеме государственного бюджета, стратегических валютных резервов. За последние 15 лет доходы государственного бюджета выросли в 16,7 раза - с 1,2 млрд манатов в 2003 году до 20,1 млрд манатов в 2018-м. Развитие ненефтяного сектора оказывает также влияние на формирование бюджетных доходов. Так, в 2017 году доходы государственного бюджета по ненефтяному сектору составили 8,6 млрд манатов, что в 11,4 раза больше, чем в 2003 году.

Средства, направленные в основной капитал, в 2003-2017 годах увеличились с 3,8 млрд до 16,8 млрд манатов. В реальном выражении это означает трехкратный рост. Практика показывает, что многие богатые нефтью страны используют полученные доходы не в инвестиционных, а в текущих потребительских целях, поэтому они так и не смогли построить конкурентоспособную и эффективную экономику.

В 2018 году расходы на государственные капиталовложения, являющиеся составной частью государственного бюджета, выросли по сравнению с 2003 годом в 55,5 раза - с 86,9 миллиона до 4,8 млрд манатов. А это означает финансирование широкомасштабных инфраструктурных проектов.

В условиях, когда инвестиционные проекты в мире подорожали, предложение о хранении нефтедолларов только в виде депозита - не что иное, как популизм. Инфраструктурные расходы, обеспечивающие перераспределение нефтяных доходов, следует также расценивать как капитал, вложенный не только для нынешних, но и грядущих поколений.

Стратегические валютные резервы выросли в 26,2 раза, увеличившись с 1,6 млрд долларов США в 2002 году до 42 млрд долларов США в 2017 году, что превышает объем ВВП. Если в начале 1990-х годов 90-95 процентов валютных резервов Азербайджана формировалось за счет кредитов МВФ и Всемирного банка, то сегодня данные резервы состоят в основном из валютных доходов, полученных от экспорта. Рост экспортных возможностей нашей страны играет решающую роль в формировании валютных резервов.

Соотношение внешнего государственного долга Азербайджана к ВВП составляет менее 25 процентов, что считается одним из лучших показателей в мире. Отметим, что критическая отметка с точки зрения экономической безопасности - 40 процентов.

В 2003-2017 годах кредитные вложения в экономику увеличились с 670 миллионов до 11,7 млрд манатов.

Мы не должны довольствоваться успехами, достигнутыми за последние 15 лет. Напротив, наши достижения должны играть роль базы для осуществления в ближайшем будущем более масштабной работы. В первую очередь, необходимо повысить конкурентоспособность экономики, индекс человеческого развития, обеспечить инновационное развитие нашей страны, устранить институциональные препятствия, которые могут помешать процессу модернизации.

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

В любой стране экономическое развитие непосредственно зависит от политических факторов. Сложившаяся в Азербайджане политическая атмосфера оказывает позитивное влияние на экономическое развитие. Так, сильное государство и сильная политическая власть имеют принципиальное значение для страны, формирующей свою национальную экономику. Сохранение общественно-политической стабильности и сегодня выступает для нашей страны в качестве "окна возможностей". Азербайджан как надежный партнер укрепляет свои позиции. Сбалансированная успешная внешняя политика создает благоприятные условия для расширения двусторонних и многосторонних экономических связей.

В период господства коммунистических утопий советские идеологи часто озвучивали тезис о том, что "политика является концентрированным выражением экономики", однако по сути он не отражал реальности. Так, не политика стала концентрированным выражением экономики, а экономика превратилась в концентрированное выражение политики. В период социализма экономика целиком была политизирована и идеологизирована. Экономика, в том числе промышленность, система социального обеспечения, бюджет, внешняя торговля такого гигантского государства, как СССР, формировались, будучи подчинены главным догмам и ориентирам советской идеологии. Экономические же устои этой сверхдержавы, основная цель которой заключалась в "экспорте" социализма в отдельные страны мира, составляли военно-промышленный комплекс и природные ресурсы союзных республик. В этом случае, как правило, закрытость политических и экономических границ не создавала для союзного государства никаких проблем. Трудности, возникавшие в результате изоляции бывшего СССР от мировой хозяйственной системы и его неучастия в международном распределении труда, преодолевались за счет союзных республик...

На нынешнем этапе развития истории отделение политики и экономики друг от друга или их противопоставление недопустимы. Потому что между политикой и экономикой существует тесная связь. Так, сегодня мы должны подходить к политике и оценивать ее сквозь экономическую, а экономику - сквозь политическую призму. Это еще раз подтверждают пройденный Азербайджаном путь исторического развития, форма и особенности связи между экономикой и политикой на данном этапе. Как политика не может стоять выше экономики, так и экономика не может находиться выше политики.

Следует учесть, что ряд развивающихся стран мира, в том числе азиатские "тигры", добился экономического прогресса в результате перехода к рыночной экономике. Однако последовательное продолжение в этих странах курса радикальных экономических реформ, направленных на развитие свободной экономики, стало возможным благодаря сильной политической власти. В Азербайджане сила и воля политической власти также сыграли решающую роль в обретении процессом экономической трансформации необратимого характера и его успешном завершении.

Осуществляемый руководством страны сбалансированный внешнеполитический курс сыграл важную роль в защите государственных интересов Азербайджана, значительно расширил возможности деятельности нашей страны в области международного сотрудничества. А намеченная стратегия укрепила экономические устои Азербайджана как независимого государства.

Если на первоначальном этапе политический курс и дипломатическая деятельность руководства страны служили реализации наших экономических интересов, то сегодня успехи, достигнутые в экономической сфере, осуществляемая экономическая дипломатия служат политико-стратегическим интересам нашей страны. Сегодня экономика и политика в Азербайджане неотделимы и очень успешно дополняют друг друга. Деятельность Президента Ильхама Алиева в области экономического созидания имеет стратегический характер и открывает долгосрочные перспективы для социально-экономического развития Азербайджана.

Важнейшим условием последовательного осуществления строительства государства и экономических реформ является сохранение общественно-политической стабильности в стране. Мы считаем, что подавляющее большинство граждан страны постоянно связывает свой выбор с Ильхамом Алиевым еще и во имя сохранения стабильности. Минувшие 15 лет еще раз подтверждают правильность этого выбора.

19 марта 2018 года Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на всенародном веселье по случаю Новруза, коснувшись вопроса стабильности, сказал: "Азербайджан встречает Новруз с прекрасными результатами. Наша страна всесторонне развивается. Проводимая созидательная работа усиливает нашу страну, приумножает международный авторитет Азербайджана. Внутреннее положение стабильно. Основным гарантом этой стабильности является азербайджанский народ. Единство между народом и властью - основной гарант стабильности. Работа, проводимая в связи с внутренней политикой, осуществляемые реформы дают прекрасные результаты. Происходящие в мире процессы еще раз показывают, что только стабильные страны могут успешно развиваться. Только в стабильные страны вкладываются иностранные инвестиции, люди живут спокойно, в условиях безопасности. Сегодня в различных местах мира нарушается стабильность, происходят кровавые столкновения, полыхают войны, появляются новые риски. Основным вопросом повестки дня мира сегодня являются именно вопросы безопасности. Азербайджан благодаря проводимой в этом направлении политике является одной из стран, завоевавших большую симпатию в мире. В нашей стране нет никаких источников для внутренних рисков. А от внешних рисков мы защищаемся и впредь будем защищаться сами, обеспечивая спокойную жизнь азербайджанского народа"6.

Зарубежные эксперты, ведущие политические аналитические центры мира всегда оценивали господствующую в Азербайджане стабильность, расширение деятельности нашего государства в области международного сотрудничества, гибкую и взвешенную дипломатию политического руководства нашей страны как "окно возможностей".

Проводимая широкомасштабная социально-экономическая созидательная работа, своевременное выполнение государственных программ, успешное завершение стратегических проектов продемонстрировали умение и мастерство Ильхама Алиева как главы государства эффективно использовать появившиеся возможности.

Фундаментальные экономические преобразования прежде всего зависят от принятия смелых политических решений, адаптации политических и идеологических ориентиров к новым социально-экономическим условиям. Без политического импульса осуществлять экономические и институциональные реформы невозможно.

Особый интерес вызывают мысли Президента Ильхама Алиева о взаимосвязи экономики и политики: "Экономическое развитие, политическое развитие, процесс демократизации общества - все это должно происходить параллельно... Экономические и политические реформы закладывают прочную основу для развития нашей страны. Мы параллельно осуществляем эти два фактора, на этой прекрасной основе идет процесс построения сильного государства... Происходящие сегодня в мире процессы свидетельствуют о том, что экономически развитые страны закрепляют свое место в мире, смелее проводят свою политику... Экономическая независимость вносит вклад в политическую независимость нашей страны. Страна, которая ни от кого не зависит экономически, может независимо проводить и свою политику, и мы видим это на примере Азербайджана..."7

Мировой опыт также показывает, что последовательное продолжение курса реформ, направленных на развитие свободной экономики, становится возможным благодаря сильной политической власти. Здесь под словами "сильная власть" подразумевается не только сильный государственный механизм, но и вера, и доверие граждан к руководству страны. В том, что в нашей стране процесс экономической трансформации обрел необратимый характер, решающую роль сыграли решительность Гейдара Алиева, а на последующем этапе - воля и принципиальность Президента Ильхама Алиева, вера народа в него и оказываемая ему постоянная поддержка.

В отличие от большинства бывших союзных республик, в Азербайджане обеспечены стабильность политической власти и ее устойчивый характер. Сохранение стабильности в области государственного управления, с одной стороны, и политическая поддержка, оказываемая Президентом Азербайджанской Республики осуществлению экономических реформ - с другой, создали благоприятную основу для ускорения процесса экономической трансформации и проведения радикальных преобразований в аппарате государственного управления.

Президент Ильхам Алиев, на профессиональном уровне оценивающий возможности экономической дипломатии, вовсе не случайно придает большое значение вопросам развития экономики страны. В одном из интервью господин Президент сказал: "Все строится на экономике. Если экономика Азербайджана будет сильной, то мы сможем решить все вопросы"8. Профессиональный и компетентный подход главы государства к экономическим вопросам, постоянное выдвижение на первый план наших национальных интересов увеличивают силу воздействия экономической дипломатии.

Если в целом взглянуть на деятельность Президента Азербайджана за минувший период, то можно убедиться в том, что он эффективно использует возможности экономической дипломатии в решении многих имеющих стратегический характер проблем нашей страны. При этом Ильхам Алиев учитывает потенциал Азербайджана, значение стратегических проектов, к которым он привлечен, ожидаемые перспективы развития.

Мы считаем, что основа экономической дипломатии в Азербайджане была заложена подготовкой нефтяной стратегии и подписанием "Контракта века". А последовательное осуществление нефтяной стратегии послужило развитию традиций экономической дипломатии. В этом деле следует отметить особую роль Президента Ильхама Алиева.

Современные государства мира ведут друг с другом борьбу уже не военными, а зачастую именно экономическими методами и средствами. Широкие возможности маневрирования в экономическом отношении создают Азербайджану условия для того, чтобы в будущем диктовать свои условия некоторым государствам. Президент Ильхам Алиев прекрасно знает экономические и политические "правила игры" современного миропорядка, что гарантирует надежную защиту интересов нашей страны на всех уровнях.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИЛА КАК ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО В УРЕГУЛИРОВАНИИ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Вот уже почти 30 лет независимая Азербайджанская Республика вовлечена в нагорно-карабахский конфликт, доставшийся ей в наследство от бывшего союзного государства. Хотя тенденции сепаратизма охватывали и другие республики бывшего Союза, данный процесс не носил такого болезненного и затяжного характера, как в Азербайджане. Наше независимое государство, уже освободившееся от оков империи, в настоящее время направляет все усилия не только на осуществление государственного строительства и формирование национальной экономики, но и на урегулирование нагорно-карабахской проблемы.

Данная проблема является общенациональным вопросом, поэтому вызывает озабоченность и беспокоит всех граждан страны, независимо от политической принадлежности, занимаемой должности. На протяжении десятилетий Армения занимает неконструктивную позицию в урегулировании конфликта, игнорирует принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ и препятствует разрешению конфликта.

Руководство бывшего СССР должно было понимать, что "посеянные" Арменией семена сепаратизма и захватничества охватят и другие республики и регионы Союза, что приведет в дальнейшем к неуправляемому процессу. Однако союзное руководство, лично Горбачёв не заняли решительной и справедливой позиции в решении проблемы, в результате чего тенденции сепаратизма углубились, и конфликт превратился в цепной процесс.

При том, что Армению "лелеяли" и ей покровительствовали отдельные иностранные государства, Азербайджан без всякой поддержки извне развивался и утвердил себя как независимое государство. Государственное строительство в нашей стране, в отличие от Армении, всегда носило национальный характер. То есть, Азербайджан создал независимое государство только своими силами и за счет внутреннего потенциала, политическое руководство страны и сегодня осуществляет строительство независимого государства на национальных основах и в соответствии с нашими национальными интересами.

Апрельские бои 2016 года показали, что все - от Верховного главнокомандующего до рядовых граждан страны - готовы, применив в последний момент военную силу, освободить наши земли от армянской оккупации. Эти бои еще раз подтвердили, насколько высок у нашего народа дух борьбы и патриотизма.

Президент Ильхам Алиев отмечает, что для освобождения наших оккупированных земель от армянских агрессоров в любой момент может быть использована военная сила. Он также озвучивает мысли о широком использовании методов экономического давления, чтобы заставить Армению отказаться от захватнической позиции. Это означает, что в урегулировании нагорно-карабахской проблемы, наряду с военной силой, и впредь будут максимально использоваться экономическая сила, возможности экономической дипломатии.

На фоне развития национальной экономики и роста финансовых возможностей государства укрепляется и материально-техническая база нашей армии, с каждым годом растут военные расходы. Верховный главнокомандующий расценивает усиление потенциала армии как наше суверенное право и открыто заявляет, что это право будет использовано во имя восстановления территориальной целостности нашего государства.

Учитывая постепенное укрепление позиции Азербайджана в экономической войне, считаем необходимым продолжать ее более жестко и системно. Противоборствующие страны в мире уже отдают главенство ослаблению друг друга не оружием, а в основном экономическими средствами.

Президент Ильхам Алиев отнюдь не случайно проводит сравнение экономик Армении и Азербайджана: "До тех пор пока наши территории не будут освобождены, никакого сотрудничества с Арменией не будет. Армения очень желает такого сотрудничества, стремится к этому... Мы можем долгие годы, десятилетия прекрасно жить, не сотрудничая с Арменией. Закрытость коммуникаций, изоляция от региональных процессов дорого обойдутся Армении. Сколько они могут надеяться на помощь диаспоры, финансирование со стороны каких-то других внешних источников? Страна не может жить за свой счет. Она всегда зависит от каких-то финансовых источников за рубежом. Азербайджан же, несмотря на оккупацию своих территорий, один миллион беженцев, развивается и будет развиваться" 9. Напомним, что Армения, как правило, ежегодно входит в число "лидеров" в списке стран, зависящих от безвозмездной помощи или пожертвований.

По приблизительным подсчетам экспертов, в результате военного вторжения Армении на азербайджанские земли экономике нашей страны был причинен ущерб, исчисляющийся сотнями миллиардов долларов. В настоящее время Армения пытается максимально использовать на оккупированной территории сельскохозяйственный и промышленный потенциал, наземные и подземные природные ресурсы.

На пространстве СНГ нет второй страны, которая обладала бы такими широкими возможностями маневрирования в области экономической дипломатии, как Азербайджан. Мы должны максимально использовать эти возможности в урегулировании военного конфликта. Применение экономической дипломатии и экономической силы зачастую более действенно и разрушительно, чем применение политической дипломатии и военной силы. Именно поэтому в экономической политике нашей страны учитывается фактор военного конфликта с Арменией, используются различные формы и методы экономического давления на страну-агрессора.

Использование в урегулировании военного конфликта возможностей экономической дипломатии одновременно требует постоянного анализа социально-экономического положения Армении, зажатой в тисках кризиса. На наш взгляд, необходимо выявить самые слабые точки экономики Армении, определить текущие и стратегические направления применения экономической силы против государства-агрессора.

Освободившись от оков советской империи, Азербайджан обрел право собственности на свои богатства. А это создало основу для использования экономического потенциала для укрепления нашей государственности и национального прогресса. В Армении же, наоборот, начался период обострения социально-экономических проблем.

Хотя Армения, как и другие бывшие союзные республики, обрела государственную независимость, в экономическом отношении она не была готова к этому. Внезапное обретение Арменией, являвшейся одной из "иждивенческих" республик на бывшем советском пространстве, независимости привело к серьезным социально-экономическим проблемам для нее. Как известно, наибольшую выгоду от единого народнохозяйственного комплекса СССР извлекала Армения. Так, оснащение ее дешевой энергией, сырьем и продукцией первичной переработки, обладание гарантированным и стабильным рынком сбыта для производимой промышленной продукции, субсидирование республиканского бюджета за счет союзного бюджета играли существенную роль в решении проблем Армении.

Либерализация с 1991 года бывшими союзными республиками цен в то же время лишила Армению дешевого сырья и топливно-энергетического рынка. Как известно, 50 процентов промышленности страны-агрессора зависело от военно-промышленного комплекса СССР. Сокращение централизованных бюджетных расходов из союзного бюджета для военно-промышленного комплекса, с одной стороны, и постепенная конверсия, то есть, изменение производственного профиля промышленных предприятий военного профиля в России - с другой, привели к полной остановке работы большинства предприятий в Армении, а некоторые из них функционировали на уровне 15-20 процентов производственной мощности. В результате данного процесса Армения только в 1993 году по сравнению с 1992 годом потеряла 60 процентов производства промышленной продукции и 50 процентов производства продовольственной продукции.

Как бы парадоксально ни звучало, обретение Арменией государственной независимости, в отличие от других республик, входивших в бывшее советское пространство, послужило больше ее спаду, чем прогрессу. Иными словами, политическая "свобода" Армении принесла ей экономические сложности. Это еще раз показало, что "независимая государственность" страны-агрессора не обладает глубокими историческими корнями.

Армения на весь мир заявляет о том, что Азербайджан и Турция удерживают ее в блокаде. Это означает, что Армения, несмотря на оккупацию Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему 7 районов Азербайджана, удерживание Нахчывана в блокаде, претендует на использование транспортных коридоров, проходящих через территорию нашей страны.

В ответ на армянский сепаратизм Азербайджан с 1989 года приостановил грузоперевозки по транспортным коридорам, ведущим в Армению. Во времена Советского Союза 90 процентов грузооборота Армении обеспечивалось за счет транспортной инфраструктуры Азербайджана. 85 процентов только импортируемых Арменией товаров перевозилось по железной дороге, проходящей через Азербайджан. А 80 процентов топливных ресурсов страна-агрессор импортировала по газопроводу и железной дороге, которые пролегали через нашу территорию.

Если взглянуть на эти цифры, характеризующие зависимость Армении от Азербайджана, то еще раз становится ясно, какую серьезную проблему армянские сепаратисты создали для своей страны. Оккупировав при внешней поддержке 20 процентов территории Азербайджана, Армения на самом деле многое потеряла. Прежде всего, она лишилась стабильных валютных доходов, которые могла получать за транспортировку нефти и газа. Армения, как и Грузия, могла извлечь пользу из реализуемых Азербайджаном транснациональных энергетических и транспортных проектов...

Обострение социально-экономических проблем нашего соседа, ведущего новую территориальную войну, прежде всего связано с тем, что он не участвует в процессе региональной экономической интеграции. Если бы Армения отказалась от территориальных притязаний и присоединилась к стратегическим экономическим проектам, реализуемым Азербайджаном совместно с Грузией, а также Турцией, то она могла получать доходы, в разы превышающие "пожертвования", собираемые с иностранных государств.

Армения обеспечивает потребности в нефти и газе целиком и полностью за счет импорта. То есть, эта страна находится в энергетической зависимости от других стран. А закрытие границ с Азербайджаном осложняет транспортировку данных энергетических ресурсов и повышает расходы.

Азербайджан говорит с государством-агрессором еще и языком экономической силы, и Армения видит горькие последствия этого. Неслучайно армянские экономисты в каждом абзаце своих отчетов, связанных с анализом экономики, подробно говорят о последствиях, вызванных экономическим давлением со стороны Азербайджана.

Важнейшая задача любого государства состоит в обеспечении достойного уровня жизни гражданам страны. Однако правительство Армении, вместо того чтобы выполнять эту задачу, своей захватнической и сепаратистской позицией обрекает своих граждан на лишения. Армяне, поднявшиеся в свое время на "борьбу за Нагорный Карабах", сегодня ведут борьбу за физическое выживание. Настанет время, когда армяне, социальное положение которых обостряется, сами вынудят руководство Армении отказаться от захватнической и сепаратистской позиции. В противном случае продолжение использования Азербайджаном экономической силы против Армении приведет страну-агрессора к социальному взрыву. Горькие последствия этого ощутят как руководство, граждане Армении, так и армяне Карабаха...

После обретения независимости экономические проблемы Армении обострились не только в результате экономического давления Азербайджана, но и в связи с ослаблением экономических устоев этой страны. Неслучайно международные экономические организации в своих аналитических отчетах включают страну-агрессора в группу экономически слаборазвитых стран.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что Азербайджан в разы опережает Армению по ряду макроэкономических показателей. Финансовое обеспечение любой страны определяется состоянием ее бюджета. Ограничение с каждым годом налоговой базы в Армении создает серьезные проблемы в области исполнения государственного бюджета.

Результатом напряженности в государственном бюджете является то, что внешний долг Армении в 2017 году достиг критической отметки - 5,4 млрд долларов США. Это составляет примерно 60 процентов ВВП. Для сравнения отметим, что критическим пределом с точки зрения экономической безопасности считаются 40 процентов.

Анализируя внешний долг Азербайджана и Армении, следует учитывать еще одну особенность. Так, если международные финансовые организации выделяют нашей стране денежные средства ввиду ее кредитоспособности, то есть, благодаря тому, что она обладает потенциальными валютными резервами для погашения этого долга, то Армения получает данные кредиты за счет своего лобби, действующего в зарубежных странах.

Большая привлекательность нашей национальной экономики для иностранных инвесторов создает условия для сосредоточения инвестиций, вложенных в регион Южного Кавказа, в основном в нашей стране. Азербайджан уже превращается в основной торговый и инвестиционный центр Кавказа. Объем иностранных инвестиций, привлеченных в Азербайджан, включая нефтяной капитал, составил в 2003-2017 годах 117,8 млрд долларов США. Неслучайно наша страна опережает многие страны по объему иностранных инвестиций на душу населения и их доле в ВВП.

Одним из основных показателей, характеризующих экономическую безопасность любой страны, является объем валютных резервов. В то время как в Армении данный показатель в 2017 году составлял 2,3 млрд долларов США, в Азербайджане эта цифра достигает примерно 42 млрд долларов США. Это в 18 раз больше, чем в Армении.

Положение Азербайджана благоприятно не только по объему валютных резервов, но и по их структуре и темпам роста. Анализ структуры валютных резервов свидетельствует о том, что Армения формирует свои валютные резервы в основном за счет пожертвований иностранных государств и кредитов международных финансовых организаций. Иными словами, она не располагает стабильными валютными доходами. Азербайджан же формирует свои валютные резервы в основном за счет заработанных, то есть, полученных от экспорта, валютных доходов.

Еще один показатель, характеризующий экономическую безопасность, - уровень энергоснабжения страны. До 1989 года Армению снабжали газом в основном Россия, Туркменистан и Азербайджан. До сепаратистской деятельности Армении Азербайджан играл решающую роль в энергоснабжении этой страны в рамках Транскавказской энергетической системы. Сегодня низкий уровень энергоснабжения страны-агрессора уже приблизил ее к экономической пропасти...

Социальное положение и перспективы любой страны определяются темпами роста численности населения, иными словами, демографическими тенденциями. Согласно статистическим данным ООН, тогда как среднегодовая численность населения в Азербайджане возросла, в Армении она, напротив, снизилась. Эта тенденция, представляющая серьезную угрозу для Армении, сопровождается еще и тем, что десятки тысяч граждан Армении покидают страну.

В настоящее время Азербайджан стал региональным стратегическим экономическим центром, который смог соединить экономические интересы ведущих государств мира. Сохранения такой позиции требуют национально-государственные интересы нашей страны. Сегодня наша основная цель заключается в наращивании силы и могущества Азербайджанской Республики как государства, укреплении ее экономических устоев. Это необходимо, потому что сильное Азербайджанское государство должно быть способно освободить оккупированные земли, а также защищать территориальную целостность нашей страны. Для этого ему нужно наращивать свой военный и экономический потенциал.

ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

"Мы работаем для азербайджанского народа. Он оказал нам это доверие, и мы должны его оправдать..."10. Став Президентом Азербайджанской Республики, Ильхам Алиев провозгласил этими словами свой основной принцип в области государственного управления.

Президент Ильхам Алиев руководствуется принципом "Не граждане должны служить государству, а государство гражданам", и это еще раз подтверждает, что в проводимых управленческих реформах на первый план выдвигаются, прежде всего, интересы граждан страны. Институциональные реформы направлены на дальнейшее совершенствование и улучшение услуг, оказываемых государственными чиновниками гражданам страны.

Одна из основных особенностей применяемой руководством страны технологии управления заключается в оценке работы каждого чиновника на основе достигнутых конкретных результатов. Принцип оценки деятельности по результатам, как правило, способствует более ответственному подходу государственных чиновников к своей работе, с другой стороны, создает почву для более эффективной и плодотворной работы государственного управленческого аппарата.

На первом заседании Кабинета Министров в 2003 году Президент Ильхам Алиев, обращаясь к вновь утвержденным членам правительства, сказал: "Хочу отметить, что дальнейшая деятельность каждого из вас будет зависеть от результатов. Во всех сферах должны быть результаты... Я требую от каждого ответственного подхода к своей работе и добросовестного выполнения служебного долга" 11.

Изменения, вносимые сегодня в систему управления, направлены на применение современных методов и форм в технологии управления, преодоление бездеятельности и инертности в некоторых государственных органах, более эффективную и гибкую организацию их координации, построение государственной службы в соответствии с современными требованиями.

Глава государства уже определил неотложные задачи, связанные с обеспечением социально-экономического развития страны. Их, по сути, можно считать задачами нового этапа процесса экономического созидания. Успешное выполнение государственными органами этих задач сколь почетно перед гражданами страны, столь и ответственно.

Для достижения намеченных целей, помимо профессионального подхода к делу, требуется также строгое соблюдение командного принципа. Командный принцип подразумевает вовсе не необходимость того, чтобы все государственные чиновники одинаково мыслили, а демонстрацию единой позиции в связи со стратегическими направлениями развития страны, мобилизацию всех усилий во имя реализации поставленных целей и задач.

С чиновниками, строящими свою деятельность на конъюнктурных изменениях в политической плоскости, отличающимися неискренностью, инертностью и бездеятельностью, совершенно не соблюдающими командный принцип, мы можем потерять много времени в достижении намеченных целей во имя развития Азербайджана. С этой точки зрения Президент Ильхам Алиев вовсе не случайно отметил на встрече с местными предпринимателями важность работы государственных чиновников как единой команды: "У Азербайджана прекрасное будущее. В Азербайджане есть стабильность. В Азербайджане есть прекрасный человеческий потенциал, настоящие профессионалы. Конечно, есть и политическая воля. Если все мы на своих местах будем работать в этом направлении как единая команда, то, уверен, в ближайшее время перед предпринимателями в Азербайджане не останется никаких проблем" 12.

На основе выступлений Президента Ильхама Алиева и высказанных им мыслей мы также можем увидеть контуры кадровой политики. В одном из интервью господин Президент отмечает: "Считаю, что в Азербайджане появился очень сильный кадровый потенциал. Этот потенциал, профессионалов надо беречь. Должен вам сказать, что их не так много в Азербайджане. Конечно, я одинаково отношусь ко всем чиновникам, должностным лицам. Я не допускаю дискриминации и считаю, что тот, кто достойно выполняет служебный долг, конечно, должен продолжать свою работу".

В вопросе кадров каждый чиновник должен руководствоваться критериями, соответствующими государственным интересам, и не бросать своей деятельностью тень на кадровую политику. Нельзя допустить потери кадрового потенциала в результате произвола отдельных чиновников в отношении кадров, их поверхностного и субъективного подхода.

Правильная оценка сути институциональных реформ в Азербайджане, их целей и задач является одним из решающих условий успешного проведения структурных преобразований. Однако наблюдения показывают, что существуют отличающиеся друг от друга представления, связанные с "философией" управленческих реформ.

Положительные результаты с экономической и организационной точек зрения достигаются лишь тогда, когда управленческие реформы, как правило, создают условия для развития свободной экономики и преодоления бюрократических тенденций, гибкого управления и координации. В целом, реформы в системе государственного управления являются болезненным и сложным процессом. Однако в странах с сильной и стабильной политической властью экономические реформы и структурные преобразования проходят гладко, так как политическая сила власти позволяет с легкостью преодолевать "препятствия", возникающие на пути проведения данных реформ.

Азербайджан, как и все постсоциалистические страны и бывшие союзные республики, приступил к процессу перехода к рыночной экономике на основе общих "рецептов". В этом смысле в странах, переживавших период трансформации, ход экономических реформ и его этапы, можно сказать, не отличались друг от друга. Главное отличие заключается в избранной этими странами модели регулирования и управления. Модели регулирования и система управления стран с различными экономическим потенциалом, структурой промышленности, национальными экономическими интересами, геополитическим положением, темпами формирования новых экономических отношений, безусловно, не могут быть одинаковыми. Исходя из этого, Президент Ильхам Алиев построил в Азербайджане модель экономического регулирования и систему управления, учитывающие специфические особенности социально-экономического развития и существующие реалии.

Одним из важных вопросов, которому следует уделять внимание в процессе реорганизации системы государственного управления, является правильная координация реформ управления с темпами экономических реформ. То есть реструктуризация системы управления и формирование новой экономической системы должны дополнять друг друга. С этой точки зрения совершенствование системы управления в нашей стране синхронизируется с ходом экономических реформ, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для эффективного регулирования экономики.

В настоящее время уже реализуется новый этап реформ в системе государственного управления. Успешное завершение структурных реформ зависит от сбалансированности прав и полномочий государственных органов и их ответственности, обеспечения прозрачности в системе управления и дебюрократизации в экономике. А это в конечном счете создает условия для построения отношений между государственными структурами и бизнес-сектором на более здоровой основе.

Либерализация экономики и формирование новых экономических отношений, изменение соотношения между государственным и частным секторами сами по себе не определяют экономических функций государства. Опыт стран как Западной, так и Восточной Европы показывает, что хотя экономическое развитие в этих странах опирается на одни и те же принципы, роль государства в экономике различна. Такое различие исходит, прежде всего, из разнообразия задач, поставленных каждым государством перед собой, и избранных для их выполнения методов и средств.

Реорганизация аппарата государственного управления, основываясь на Конституции Азербайджанской Республики и успехах, достигнутых нашей страной в области государственного строительства, осуществляется с учетом принципов нового экономического порядка, сегодняшних реалий интеграции нашего независимого государства в глобализирующийся мир, тенденций развития национальной экономики, наконец, требований формирующейся экономической системы.

Реформы в системе управления нельзя характеризовать как упразднение или объединение отдельных государственных органов либо создание новых структур. Институциональные реформы, в первую очередь, должны обеспечить усиление регулирующей роли государственных структур и эффективность их деятельности. Это отнюдь не означает углубления бюрократических тенденций. Напротив, реформы, проводимые в системе управления, должны создать условия для дебюрократизации органов государственного управления, устранения государственного монополизма в экономике.

Реформы управления требуют пересмотра положений государственных органов и проведения их серьезной экспертизы. Так, в деятельности многих государственных органов экономической направленности имеются дублирующие друг друга функции и задачи. Повторная подготовка действующих положений может устранить дублирование в области управления экономикой. Для формирования организационной структуры государственных органов на основе единых критериев и принципов целесообразно также подготовить новое образцовое положение по министерствам и комитетам, агентствам и службам.

Преобразования, предусмотренные в аппарате государственного управления Азербайджана, отвечая существующим реалиям страны,

осуществляются в соответствии с требованиями нашего Основного закона. Согласно Конституции высшая исполнительная власть принадлежит Президенту Азербайджанской Республики. И аппарат государственного управления должен функционировать и совершенствоваться в соответствии с данным принципом.

Считаем, что избрание в Азербайджане формы правления президентской республики оправдало себя с точки зрения ускорения трансформации экономической системы и проведения радикальных экономических реформ. Неслучайно многие эксперты считают государственное управление в форме президентской республики более целесообразным для стран, переживающих переходный период.

Конституция Азербайджанской Республики точно установила права и полномочия, основные задачи высших государственных органов власти в области экономического управления. Так, высшая исполнительная власть - Президент Азербайджанской Республики - , утверждая экономические и социальные программы государства, определяет социально-экономическую политику. Кабинет Министров, как вышестоящий исполнительный орган Президента Азербайджанской Республики, обеспечивает исполнение государственных программ, то есть, осуществление экономической политики, определенной главой государства. А центральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий участвуют в реализации соответствующих программ, осуществляют намеченную политику государства по отдельным отраслям.

Как известно, на состоявшемся 26 сентября 2016 года всенародном голосовании (референдуме) был принят Акт референдума Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики". В рамках конституционных реформ был создан институт Первого вице-президента и вице-президентов Азербайджанской Республики. В частности, назначение Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 21 февраля 2017 года президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиевой Первым вице-президентом Азербайджанской Республики заложило основу нового этапа в истории государственного управления нашей страны. Это назначение имеет исключительное значение с точки зрения совершенствования и дальнейшего усиления высшего государственного управления, ускорения процесса строительства правового государства, оперативного принятия решений в органах государственного управления, успешного осуществления государственной политики в социально-гуманитарной сфере.

Сегодня, когда экономика страны стремительно обновляется, обеспечение эффективной координации деятельности государственных органов экономической направленности представляет особую актуальность. Реформы в системе государственного управления прежде всего должны быть направлены на эффективное и справедливое распределение среди государственных органов нагрузки экономического управления и регулирования.

Системный и комплексный подход Президента Азербайджанской Республики к экономическим вопросам играет решающую роль в своевременном выявлении факторов, препятствующих ходу реформ, слабых точек нашей экономики. Такой подход создает структурам, готовящим и координирующим экономическую политику, благоприятные условия для более эффективной работы.

Одним из важных направлений институциональных реформ является реализация антикоррупционных мер. Принятие в 2004 году Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с коррупцией", сформировав правовую базу в этой области, продемонстрировало политическую волю власти в борьбе с коррупцией.

В том же году Президент Ильхам Алиев утвердил "Государственную программу по борьбе с коррупцией" (2004-2006 годы). В программе было отмечено, что коррупция представляет угрозу верховенству закона, эффективной деятельности государственного управления, экономическому развитию, и еще раз заявлено о важности осуществления общей государственной политики в борьбе с коррупцией.

По окончании срока исполнения Государственной программы Президент Ильхам Алиев утвердил в 2007 году "Национальную стратегию по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией" и связанный с ее реализацией План действий на 2007-2011 годы. Данная стратегия предусматривала в основном совершенствование институционального механизма борьбы с коррупцией, повышение прозрачности в деятельности органов государственного управления и местного самоуправления и постоянное проведение государственной политики в этой области.

Для того чтобы вносить вклад в международные инициативы, связанные с повышением прозрачности, наша страна в 2011 году присоединилась к Партнерству Открытого правительства. С целью обеспечения прозрачности и эффективности в государственном управлении Президент Ильхам Алиев утвердил "Национальный план действий по поощрению Открытого Правительства на 2012-2015 годы". Для обеспечения устойчивости осуществляемых в этих рамках мер также был принят новый План действий, охватывающий 2016-2018 годы.

Принятие Закона Азербайджанской Республики "Об общественном участии", обеспечивающего законодательную базу для расширения общественного участия как одного из принципов Открытого правительства, создало условия для организации общественных советов при государственных органах, непосредственного участия институтов гражданского общества в обсуждении проектов законов и постановлений, представляющих общественное значение, и деятельности государственных органов.

Для обеспечения прозрачности в системе управления требуется максимальное использование в государственном управлении возможностей информационных технологий. В последние годы были приняты последовательные меры в области электронизации административных процедур и услуг, оказываемых государственными органами. В 2017 году 91 структура посредством портала "Электронное правительство" оказала до 438 электронных услуг.

Особое значение в обеспечении прозрачности в государственном управлении представляет создание ASAN хidmət. ASAN хidmət является центром, обеспечивающим осуществление услуг, оказываемых гражданам в Азербайджанской Республике государственными органами. Приступивший к деятельности в 2013 году ASAN Xidmət был удостоен в 2015 году Премии ООН "Государственные услуги". На сегодняшний день число обращений в ASAN хidmət превысило 20 миллионов.

Реформы управления в первую очередь охватывают экономический блок правительства, что должно восприниматься совершенно естественно. Так, организационная структура и функции государственных органов экономической направленности должны быть приведены в соответствие с требованиями обновляющейся экономики. В новых экономических условиях управление экономикой и ее регулирование не могут опираться на старые управленческие принципы.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В любой стране особенности системы управления и государственного контроля определяются характером существующих экономических отношений. В этом смысле постепенное формирование рыночных отношений в нашей стране, либерализация экономики способствовали качественным изменениям в системе государственного управления и контроля и придали ее деятельности новое содержание.

Любая экономическая система требует создания подходящего механизма управления и регулирования. А система контроля является составной частью и ветвью системы управления, поэтому такие принципы, как правовое государство, демократическое общество и свободная экономика, не могут не учитываться и в этой системе.

Если в системе планового хозяйства аппарат государственного управления осуществлял функцию тотального контроля над экономикой, то на новом этапе государственные органы должны играть больше регулирующую роль. Контрольные же функции следует серьезным образом регламентировать.

Гейдар Алиев уделял особое внимание реорганизации системы государственного контроля. Подписанные общенациональным лидером два важных документа - указы "Об упорядочении государственного контроля за производственной, обслуживающей, финансово-кредитной деятельностью и запрещении необоснованных проверок" от 17 июня 1996 года и "Об усовершенствовании системы государственного контроля и устранении искусственных препятствий в области развития предпринимательства" от 7 января 1999 года - заложили основу радикальных перемен в системе государственного контроля, зачастую способствовавшей "бесконтрольности".

Было запрещено вмешательство правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность без решения суда. Уменьшилось количество выездных налоговых проверок Министерства налогов, его рабочий персонал был сокращен на 40 процентов. Были упразднены контрольные структуры местных органов исполнительной власти.

Коренные изменения в системе государственного контроля отнюдь нельзя характеризовать как смягчение или устранение государственного контроля. Государство ни в коем случае не может закрывать глаза на нарушение законов, разбазаривание, присвоение государственного имущества и средств. Напротив, в Азербайджане, как стране, формирующей национальную экономику, следовало еще более ужесточить государственный контроль. А эта жесткость определяется не проведением "целенаправленных" необоснованных проверок, а выявлением нарушений закона и устранением их последствий. Словом, реформы, проведенные в системе контроля, были направлены не на смягчение государственного контроля, а его усовершенствование, повышение эффективности и реорганизацию данной системы в соответствии с требованиями рыночной экономики.

Для установления необходимости реформ в системе государственного контроля и характера изменений, наблюдаемых в этой сфере, следует обратить внимание на наше недавнее прошлое - опыт командной экономики.

В отличие от экономической системы, основанной на рыночных отношениях, в системе централизованного планового хозяйства государственный контроль носил тотальный характер, охватывая все отрасли экономики. Деятельность государственных предприятий, являвшихся основных объектом контроля, была полностью регламентирована. Они функционировали лишь как исполнители государственных заказов. Предпринимательская деятельность, торговое посредничество, купля-продажа валюты и ценных бумаг были запрещены законодательством. Любая деятельность в этой области в конечном счете подпадала под уголовную ответственность. Большое количество запретов расширило и масштабы контроля.

В рамках институциональных реформ, осуществляемых в последние годы в нашей стране, принимаются последовательные и комплексные меры, направленные на усовершенствование системы государственного контроля. Так, на основании Закона Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок, проводимых в области предпринимательства" от 20 октября 2015 года проверки, проводимые в области предпринимательства были приостановлены на 2 (два) года. Согласно Закону, в этот период могут проводиться лишь налоговые проверки, проверки по фактам, представляющим серьезную угрозу жизни и здоровью людей, пищевой безопасности и интересам государства. Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 ноября 2017 года срок приостановления проверок, проводимых в области предпринимательства, был продлен до 1 января 2021 года.

Для сравнения отметим, что если количество проверок до их приостановления в течение 2-х лет составило более 120 тысяч, то в течение следующих 2-х лет, когда были приостановлены проверки, эта цифра сократилась до менее 200.

Сегодня, когда экономика либерализована в широких масштабах, а запреты на предпринимательскую деятельность устранены, тотальный контроль государства над экономическими субъектами практически невозможен. В новых условиях экономический контроль государства в основном должен носить характер финансового контроля. Такой контроль, в свою очередь, должен обеспечивать повышение финансовой дисциплины, выполнение всеми экономическими субъектами, независимо от формы собственности, финансовых обязательств перед государством, финансовую безопасность страны.

Финансовый контроль нельзя ограничивать лишь бюджетно-налоговым контролем. Включая также валютный, таможенный и банковский контроль, он является совокупностью мер, осуществляемых государственными органами и аудиторскими организациями в области контроля за законностью, целесообразностью и эффективностью процесса формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Организация системного финансового контроля зависит от выполнения следующих условий:

-во-первых, необходимо конкретно установить субъекты финансового контроля, то есть, какие структуры будут осуществлять контроль;

-во-вторых, конкретизировать объекты финансового контроля, то есть, какие структуры будут проконтролированы;

-в-третьих, уточнить предмет контроля - над чем осуществляется контроль;

-в-четвертых, установить принципы, методы и методологию, технику и технологию контроля.

Самым основным условием для обеспечения системности финансового контроля является принятие конкретных решений по результатам контроля. То есть, финансовый контроль должен иметь начальную и конечную точки, которые будут дополнять друг друга.

Одно из основных направлений финансового контроля составляет бюджетный контроль. В отличие от финансового контроля, масштабы бюджетного контроля ограничены. Так, бюджетный контроль в основном охватывает государственный сектор, учреждения и организации, использующие финансовые средства государства.

Для страны, формирующей национальную экономику, бюджетный контроль и его эффективная организация имеют особое значение. Государство должно обладать возможностью беспрепятственно и нормально осуществлять свои функции и гибко регулировать социально-экономические процессы. А реализация данных возможностей определяется объемом государственных средств. Чем больше будет финансовых ресурсов у государства, тем шире станут его возможности влияния на социально-экономические процессы. В этом смысле бюджетный контроль в нашей стране, с одной стороны, должен обеспечивать рациональное и экономное использование финансовых ресурсов, а с другой - выявлять имеющиеся резервы для повышения доходов бюджета.

Эффективность системы государственного управления связана еще и с состоянием использования государственных средств. Поэтому в последние годы было усовершенствовано законодательство, связанное с бюджетной системой, государственными закупками и использованием бюджетных средств по назначению, осуществлены изменения, предусматривающие повышение отчетности и прозрачности, усиление финансового администрирования.

Счетная палата Азербайджанской Республики в последние годы предпринимает ряд шагов для обеспечения исполнения поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым, установленных законодательством задач и функций. Усиление контрольных функций позволяет высшей аудиторской структуре государства не только применять системный подход в выявлении допущенных финансовых и процедурных просчетов, но и принимать действенные меры по устранению их последствий. Так, в результате осуществленных в последние годы контрольных мер значительно возрос объем средств, возвращенных в государственный бюджет.

Эффективность механизмов общественного контроля за государственными средствами также тесно связана с обеспечением отчетности и прозрачности. Шаги, предпринятые в этом направлении Счетной палатой, как сторонним государственным органом финансового контроля, в частности, обнародование сведений, связанных с контрольными мерами, составленных заключений и отчетов, ответы на запросы, направленные гражданами, НПО и СМИ, издание квартальных бюллетеней, являются чрезвычайно важными с точки зрения учета международных стандартов.

Предпринятые шаги, закрепляя место Счетной палаты в сообществе высших аудиторских структур, служат повышению позиции нашей страны в международных рейтингах. Было бы уместно отметить, что организация Международного бюджетного партнерства в отчете Индекс открытости бюджета-2017 оценила деятельность Счетной палаты Азербайджанской Республики в области контроля за государственным бюджетом 83 баллами по 100-балльной шкале.

Необходимо еще более ужесточить финансовый контроль за предприятиями и организациями, использующими государственные средства или находящимися в государственной собственности. Следует учесть, что такие предприятия, в отличие от частных компаний, более склонны к расточительству. Для обеспечения экономного использования государственных средств необходимо расширить практику выделения средств государственного бюджета по конкретным программам и проектам.

Большая ответственность в системе финансового контроля падает на органы налогового контроля. В наше время налоговая политика выполняет не только фискальные функции, но и выступает в качестве стимулирующего инструмента экономического развития. С этой точки зрения деятельность налоговых органов должна поддерживать развитие предпринимательства. В налоговой службе необходимо отдавать предпочтение профессиональным и добросовестным кадрам, для сотрудников налоговых органов должен быть создан нормальный режим работы, чтобы они оказывали услуги высокого уровня.

Необходимо предпринять серьезные шаги для повышения уважения и доверия к налоговой системе, отношения с налогоплательщиками должны быть основаны на взаимном уважении и доверии. Точное ведение налогового учета, восстановление реальной функции аудита, обеспечение перехода от сбора налогов к их уплате должны стать на новом этапе направлениями деятельности, которым органам налогового контроля следует уделять особое внимание.

Особое место в системе финансового контроля принадлежит также таможенным органам, охраняющим экономические границы страны. Хотя согласно действующему законодательству таможенные органы обладают в системе государственной исполнительной власти статусом правоохранительных органов, они больше выполняют функцию налогового и валютного контроля. С этой точки зрения Государственному таможенному комитету необходимо осуществлять свои регулирующие и фискальные функции во взаимосвязи с другими органами финансового контроля.

На основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах, связанных с продолжением реформ в таможенной системе" от 4 марта 2016 года были приняты серьезные меры, направленные на дальнейшее расширение электронных таможенных услуг, сведение к минимуму количества документов и процедур, требуемых при таможенном оформлении, создание "Зеленого коридора" и других пропускных систем для провоза товаров и транспортных средств через таможенную границу.

С 4 апреля 2016 года для еще большего упрощения таможенных процедур, обеспечения прозрачности в оказании таможенных услуг и либерализации внешнеторговых операций началось применение системы электронного декларирования.

Без построения банковского контроля в Азербайджане в соответствии с требованиями времени усовершенствовать систему финансового контроля невозможно. Следует учитывать, что проведение большого количества незаконных финансовых операций, привлечение "грязных" денег в официальное обращение, уклонение от налогов и прочие многочисленные аналогичные явления связаны с отсутствием гибкого банковского контроля.

На основании Указа Президента Азербайджанской Республики от 3 февраля 2016 года была создана Палата по контролю за финансовыми рынками. Палата является структурой, защищающей права кредиторов, инвесторов и страхователей. Основные задачи, входящие в миссию Палаты, заключаются в обеспечении гибкости и прозрачности рынка ценных бумаг страны, инвестиционного фонда, сфер банковской и страховой деятельности, а также в осуществлении регулирования и контроля в данных сферах, сохранении устойчивости финансового сектора.

Особое внимание следует уделить валютному контролю как одному из основных направлений финансового контроля. Органы валютного контроля должны принять действенные меры по устранению теневого оборота валюты, предотвращению незаконного вывоза иностранной валюты из страны и рациональному использованию валютных резервов государства.

Без развития службы независимого аудита в стране, усовершенствования ее деятельности наладить финансовый контроль в соответствии с требованием времени невозможно. Развитие данной сферы, в свою очередь, требует подготовки высококвалифицированных аудиторских кадров, создания необходимых условий для повышения спроса на аудиторские услуги. Усовершенствование системы финансового контроля должно осуществляться параллельно с приведением статистики и бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами.

Для обеспечения эффективности финансового контроля в центре внимания также должны находиться социальные проблемы кадров, работающих в этой сфере. Применение системы вознаграждения по результатам может обеспечить эффективность финансового контроля.

Особое внимание следует уделить электронизации деятельности контрольных органов, широкому использованию в этой области современных телекоммуникационных систем, информационных технологий.

Успешное продолжение реформ в системе государственного контроля требует координации проводимой в этой области работы с ходом экономических реформ и задачами по совершенствованию системы государственного контроля.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ "ПАТОЛОГИЕЙ"?

Мировой опыт показывает, что экономическое развитие стран, формирующих свою национальную экономику, на первоначальном этапе находится в зависимом положении от одной или двух ведущих отраслей промышленности, которые играют важную роль в решении существующих в стране проблем. В Азербайджане функцию локомотива развития пришлось выполнять именно добывающей промышленности. С этой точки зрения, несмотря на препятствия и давление, подписание 20 сентября 1994 года благодаря политической воле и решительности великого лидера "Контракта века" заложило основу экономического развития в стране. Таким образом, Азербайджан добился большого успеха также и в истории своей политической и экономической дипломатии. Это достижение на последующем этапе дополнилось реализацией таких транснациональных проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

"Контракт века" имеет большое политическое значение. Так, его подписание должно расцениваться как подтверждение нашей государственной независимости. Этот контракт упрочил геополитическое положение Азербайджана в регионе, создал условия для дальнейшего развития связей с ведущими государствами мира, расширения наших возможностей маневрирования как независимого государства в области политической и экономической дипломатии.

Многосторонне также и экономическое значение "Контракта века". Так, этим контрактом была заложена основа энергетической безопасности Азербайджана. Был зажжен зеленый свет привлечению иностранных инвестиций. Наша страна стала активнее участвовать в процессе региональной и международной экономической интеграции.

Хотя природные ресурсы любой страны создают основу для экономического развития, они не выступают в качестве его решающего условия. Большинство слаборазвитых стран мира, как ни парадоксально, обладает богатыми природными ресурсами. Этот парадокс является результатом отсутствия в данных странах эффективной экономической системы, способной обеспечить реализацию существующего экономического потенциала.

Великий лидер Гейдар Алиев с дальновидностью, присущей именно выдающимся личностям, создал самую эффективную модель управления нефтяными доходами. Эта модель предусматривает накопление всех валютных доходов от экспорта нефти в Государственном нефтяном фонде и централизованное использование данных средств. Опираясь именно на этот механизм, Президент Ильхам Алиев утвердил "Долгосрочную стратегию по управлению нефтяными и газовыми доходами".

Играя основную роль с точки зрения эффективного управления нефтяными доходами, Государственный нефтяной фонд выполняет важную макроэкономическую функцию: во-первых, не позволяет нефтедолларам оказывать давление на валютный рынок страны; во-вторых, увеличивая свой объем за счет дивидендов, осуществляет накопительную функцию; в-третьих, приводит финансовую систему страны в соответствие с "режимом экономики без нефти".

В настоящее время нефтяной сектор оказывает решающее влияние на макроэкономические показатели страны, в частности, на темпы экономического роста, объем промышленного производства, экспорта и иностранных инвестиций, бюджетные и валютные доходы. И это естественно.

Президент Ильхам Алиев, еще будучи первым вице-президентом Государственной нефтяной компании, отмечал в связи с преимущественным развитием нефтяного сектора, что экономика Азербайджана еще много лет будет зависеть от нефтяного фактора, и это реальность. По его мнению, нефтяной фактор с 1994 года придал мощный импульс экономическому развитию страны, и было бы наивно полагать, что сегодня все отрасли экономики должны развиваться так же, как нефтяной сектор. Считаем, что эта абсолютно логичная и далекая от популизма мысль опирается на существующие реалии экономики Азербайджана.

Что касается вопроса увеличения доли нефтяного сектора в нашей национальной экономике, то недостаточно принимать во внимание его долю в структуре промышленности. Для этого необходимо учитывать также и тенденции в процессе экономического строительства, макроэкономическое положение, реальный экономический потенциал страны, особенности национальной промышленности, требования и условия международной конъюнктуры, наконец, реалии переходного периода.

В целом, преимущественное развитие нефтяной промышленности в Азербайджане обусловлено следующими факторами и причинами:

Во-первых, любая страна, находящаяся на стадии строительства независимого государства и стремящаяся к развитию национальной экономики, должна обладать необходимыми финансовыми средствами для выполнения задач, намеченных на ближайший, среднесрочный и долгосрочный периоды. Эти средства, как правило, могут иметь страны, обладающие стабильным источником дохода и гарантированным рынком сбыта для его получения. На первоначальном этапе гарантированным рынком для Азербайджана стал именно рынок энергоносителей, в частности, рынок нефти и нефтепродуктов.

Во-вторых, 44 процента основных фондов по промышленности приходятся на долю нефтегазодобывающего сектора. Такое распределение основных фондов обусловливает также отраслевую структуру промышленного производства, то есть преимущественно развитие нефтяной промышленности.

В-третьих, в странах с либерализованной экономикой, где созданы условия для свободного движения капитала, инвестиции вкладываются в отрасли с более высоким уровнем доходности. С этой точки зрения отличие нефтяной промышленности от других отраслей в плане рентабельности способствует концентрации капитала в основном в данном секторе.

Преимущественное развитие нефтяной промышленности в Азербайджане само по себе не представляет угрозы для экономики страны. В то же время на нынешнем этапе увеличение доли нефтяного сектора в нашей национальной экономике, в том числе в структуре промышленности или экспорта, не является патологическим процессом. Напротив, эта тенденция создает условия для позитивных перемен в национальной экономике - роста валютных доходов, привлечения иностранного капитала, развития ненефтяного сектора и инфраструктурных отраслей.

Следует признать, что природные ресурсы, превратившись в основной источник дохода для многих стран, сыграли важную роль в их экономике. Однако в последние 20 лет высококвалифицированная рабочая сила, высокие технологии, ноу-хау по сравнению с природными ресурсами выступают как более надежный фактор наращивания национального богатства.

Президент Ильхам Алиев придает большое значение координации развития нефтяного и ненефтяного секторов: "Если мы не диверсифицируем нашу экономику, будем строить ее исключительно на нефтяном факторе, то не сможем добиться больших успехов. Опыт нефтедобывающих стран свидетельствует о том, что это - ошибочный путь. Мы просто должны умело использовать нефтяной фактор, и мы делаем это, чтобы экономика Азербайджана всесторонне развивалась, и грядущие поколения не зависели от нефтяного фактора."13.

В настоящее время нефтяная стратегия, автором которой является Гейдар Алиев, успешно претворяется в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым. Так, добыча в Азербайджане двухмиллиардной тонны нефти была торжественно отмечена в 2017 году как знаменательное событие в истории развития национальной экономики. В то же время с целью обеспечения устойчивости в области добычи нефти срок "Контракта века" был продлен до 2050 года. В результате реализации контракта в Азербайджан планируется вложить инвестиции в объеме 40 млрд долларов США. Новый контракт еще более выгоден Азербайджану. Так, после подписания контракта иностранные инвесторы выплатят нашей стране бонус в объеме 3,6 млрд долларов США. Кроме того, доля Государственной нефтяной компании увеличится с 11,6 до 25 процентов, и уровень достающейся Азербайджану прибыльной нефти составит 75 процентов.

Благодаря успешной реализации нефтяной стратегии средства Государственного нефтяного фонда, составлявшие к концу 2003 года 815,6 миллиона долларов США, к 31 января 2018 года достигли 37,5 млрд долларов США, то есть увеличились в 46 раз. В 2003-2018 годах в Государственный нефтяной фонд в целом поступили средства в объеме 138,4 млрд долларов США.

Президент Ильхам Алиев утвердил "Государственную программу по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах". В рамках политики превращения "черного золота" в человеческий капитал расходы, связанные с обучением сотен представителей азербайджанской молодежи в ведущих университетах передовых стран мира, были профинансированы за счет Государственного нефтяного фонда. За счет средств на сумму 205,5 миллиона манатов, выделенных Государственным нефтяным фондом в 2008-2017 годах на финансирование Государственной программы, более 3300 студентов получили образование в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Азербайджан превращается в страну, экспортирующую не только нефть, но и газ. Иными словами, экспортный потенциал нашей страны в ближайшем будущем возрастет не только за счет нефти, но и газа. В то же время Азербайджан становится транзитным государством, через которое нефтегазовые ресурсы соседних стран поставляются на мировые рынки. Все это можно расценивать как факторы, страхующие экономику Азербайджана от негативных конъюнктурных изменений на мировом нефтяном рынке и снижающие степень риска. Дело в том, что цены на нефть и газ на мировом рынке повышаются и понижаются отнюдь не одновременно.

Еще в середине 1990-х годов некоторые зарубежные дипломаты и эксперты отмечали, что в ближайшей перспективе Азербайджан превратится из "бедной страны с большими возможностями" в богатую страну с большими природными ресурсами и здоровой экономикой. Сегодня Азербайджан уже входит в число развивающихся стран. Уверены, что решительное продолжение нефтяной стратегии и впредь будет играть решающую роль в реализации экономического потенциала нашей страны, координации экономического и социального развития.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Развитие предпринимательства в Азербайджане определено как одно из важных направлений экономической политики, поэтому государство всегда оказывало развитию частного сектора политико-идеологическую поддержку. Так, все подписанные главой государства законы, указы и распоряжения направлены на развитие рыночной экономики и предпринимательства в Азербайджане. Такая политическая поддержка предпринимательства, с одной стороны, придала импульс развитию частного сектора, а с другой - создала условия для дальнейшего углубления частнособственнических отношений и необратимости характера данного процесса.

Хотелось бы напомнить мысль, высказанную господином Ильхамом Алиевым в первом интервью журналистам в статусе Президента Азербайджанской Республики: "Считаю, что очередной этап нашей экономики должен зависеть именно от более активного участия частного сектора, и мы готовы выполнить стоящие перед нами задачи в этом направлении"14.

Да! В последние 15 лет Президент Ильхам Алиев определил развитие предпринимательства как важное направление государственной политики в экономической сфере. Если мы внимательно рассмотрим все законы, связанные с предпринимательской деятельностью, то увидим, что в каждом из них есть достаточно положений, предусматривающих льготы и привилегии, государственную помощь, в том числе финансовую поддержку, развитию частного сектора.

В 2010 году во время открытия Бакинского бизнес-центра Президент Ильхам Алиев, встречаясь с предпринимателями, продемонстрировал либеральную позицию не только в отношении развития предпринимательства. Отметив ряд негативных факторов, долгие годы препятствующих предпринимательской деятельности, - монополизм, чиновничий произвол, коррупцию и взяточничество, - он заявил, что с этими явлениями будет вестись решительная борьба. С целью уточнения предстоящих задач в области развития частного сектора глава государства пригласил предпринимателей к открытому обсуждению.

Эта встреча послужила установлению здоровых и прозрачных отношений между государственными органами и предпринимателями. По итогам встречи глава государства поставил перед соответствующими государственными органами конкретные задачи, связанные с поддержкой местных производителей, созданием бизнесменам всех условий для начала экономической деятельности, прекращением незаконных и долгосрочных проверок со стороны налоговых органов, устранением взяточничества в некоторых государственных структурах, приостановлением вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность, пресечением монополизма, улучшением кредитного обеспечения для развития предпринимательства, развитием регионов, и обеспечил за минувшие 15 лет последовательное осуществление этих задач.

Эта встреча с предпринимателями вновь подтвердила, что Президент Ильхам Алиев занимает реформистскую позицию и обладает либеральными взглядами на развитие экономики Азербайджана, в том числе предпринимательства. К примеру, несмотря на то, что отдельные государственные органы приняли ряд мер, направленных на усовершенствование системы государственного контроля, глава государства не признал действующую систему контроля удовлетворительной, в частности, потребовал устранения серьезных просчетов, допущенных в налоговых проверках, и усовершенствования процедуры налогового контроля, сокращения срока государственной регистрации юридических лиц и количества лицензированных видов деятельности.

Обращаясь к местным предпринимателям, Президент Ильхам Алиев сказал: "Я постараюсь, чтобы вам была предоставлена максимальная самостоятельность. Чтобы были созданы максимальные возможности для того, чтобы вы свободно и спокойно продолжали свою деятельность"15. Такая последовательная позиция в отношении развития предпринимательства была чрезвычайно важной с точки зрения приведения в действие экономического потенциала нашей страны.

Для предпринимательской деятельности уже создана соответствующая законодательная база. Приняты программы, связанные с государственной помощью предпринимательству. В то же время с целью усовершенствования системы управления и государственного контроля в нашей стране проводятся институциональные реформы. Для дальнейшего улучшения предпринимательской среды значительно упрощается процедура организации бизнеса. Сведено к минимуму количество лицензий и разрешений, процедуры их выдачи, регистрации субъектов предпринимательства опираются на принцип "одно окно".

Для повышения инвестиционной активности в частном секторе была создана Государственная инвестиционная компания, началось применение механизма поощрения инвестиций. Компания с 2006 года активно участвует в реализации аграрных и промышленных проектов. На долю частного сектора приходится 83 процента ВВП, и это говорит о том, что предприниматели уже играют роль локомотива в экономическом развитии.

Во многих странах государство как напрямую, так и косвенно оказывает поддержку деятельности частного сектора. Косвенная финансовая поддержка оказывается посредством контрактной системы, то есть, путем привлечения предпринимателей к выполнению государственных заказов. С целью поддержки местных производителей эта практика широко используется уже и в Азербайджане.

Ни в одной стране с развитой рыночной экономикой государственные органы не занимаются непосредственно открытием рабочих мест. Их деятельность ограничивается стимулированием занятости и регулированием рынка труда. Считаем, что и в Азербайджане открытие рабочих мест должно обеспечиваться в результате деятельности именно структур предпринимательства, а не того или иного государственного органа. 75 процентов рабочих мест в нашей стране приходится именно на долю частного сектора. Это еще раз подтверждает, что данный процесс приобрел необратимый характер.

Одним из важных направлений развития частного сектора является поддержка малого и среднего предпринимательства. Такие предприятия, как правило, более гибко адаптируются к рынку. Для достижения коренного перелома в этой области было создано Агентство развития малого и среднего предпринимательства.

Развитие предпринимательства требует продолжения институциональных реформ, создания гибкой системы управления, эффективной координации экономических процессов.

С целью дальнейшего усиления защиты прав предпринимателей в 2016 году были созданы апелляционные советы при Президенте Азербайджанской Республики, в центральных и местных исполнительных органах.

С учетом возрастающей роли предпринимателей в экономике страны, исключительного значения развития предпринимательства в обеспечении занятости, с целью повышения в обществе настроений поддержки предпринимательства 25 апреля в Азербайджанской Республике был учрежден День предпринимателя, который отмечается 25 апреля.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики "О сокращении количества видов предпринимательской деятельности, требующих специального разрешения (лицензии), упрощении процедур выдачи специального разрешения (лицензии) и обеспечении их прозрачности" от 19 октября 2015 года, со 2 ноября 2015 года началась выдача лицензий Министерством экономики в центрах ASAN xidmət, за исключением случаев, связанных с государственной безопасностью (а также рынком ценных бумаг).

На основании Указа Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в области лицензирования" от 21 декабря 2015 года количество видов деятельности, требующих лицензии, сокращено с 59 до 37, действующие срочные лицензии объявлены бессрочными. Кроме того, новые лицензии выдаются бессрочно, суммы государственной пошлины, выплачиваемой за предоставление лицензии, сокращены в 2, а по регионам - в 4 раза (за исключением регионального телерадиовещания), упрощены процедуры, требуемые для выдачи лицензии.

Если раньше для различных видов предпринимательской деятельности требовалось в общей сложности 330 разрешений, то со вступлением в силу Закона "О лицензиях и разрешениях" все разрешения указываются в едином документе, их количество сокращается до 86.

Кроме того, были приняты меры по созданию портала "Лицензии и разрешения", применению принципов "по умолчанию" и "одно окно". Государственная регистрация прав на недвижимость и срок выдачи выписки из государственного реестра сокращены с 20 до 10 рабочих дней.

В результате применения механизма поощрения инвестиций с мая 2017 года до начала февраля 2018 года механизм поощрения был применен к 244 инвестиционным проектам, созданы условия для привлечения инвестиций на сумму 2,1 млрд манатов и открытия более 16 тысяч новых рабочих мест.

В Распоряжении Президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтяной продукции" от 18 января 2018 года предусмотрены оказание поддержки сельскохозяйственной продукции и продукции переработки по обратной оплате в связи с экспортом, организация экспортных миссий в зарубежные страны, популяризация бренда Made in Azerbaijan на внешних рынках и пр.

За последние два года в целях поддержки экспортной деятельности предпринимателей были выданы документы поощрения экспорта за экспорт ненефтяной продукции стоимостью 35,7 миллиона долларов США.

С целью защиты и представления торгово-экономических интересов нашего государства и местных экспортеров в зарубежных странах, расширения выхода местной продукции на рынки зарубежных стран было принято решение о назначении торговых представителей в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджанской Республики.

На основании внесенных в законодательство изменений началось применение системы ASAN Viza, приезжающим в страну иностранцам и лицам без гражданства созданы возможности для получения посредством данной системы электронной визы с пребыванием в стране в течение 30 дней.

С целью обеспечения активного участия граждан в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики, поддержки деятельности хозяйств, основанных на семейном труде, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, создания дополнительных возможностей в области занятости населения началась организация центров ABAD (Упрощенной поддержки семейного бизнеса).

Для расширения возможностей выхода предпринимателей на финансовые средства, формирования системы кредитования, основанной на распределении рисков, было создано ОАО "Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики". Фонд будет функционировать как юридическое лицо, гарантирующее манатные кредиты, полученные предпринимателями в уполномоченных банках, и субсидирующее часть процентов, начисленных по данным кредитам.

В 2003-2017 годах за счет средств Национального фонда помощи предпринимательству Министерства экономики 34 535 предпринимателям, общая стоимость проектов которых составляет 4,4 млрд манатов, были выданы льготные кредиты на сумму 2,1 млрд манатов, создано около 154 тысяч новых рабочих мест. 71,6 процента льготных кредитов были направлены на развитие аграрного сектора, а 28,4 процента - других отраслей.

В результате принятых мер по улучшению бизнес-среды и развитию предпринимательства в ненефтяной сфере в 2003-2017 годах ненефтяной экспорт нашей страны вырос в 4,1, а ассортимент экспортируемых товаров - в 2,6 раза. Количество субъектов предпринимательства возросло в 4,2, юридических лиц - в 1,9, количество малых предприятий - в 2 раза, число частных предпринимателей - в 5 раз. За это время в экономику страны было привлечено в 2,6 раза больше иностранных инвестиций.

Развитие предпринимательства уже превращается в один из важнейших элементов региональной экономической политики. Так, в последние годы приоритет в решении социально-экономических проблем регионов отдается частному сектору.

Формирование среднего класса в первую очередь зависит от развития предпринимательства. Неслучайно уровень бедности в стране сокращается не только благодаря повышению заработной платы за счет бюджета, но и созданию условий для предпринимательской деятельности.

Развитие частного сектора позволяет каждой стране реализовывать принцип богатая нация - богатое государство. А реализация данного принципа создает условия для экономической свободы граждан и в конечном итоге - обеспечения свобод человека. Высокие деловые качества граждан страны свидетельствуют о перспективах частного сектора в Азербайджане.

ОТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ К РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Президент Ильхам Алиев еще в 2003 году в предвыборных выступлениях, учитывая углубление регионального дисбаланса в нашей стране, неравенство экономического потенциала по регионам, отмечал, что все регионы Азербайджана будут всесторонне развиваться, так как одним из основных условий устойчивого и сбалансированного развития является именно устранение неравенства в развитии регионов.

Поэтому через очень короткое время после начала исполнения своих полномочий Президент Ильхам Алиев Указом от 11 февраля 2004 года утвердил "Государственную программу социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики" (2004-2008 годы).

Правда, ряд документов, включающих региональные вопросы, был принят и до этого. Однако в новой программе были предусмотрены широкомасштабные конкретные меры, включающие социальный, экономический и институциональный блоки, что создало условия для достижения реальных результатов в области развития регионов. Иными словами, сочетание социальной и экономической политики с региональным развитием и отражение этого в едином документе стало одним из преимуществ данной программы. То, что программа была основана на плане конкретных мер, позволяло проследить за тем, насколько эффективно и своевременно она исполняется. Были предусмотрены широкомасштабные меры, охватывающие все экономические и административные районы, что обусловило выделение крупных финансовых средств для исполнения программы.

Опыт показывает, что подготовка и осуществление программы регионального развития, в отличие от других направлений, даются вовсе нелегко, так как приходится выполнять целый ряд задач институционального, организационного, экономического, социального, правового и финансового характера, связанных с развитием регионов. В то же время требуются разработка региональной экономической политики и ее постоянное совершенствование.

Неодинаковое развитие регионов - отнюдь не новый вопрос. Просто переходный период обострил эту проблему. Распад единого народнохозяйственного комплекса после падения бывшего союзного государства, нарушение хозяйственных связей, неспособность аграрно-промышленного комплекса адаптироваться к новым условиям, прекращение работы предприятий, специализирующихся на переработке сельскохозяйственной продукции, преимущественное развитие нефтегазового сектора, направление крупного объема иностранного капитала именно в Баку еще более углубили региональные различия.

Успешное продолжение Президентом Ильхамом Алиевым широкомасштабной созидательной работы, начатой под руководством великого лидера, создало условия и для развития регионов. Здесь было бы уместно напомнить, что общенациональный лидер принятым еще в советское время постановлением о социально-экономическом развитии горных территорий Азербайджана заложил основу такого подхода.

Для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития экономики страны Президент Ильхам Алиев подписал три государственные программы развития регионов, три программы мероприятий по ускорению социально-экономического развития города Баку, многочисленные распоряжения и указы. Реализация данных программ создала условия для сокращения бедности и безработицы в Азербайджане, повышения экономической активности и формирования инфраструктуры в регионах.

Азербайджанское государство расценивает неодинаковое развитие регионов как серьезную проблему с точки зрения экономической безопасности, поэтому разрабатывает и осуществляет программы регионального развития.

У Президента Ильхама Алиева очень ясные и конкретные концептуальные взгляды на развитие регионов: "Азербайджан состоит не только из Баку и Абшерона. Все регионы Азербайджана должны развиваться... Для всестороннего развития регионов нужна мощная инфраструктура, которую предприниматель создать не может. Государство взяло эту задачу на себя... Сила Азербайджана - в силе регионов... Конечно, основная цель программы социально-экономического развития регионов заключается в ликвидации безработицы, сокращении бедности..."16.

Региональные различия открыто проявляются в формировании добавочной стоимости. В 2016 году доля города Баку в производстве ВВП составила 76,9 процента, а доля регионов - 23,1 процента. Это связано с тем, что большая часть сфер производства и услуг, в том числе нефтегазовая промышленность, сконцентрированы в городе Баку и вокруг него.

Наряду с запасами нефти и газа, Азербайджан богат и другими природными ресурсами, основная часть которых находится в регионах. Используя потенциал природных ресурсов регионов, мы можем развивать ненефтяной сектор. С этой точки зрения переоценка потенциала природных ресурсов регионов, привлечение их в хозяйственный оборот и рациональное использование являются одними из важнейших предстоящих задач.

Для обеспечения сбалансированного развития регионов в Азербайджане, наряду с другими отраслями, необходимо добиться стремительного развития аграрно-промышленного комплекса в регионах. Следует учесть, что сельское хозяйство производит 5,6 процента ВВП по стране. 47 процентов населения проживают в сельской местности, а 36,3 процента занятого населения работают в сельском хозяйстве. С этой точки зрения развитие сельского хозяйства может создать условия для устранения проблем в регионах.

На самом деле было бы наивным ожидать, что в результате реализации программ регионального развития различие между уровнем развития города Баку и регионов будет полностью устранено. В мире нет такой страны, которая добилась бы одинакового развития всех регионов. Такая цель вообще не ставится. Главное - постепенно сократить углубившуюся социально-экономическую разницу между регионами.

Добиться развития регионов в короткий срок сложно. Именно поэтому на сегодняшний день были подготовлены и реализованы три программы регионального развития. Президент Ильхам Алиев уже дал соответствующим государственным органам поручение, связанное с подготовкой четвертой программы.

Системное исполнение мер, предусмотренных в программах регионального развития, было важным с точки зрения развития ненефтяного сектора, формирования новых экономических отношений и повышения экономической активности, открытия рабочих мест в регионах.

Региональное развитие в первую очередь требует создания необходимой инфраструктуры. Практика показывает, что эти задачи, как правило, выполняет не частный сектор, а государство. Восстановление инфраструктуры и строительство социальных объектов в Азербайджане по регионам осуществлялось за счет государственных средств.

72 процента из 1,9 миллиона новых рабочих мест, созданных в Азербайджане только в 2003-2017 годах в рамках программ регионального развития, приходится на долю регионов. В этот период были проложены или капитально отремонтированы 52,6 тысячи километров газовых линий. Более 1700 населенных пунктов были обеспечены природным газом, в целом же уровень газификации по регионам вырос с 41 до 90 процентов. В 2826 школах и более 300 дошкольных учебных заведениях, 451 учреждении здравоохранения были осуществлены работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции. Построены 38 олимпийских спортивных комплексов. На дорогах республиканского и местного значения протяженностью более 11 тысяч километров проделаны ремонтно-строительные работы. Построены и отремонтированы 366 мостов и тоннелей. Количество гостиниц и учреждений гостиничного типа увеличилось с 96 до 550, из которых 400 расположены в регионах. 75,1 процента льготных кредитов, предоставленных предпринимателям за счет средств Национального фонда помощи предпринимательству, приходится на долю регионов.

Должны приближаться друг к другу не только экономические показатели, но и показатели социального развития регионов. Дело в том, что как экономическое развитие создает условия для социального развития, так и повышение уровня жизни закладывает основу роста экономической активности.

Независимо от уровня развития, отдельные страны расценивают неодинаковое развитие регионов как серьезную проблему с точки зрения экономической безопасности, поэтому готовят и реализуют региональную экономическую политику и программы регионального развития. К примеру, Россия для развития северных районов отдает предпочтение особым экономическим зонам. Турции до сих пор не удается устранить проблему отставания в развитии провинциальных районов. Поэтому их развитие выступает в качестве одной из важных частей программы экономического развития Турции. Европейский Союз, являющийся влиятельной региональной группировкой мира, посредством программ регионального развития осуществляет политику сближения социально-экономических показателей стран, входящих в европейское экономическое пространство.

Ни одна программа сама по себе не устраняет автоматически проблему, являющуюся ее объектом. Государственные программы могут осуществляться только в конкретных условиях. Финансовое обеспечение региональных программ, требующих больших расходов, устойчивое финансирование инвестиционных проектов в рамках программы обеспечили ее успешное исполнение.

Решение региональных проблем одновременно зависит от координации программы регионального развития с другими программами социально-экономического развития, темпов и масштабов структурных преобразований в экономике, в том числе промышленности. Несомненно, каким бы необходимым ни было восстановление утраченного экономического потенциала в Азербайджане, это не должно и не может обеспечиваться на основе старой экономической базы, промышленной структуры. Потому что нет ни прежнего единого народнохозяйственного комплекса, ни союзного рынка. Чем раньше изменится структура экономики страны с точки зрения требований времени, тем быстрее можно задействовать экономический потенциал регионов. Устойчивость проводимой в данной области работы вселяет уверенность в этом.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Продовольственная безопасность любой страны является одним из основных условий и решающих элементов национально-экономической безопасности. Она прежде всего предусматривает наличие в достаточном объеме продовольственной продукции на внутреннем рынке и удовлетворение спроса населения на эту продукцию. Продовольственная безопасность также характеризует независимость страны в области продовольственного обеспечения, степень прочности экономических и социальных устоев государства.

В этом контексте можно отметить два аспекта продовольственной безопасности - социально-экономический и политико-экономический. В соответствии с социально-экономическим аспектом каждое государство должно обеспечить потребление своими гражданами основных продуктов питания в соответствии с принятыми нормами и стандартами. Это обязательство установлено в Римской декларации "О всемирной продовольственной безопасности".

Политико-экономический аспект продовольственной безопасности характеризует основанность обеспечения населения продовольствием на местном производстве и сведение к минимуму продовольственной зависимости страны.

Продовольственная безопасность является понятием, которое уже принято в мировой практике и широко используется в настоящее время. По существу она характеризует продовольственный рынок страны, а также текущее состояние национальной экономики. Термин "продовольственная безопасность" впервые стал использоваться на международном уровне с 1972-1973-х годов, то есть, после охватившего мир зернового кризиса.

Положение в области продовольственной безопасности в Азербайджане не всегда было стабильным. К примеру, в начале 1990-х годов в Азербайджане, как и в других республиках бывшего Союза, потребительный рынок переживал период острого дефицита. В те годы спрос на основную продовольственную продукцию удовлетворялся на минимальном уровне. На некоторые продукты даже применялась талонная система. В итоге потребительский уровень населения по продуктам питания резко снизился. Однако либерализация с 1994 года торгового режима, с одной стороны, привела к обеспечению внутреннего рынка импортной продукцией, а с другой - к значительному росту доли продовольственной продукции в структуре импорта. После проведения аграрных реформ местные производители постепенно стали восстанавливать утраченные позиции на продовольственном рынке.

В мировой практике продовольственная безопасность оценивается по критерию, связанному с тем, насколько страна независима в области продовольственного обеспечения. Согласно данному критерию объем импортируемой продовольственной продукции не должен превышать 30 процентов потребления данной продукции по стране.

В начале 1990-х годов уровень самообеспечения продовольствием в Азербайджане превысил считающуюся опасной критическую отметку. Если в те годы ввозимая в страну продовольственная продукция составляла 65-70 процентов от общего импорта, то в последние 5 лет этот показатель варьируется в среднем в пределах 14-15 процентов. В последние годы в результате увеличения государственной поддержки сельского хозяйства зависимость нашей страны от импорта по продовольственной продукции сокращается.

В настоящее время сокращение или полное прекращение импорта продовольственной продукции всех видов не может ставиться как цель. На нынешнем этапе речь может идти только о минимизации зависимости страны от импорта продовольствия. Дело в том, что организация производства многих видов продукции, реализуемой на потребительском рынке, полностью за счет местного производства требует определенного времени. Поэтому ограничение импорта этой необходимой для потребления продукции недопустимо. Иначе это может привести к обострению ситуации на продовольственном рынке, в частности, повышению цен, ухудшению продовольственного обеспечения населения, снижению уровня потребления.

Основное условие продовольственной безопасности - полное обеспечение спроса населения на продовольствие и тем самым потребления продуктов питания на нормальном уровне. Улучшение потребления продуктов питания прежде всего зависит от повышения покупательной способности населения. Значит, продовольственная безопасность любой страны не обеспечивается лишь устранением проблем, существующих в аграрном секторе. Такая безопасность также обусловливает системное и комплексное решение ряда социально-экономических проблем в обществе. Анализ показывает, что за последние 20 лет как в объеме, так и структуре потребления населения в Азербайджане по продуктам питания наблюдаются позитивные перемены. Улучшение уровня жизни, реальный рост денежных доходов населения создали условия для роста потребления продовольственной продукции на душу населения.

Обеспечение продовольственной безопасности требует также улучшения качества потребляемой продукции и построения механизма эффективного контроля за качеством. Неслучайно в целях усовершенствования контроля за продовольственной безопасностью, обеспечения прозрачности в этой области, устранения разрозненности и дублирования было создано Агентство по продовольственной безопасности.

Продовольственное обеспечение страны прежде всего зависит от уровня развития сельского хозяйства. Для обеспечения продовольственной безопасности требуется решение укоренившихся в аграрном секторе проблем.

Земельные реформы, осуществленные по непосредственной инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, заложили основу новых экономических отношений в сельском хозяйстве. В 1995 году были приняты законы Азербайджанской Республики "Об основах аграрных реформ", "О реформе совхозов и колхозов", а в 1996 году - "О земельной реформе".

Проведение реформ в аграрном секторе, упразднение колхозов и совхозов и безвозмездная передача принадлежащего им имущества сельскому населению, приватизация предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции создали благоприятные условия для более эффективного использования аграрного потенциала страны. В настоящее время доля частного сектора в аграрном производстве составляет 99,7 процента. Это свидетельствует о том, что аграрный сектор в Азербайджане развивается на основе рыночных отношений.

Еще 25 августа 1995 года на совещании по сельскому хозяйству великий лидер сказал: "Земли, безусловно, будут поделены и распределены, мы также ускорим принятие закона о земельной реформе. Однако в нынешних условиях необходимо рационально использовать землю"17. Неслучайно в настоящее время вопросы рационального использования земли являются краеугольным камнем аграрной политики.

Сельское хозяйство, играя роль мультипликатора, стимулирует также развитие других отраслей экономики, оказывает решающее влияние на процесс диверсификации. В этом смысле сельское хозяйство является не только видом экономической деятельности, но и движущей силой экономического развития. Это исходит из синергетических, системообразующих особенностей данной отрасли.

На новом этапе экономического развития формирование законодательной базы аграрных реформ, становление частнособственнических отношений на землю, опора аграрной сферы на частный сектор, полное удовлетворение спроса на большинство видов продовольственной продукции в стране за счет внутреннего производства, позитивная динамика потребления продовольственной продукции, постепенное расширение сети перерабатывающих предприятий, высокий экспортный потенциал ряда видов сельскохозяйственной продукции, наличие перспектив развития и неиспользованных резервов в этой области могут расцениваться как сильные стороны сельского хозяйства.

В настоящее время развитие сельского хозяйства определено как одно из приоритетных направлений экономической политики. Учитывая важность аграрного сектора для нашей страны, Президент Ильхам Алиев отмечает: "В дальнейшем развитие сельского хозяйства будет дополнено новыми программами, мы должны уделять максимальное внимание данной отрасли. Это - вопрос безопасности, экономический вопрос, а также социальный вопрос, так как, можно сказать, половина населения Азербайджана проживает в сельскохозяйственных регионах".18

За последние 15 лет в Азербайджане проделана важная работа, направленная на поддержку государством сельскохозяйственных производителей. В 2004 году было создано Открытое акционерное общество "Агролизинг", контрольный пакет акций которого на 100 процентов принадлежит государству. С 2007 года дан старт реализации программы поддержки сельскохозяйственных производителей.

С этого времени за используемые при возделывании посевных площадей топливо и моторные масла производителям сельскохозяйственной продукции за счет средств государственного бюджета выплачивается субсидия в размере 50 манатов за каждый гектар площадей, а производителям пшеницы и риса - дополнительно 40 манатов за каждый гектар площадей.

В целях повышения производительности в животноводстве, улучшения породного состава из-за рубежа за счет государственных средств импортируется племенной скот, который продается производителям в порядке лизинга с 50-процентной льготой.

Объем льготы, предоставленной производителям за реализуемые минеральные удобрения, увеличен с 50 до 70 процентов, верхний предел общей суммы льготы доведен со 100 до 150 манатов, эта льгота применяется также в отношении удобрений естественного происхождения (биогумуса).

Кроме того, на продаваемые производителям пестициды применяется почти 70-процентная льгота, верхний предел общей суммы льготы доведен с 10 до 50 манатов.

Объем помощи, предоставляемой из государственного бюджета за топливо и моторные масла, используемые при возделывании каждого гектара посевных площадей сельскохозяйственных культур (за исключением хлопка, табака и сахарной свеклы), увеличился на 25 процентов и составил 50 манатов. Эта помощь уже распространяется и на повторные посевы.

В нашей стране впервые был применен механизм предоставления субсидий за продукцию, эта политика субсидий касается хлопка, табака, сахарной свеклы и коконов. Так, за каждый килограмм хлопка-сырца, сданного на перерабатывающие предприятия, установлена выплата производителям субсидии в размере 0,1 маната, за каждый килограмм сухого табака или каждые 10 килограммов табака-сырца - 0,05 маната, за каждую тонну сахарной свеклы - 4 маната, за каждый килограмм сырых коконов - 5 манатов.

К стоимости сельскохозяйственной техники и современных оросительных систем, предоставляемых ОАО "Агролизинг" в лизинг и продаваемых путем лизинга, применяется льгота в объеме 40 процентов.

В результате осуществленных в аграрном секторе мер государственной поддержки в 2003-2017 годах объем экспортируемой из Азербайджана сельскохозяйственной продукции увеличился в 6,3, в том числе экспорт плодоовощной продукции - в 10,4 раза.

В 2005-2017 годах по линии ОАО "Агролизинг" были приобретены 38222 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 1872 зерноуборочных комбайна, 296 хлопкоуборочных комбайнов, 10853 трактора и 25201 единица другой техники, которые проданы предпринимателям путем лизинга или переданы центрам агротехнического сервиса в районах для предоставления услуг производителям.

Импортированные в 2009-2017 годах ОАО "Агролизинг" 26513 голов крупного рогатого и 5947 голов мелкого рогатого скота продуктивной породы были проданы 1121 предпринимателю по ценам с 50-процентной скидкой.

В 2007-2017 годах производителям сельскохозяйственной продукции были выделены бюджетные средства в объеме 604,2 миллиона манатов на топливо и моторные масла, 219,9 миллиона манатов - за посевы пшеницы и риса, а также 300,0 миллиона манатов - за льготную продажу удобрений.

В этот период по линии Национального фонда помощи предпринимательству 31990 предпринимателям, работающим в области сельского хозяйства, за счет средств государственного бюджета были предоставлены кредиты в объеме 1,5 млрд манатов.

На сегодняшний день в стране создано 32 крупных фермерских хозяйства, на эти проекты выделены льготные кредиты на сумму 70,5 миллиона манатов. В настоящее время идет интенсивная работа по созданию 43 агропарков.

За счет крупномасштабных проектов, осуществленных в последние 15 лет с целью развития мелиоративно-ирригационной системы, улучшено обеспечение водой земель площадью 360 тысяч гектаров, 127 тысяч гектаров включены в посевной оборот как новоорошаемые земли, кроме того, на площади 256 тысяч гектаров приняты мелиоративные меры. Построены и сданы в эксплуатацию водохранилища Тахтакерпю, Шамкирчай, Товузчай и Гейтепе общим объемом 460 миллионов кубометров. В рамках мелиоративных и ирригационных мер были построены или реконструированы 4 тысячи километров оросительных каналов, осуществлены работы по восстановлению, реконструкции и строительству 2481 километра коллекторно-дренажной сети.

В настоящее время Президентом Ильхамом Алиевым намечены новые задачи по развитию аграрного сектора. Эти задачи заключаются в формировании современного агропромышленного комплекса, применении новых технологий, расширении экспортных возможностей, обеспечении интенсивного развития и специализации по районам и пр.

Осуществляются последовательные меры, направленные на доведение в ближайшие годы производства хлопка примерно до 500 тысяч тонн, производства табака - до 12 тысяч тонн, производства риса - до 40 тысяч тонн, производства коконов - до 6 тысяч тонн.

Аграрная политика, в том числе поддержка сельского хозяйства, вовсе не означает, что вся ответственность за агробизнес ложится на государство. Усиление государственной поддержки частного сектора не должно порождать у производителей сельскохозяйственной продукции иждивенческих привычек. Несмотря на государственную поддержку, сельское хозяйство должно развиваться на рельсах рыночной экономики.

Сельское хозяйство является важной составной частью экономики страны, поэтому оно должно рассматриваться в контексте общего развития. Неслучайно динамичное развитие экономики Азербайджана в последние годы, расширение наших финансовых возможностей открыли новые возможности и для сельского хозяйства. Государственная политика субсидирования оказала позитивное влияние на производителей сельскохозяйственной продукции, их доходы, потребительские расходы.

Сочетание аграрной политики с общей стратегией экономического развития страны имеет важное значение с точки зрения сохранения макроэкономической стабильности, обуздания инфляции, развития ненефтяного сектора и регионов, обеспечения продовольственной безопасности.

Аграрная политика подразумевает увеличение инвестирования сельского хозяйства. Привлечение инвестиций в эту отрасль является основным условием диверсификации экономики. В сельском хозяйстве, как и во всех сферах, прибыль должна стимулировать инвестирование. Значит, увеличение вложения кредитов и инвестиций в агропромышленный комплекс в первую очередь зависит от обеспечения доходности данной отрасли.

В настоящее время перспективы развития сельского хозяйства оцениваются в контексте агропромышленного комплекса (АПК). Так, АПК, как единое целое, включает в себя аграрный сектор, переработку сельскохозяйственной продукции, производственную инфраструктуру, рынок продовольствия и средств производства. Иными словами, аграрная политика охватывает не только сельскохозяйственное производство, но и все звенья цепочки урожая - производство, переработку и продажу. Обеспечивая системный подход к проблемам аграрного сектора, это создает условия для их комплексного решения.

Аграрная политика должна быть направлена на тесную координацию государственного регулирования сельского хозяйства и рыночного механизма. Какой бы необходимой ни была государственная поддержка аграрного сектора, эта политика должна опираться только на рыночные инструменты и экономические стимулы. Иными словами, несмотря на то, что сельское хозяйство является субсидируемым сектором, при поддержке отрасли должны использоваться современные механизмы рыночной экономики, обеспечиваться эффективность аграрной политики.

"Интенсивное развитие сельского хозяйства очень важно... В Азербайджане не так много земель, мы должны принять необходимые меры для рационального использования каждой пяди земли".19 Эта рекомендация Президента Ильхама Алиева, определяя основную цель аграрной политики, подразумевает как рациональное использование земель, так и обеспечение конкурентоспособности отрасли.

Принципиальное значение имеет дополнение количественных показателей, характеризующих развитие сельского хозяйства, показателями качества. В результате аграрной политики, наряду с увеличением объема сельскохозяйственного производства, мы должны добиться увеличения производительности труда, повышения рентабельности производства, интенсивного развития. Именно такой подход в конечном счете может обеспечить эффективность сельского хозяйства.

В нашей стране на одно хозяйство в среднем приходится менее 2 гектаров посевных площадей. Это препятствует эффективной организации производства. С учетом этого есть потребность в осуществлении стимулирующих мер, поощряющих кооперацию в сельском хозяйстве. Порой кооперацию воспринимают как восстановление колхозов. Хотя в советское время члены колхоза не обладали правом частной собственности на землю. Кооперация же подразумевает совместную хозяйственную деятельность частных землевладельцев на добровольной основе. Принятие Президентом Ильхамом Алиевым закона и государственной программы по сельскохозяйственной кооперации позволит создать крупные хозяйства, организованные на кооперативной основе.

Новое время обусловливает применение инноваций в сельском хозяйстве. Страны, добившиеся высоких результатов в производстве продовольственной продукции, смогли сделать это в результате "зеленой революции". Возможности, созданные экономическим развитием, позволяют применять инновации в аграрном секторе.

Аграрная политика не может оставаться в законсервированном состоянии. Из-за динамичного развития экономики политика, осуществляемая государством в отношении сельского хозяйства, также постоянно обновляется с учетом внутренних и внешних факторов.

Адаптация аграрной политики к требованиям времени и совершенствование механизма государственной поддержки сельскохозяйственных производителей имеют важное значение с точки зрения надежного обеспечения продовольственной безопасности.

В настоящее время глава государства принимает государственные программы, связанные с различными отраслями аграрного сектора. Эти программы в то же время отражают отношение государства к сельскому хозяйству, селу и жителям села.

Какими бы важными ни были технологическое обновление, урожайность в сельском хозяйстве, социальные вопросы села не могут оставаться в тени. Поэтому развитие аграрного сектора рассматривается в контексте комплексного развития села, решения социальных вопросов. Проводимая руководством страны аграрная политика служит развитию села, в частности, созданию современной инфраструктуры в сельской местности, повышению уровня жизни и обеспечению занятости на селе.

Сегодня, когда нагрузка экономического роста переходит от нефтяного к ненефтяному сектору, аграрная политика должна поддерживать диверсификацию экономики. Постепенная реализация возможностей, существующих в области развития сельского хозяйства, в ближайшей перспективе превратит данный сектор в ведущую отрасль экономики.

СТРАТЕГИЯ ЗАНЯТОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Безработица является одной из самых болезненных социально-экономических проблем любого общества, независимо от уровня развития. Исследования, проводимые в течение 70 лет существования Советского Союза, и осуществляемая идеологическая пропаганда служили формированию такого представления, что социалистическая экономика имеет преимущества над капиталистической экономической системой. Союзное государство всячески пыталось предотвратить укоренение в советской экономике проблем, присущих капитализму. В советском обществе особенно не могло быть речи о безработице. Меры, принимаемые государством для недопущения возникновения этой социальной проблемы, становились причиной неэффективной деятельности экономики. Социалистические предприятия с высокой трудоемкостью и низкой производительностью отставали от капиталистических фирм как по качеству, так и по показателям рентабельности. Во времена командной экономики каждого безработного называли тунеядцем, эти лица привлекались к административной ответственности.

В экономике, основанной на рыночных отношениях, безработица воспринимается как естественное явление. Поэтому в любой стране борьба с безработицей направлена на ее сокращение, а не на полную ликвидацию. Безработица вызывает серьезные социальные проблемы только тогда, когда превышает опасный для экономики предел, то есть, приобретает массовый характер, сопровождается экономическим кризисом.

Президент Ильхам Алиев еще в предвыборных выступлениях в 2003 году отметил, что безработица является одной из важнейших проблем, стоящих перед страной, и определил в качестве основной задачи открытие в течение очередных 5 лет 600 тысяч новых рабочих мест.

Заслуживает одобрения, что в рамках стратегии занятости, осуществленной руководством страны за последние 15 лет, было открыто 1,9 миллиона новых рабочих мест (в том числе 1,4 миллиона постоянных), уровень безработицы сократился до 5 процентов. Обеспечение занятости создало условия для улучшения материального благосостояния граждан.

В 2003-2017 годах среднемесячный размер пособия по безработице увеличился в 11,4 раза и составил 267,5 маната, а объем ежегодных средств, расходуемых на эти цели, вырос в 16,8 раза и составил 17,6 миллиона манатов.

Постепенное формирование рыночных отношений в стране привело к коренным изменениям и в структуре экономики, в том числе занятости. Если в 1995 году в государственном секторе работали 56 процентов занятого населения, то в 2016 году этот показатель сократился до 24,6 процента. А доля негосударственного сектора в структуре занятности увеличилась соответственно с 44 до 75,4 процента. Такая тенденция свидетельствует о том, что основная нагрузка, связанная с занятостью населения, приходится уже не на государство, а на частный сектор.

Как известно, безработица имеет цикличную, структурную и временную формы. Эти формы безработицы, можно сказать, в той или иной форме проявляются в экономике страны. Если коренные преобразования, происходящие в структуре экономики, в том числе промышленности, способствуют обострению безработицы, то углубление дифференциации заработной платы по отраслям и секторам приводит к временной безработице. То, что безработица проявляется в стране в различных формах, свидетельствует о том, что данная проблема возникает под влиянием различных факторов. С этой точки зрения политика занятости должна быть многогранной, она должна устранять или минимизировать все факторы, прямо и косвенно влияющие на безработицу.

Анализ проблемы безработицы на новом этапе социально-экономического развития представляет особую актуальность. Безработица оценивается, с одной стороны, как результат экономической трансформации, а с другой - как одна из самых тяжелых проблем, доставшихся в наследство от советской экономики. Поэтому сокращение безработицы требует осуществления системных и комплексных мер.

Ликвидация безработицы, прежде всего, зависит от формирования нормально функционирующего в стране рынка труда и его гибкого регулирования. В то же время необходимо определить и проводить политику занятости, учитывающую реалии нового времени, национальные особенности и менталитет населения. Такая политика, несомненно, должна учитывать и соответствующий опыт стран мира в этой области.

Меры, связанные с государственной помощью безработным, должны составлять лишь часть политики занятости. Политика занятости должна обеспечивать полное использование рабочей силы, потенциал которой не реализован, создание условий для продуктивной и высокооплачиваемой занятости, сочетание спроса и предложения на рынке труда, увеличение инвестирования в человеческий капитал с целью повышения производительности труда. Государственные органы, организуя переквалификацию и профессиональную подготовку безработных, должны создавать условия для адаптации рабочей силы к требованиям рынка труда.

Открытие новых рабочих мест в стране непосредственно зависит от развития частного сектора. Чем динамичнее будет развиваться частный сектор, чем шире будут его финансовые возможности, тем меньше будет у государства забот в связи с безработицей. В частности, больше условий должно быть создано для развития малого бизнеса. Следует учесть, что в большинстве стран новые рабочие места открываются не в крупных компаниях, а в основном на средних и малых предприятиях.

Одним из факторов, оказывающих решающее влияние на структуру занятости в стране, является углубление дифференциации заработной платы. Резкий перепад заработных плат по отраслям приводит к неравному распределению рабочей силы. В ряде отраслей низкая заработная плата одновременно приводит к снижению качества труда и трудовой дисциплины. Решение проблемы, связанной с безработицей, не ограничивается лишь обеспечением граждан рабочими местами. Рабочие места одновременно должны обеспечивать занятое население высокой заработной платой. А эта заработная плата должна создавать условия для перепроизводства работников. То есть, каждый работник должен иметь возможность восстановить свою рабочую силу.

Как известно, с 1997 года в стране организуются ярмарки труда, посредством которых на сегодняшний день работой были обеспечены десятки тысяч граждан страны. Однако ярмарки труда играют лишь вспомогательную роль в обеспечении занятости населения. То есть, безработные граждане посредством данных ярмарок получают информацию об имеющихся вакансиях и в поиске рабочих мест пользуются услугами центров занятости. Коренное же решение проблемы заключается в открытии новых рабочих мест.

Неравное распределение основных фондов и инвестиций по регионам также обостряет проблему занятости. На протяжении многих лет некоторые промышленные предприятия Азербайджана, находящиеся за пределами столицы, бездействовали, что повысило уровень региональной безработицы. Направление в последние годы инвестиций в регионы, последовательная реализация на уровне государства программ регионального развития значительно сократили приток рабочей силы в столицу.

Решающую роль в обеспечении занятости может сыграть развитие ненефтяного сектора в Азербайджане, в частности, импортозамещающих отраслей промышленности. С этой точки зрения развитие в стране пищевой и легкой промышленности создаст условия, с одной стороны, для развития внутреннего рынка, а с другой - расширения имеющихся возможностей в области занятости.

Проводимая в настоящее время в стране экономическая политика, направлена на ограничение возможностей возникновения безработицы, а социальная политика - на устранение последствий, вызванных проблемой безработицы.

В области обеспечения занятости населения успешно выполнены "Стратегия занятости Азербайджанской Республики (2006-2015 годы)", "Государственная программа по осуществлению стратегии занятости Азербайджанской Республики (2007-2010 годы)", "Государственная программа по осуществлению стратегии занятости Азербайджанской Республики на 2011-2015 годы" и "План мероприятий по предотвращению неофициальной занятости в Азербайджанской Республики".

Осуществлением с 2016 года мер в области обеспечения самозанятости населения была заложена основа качественно нового этапа в политике занятости. Самозанятость создает условия для реализации трудового потенциала не работающих и ищущих работу лиц и, в конечном счете, повышения их доходов, открытия новых рабочих мест в стране, развития малого и среднего предпринимательства.

В целях усиления социальной защиты неработающих лиц и привлечения их к активным мерам занятости, расширения охвата перехода от пассивных к активным программам рынка труда в стране с 1 января 2018 года началось применение системы страхования от безработицы.

СТРАТЕГИЯ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ

Бедность является многосторонней социально-экономической проблемой, свойственной любому обществу. Сокращение бедности исходит не только из принципов гуманизма, это также диктуется необходимостью сохранения и развития физического, трудового и интеллектуального потенциала грядущих поколений. Поэтому проблема бедности в нашей стране, как и на глобальном уровне, постоянно находится в центре внимания.

Степень эффективного осуществления каждым государством, независимо от избранной модели экономического развития, своих социальных функций, определяется материальным обеспечением малообеспеченных слоев и уровнем бедности. Бедность по сути означает неспособность того или иного лица обеспечивать свои минимальные потребности. Такие люди испытывают трудности с сохранением трудоспособности, реализацией потенциала, обеспечением материальных и духовных потребностей, самоутверждением в обществе. Бедность вселяет в каждого человека чувство постоянного страха, создает синдром незащищенности.

Бедность является не только социально-экономической проблемой, но и препятствием для демократического развития. Мировой опыт показывает, что в странах с высоким уровнем бедности процесс демократизации, как правило, идет слабо и медленно. В свое время еще Адам Смит отмечал, что общество, значительную часть населения которого составляют бедные, не может развиваться и быть счастливым. Высокий уровень бедности приводит к массовой безграмотности, росту преступности, деформации нравственности.

Если бедность, с одной стороны, заключается в самом низком уровне доходов и потребления, то с другой, - это низкий уровень образования, недостаточное питание, проблемы со здоровьем людей. Поэтому в каждой стране борьба с бедностью определена как важное направление социально-экономической политики.

Порой проблему бедности чрезмерно раздувают. В мире не существует страны, где нет бедности. Даже развитым странам не удалось в корне решить проблему бедности.

На самом деле основа бедности была заложена в период командной экономики. Неслучайно в 2002 году великий лидер Гейдар Алиев в речи на конференции, посвященной презентации "Государственной программы по сокращению бедности и экономическому развитию", следующим образом изложил свои мысли по данному вопросу: "Известно, что после распада СССР в странах, входивших в состав бывшего Советского Союза, происходили и происходят очень тяжелые социально-экономические процессы. И во времена Советского Союза не все люди жили одинаково. Различным было и положение республик. Но, в целом, бедность была. Возможно, в то время, если смотреть сквозь призму принципа одинакового уровня жизни всех людей в советской системе, не столь отчетливо было видно, кто беден, а кто нет. Вообще, в Советском Союзе, социалистической системе бедность не обсуждалась как проблема. То есть если проблема и существовала, это не признавалось" 20.

Правда, в период советской экономики, хотя бедность и отрицалась, фактически она преподносилась в форме "малообеспеченности". Еще в 1975 году в СССР в качестве предела малообеспеченности было установлено 50 рублей на члена семьи ежемесячно. В тот период удельный вес малообеспеченных семей достигал 16 процентов. В 1985 году этот показатель был доведен до 75 рублей в месяц. Осуществляемая административными путями политика крайней уравниловки в переходный период создала благоприятные условия для массовой бедности.

Выражаясь словами известного экономиста Дж.Гэлбрейта, если в прошлом бедность была проблемой большинства, то сегодня - это проблема определенной части населения. Эта мысль подтверждает, что раньше бедность, приобретая широкие масштабы, одновременно носила более острый характер. Даже нынешние развитые страны переживали проблему бедности во всей ее остроте. Только в бывшем СССР бедность превратилась из проблемы незначительной части населения в проблему большинства. Шоковая терапия, осуществленная в начале 1990-х годов, привела к тому, что проблема приобрела широкие масштабы.

Некоторые считают, что бедность является характерным явлением для рыночной экономики, поэтому расценивают ее как результат формирующейся новой экономической системы. Однако рыночная экономика сама по себе не порождает бедность. Проблема бедности чаще проявляется в странах, не имеющих эффективной системы социальной защиты, где углубилось неравное распределение доходов. Рыночная экономика не имеет ни принципа, ни элемента под названием "бедность". Если в переходный период проблема бедности проявилась со всей остротой, то ее не следует увязывать с рыночной экономикой.

Как решение проблемы бедности зависит от экономического развития, так и само экономическое развитие зависит от решения проблемы бедности. Так, в стране с низким уровнем жизни, слабой покупательной способностью экономическая активность не может быть высокой. Экономическая активность обусловливает наличие спроса с покупательной способностью. Во многих развитых странах фактор, обеспечивающий экономический рост, - это еще и граждане страны, обладающие высокой покупательной способностью.

Как известно, еще в 2000 году ООН провела Саммит тысячелетия. На Саммите была принята Декларация тысячелетия, определяющая приоритеты деятельности на новое столетие. Главный из этих приоритетов заключается в ликвидации крайней бедности.

За успехи в борьбе с бедностью и голодом Азербайджан на проведенной в Риме церемонии презентации по случаю завершения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) был удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Вызывает чувство гордости, что среди 128 стран, обязавшихся в рамках ЦРТ сократить бедность наполовину, Азербайджан стал одной из 18 стран, выполнивших эту задачу. Наша страна также входит в число 29 стран мира, добившихся сокращения бедности до более чем 5 процентов.

Азербайджан, как активный член ООН прилагающий большие усилия для внесения вклада в решение глобальных проблем, присоединился к инициативе Глобальных целей устойчивого развития ООН, включающих 17 Целей устойчивого развития и 169 целей.

Необходимость борьбы с бедностью диктуют не только внутренние факторы, но и происходящие в мире процессы. Неслучайно 17 октября отмечается в мире как Международный день борьбы с бедностью. На глобальном уровне, как и на уровне отдельных стран, различный уровень развития регионов, неравное распределение доходов значительно осложняют глобальную борьбу с бедностью.

На самом деле, неравное распределение доходов в мире порождает различие уровня участия отдельных стран в производстве ВВП. В настоящее время 80 процентов производимого в мире ВВП приходятся на долю развитых стран, объединяющих примерно 20 процентов населения мира. Остальные же 80 процентов мира производят всего лишь 20 процентов глобального ВВП.

Один из основных вопросов, обсужденных на состоявшемся в 2002 году в Йоханнесбурге саммите ООН, был связан с оказанием помощи бедным государствам. Так, согласно принятому в конце 60-х годов обязательству, развитые страны должны были оказывать странам третьего мира помощь в объеме 0,7 процента своего ВВП. Однако это обязательство не было выполнено.

Сокращение бедности в мире требует также внесения определенных корректив в экономический миропорядок. В целях создания условий для решения проблемы развитые страны должны открыть свои рынки для продукции развивающихся стран, создать возможность для ведения ими конкуренции на мировом рынке в условиях справедливой торговли. С другой стороны, необходимо решить некоторые проблемы международного уровня, в частности, обеспечить регулирование долгов и повышение эффективности финансовой помощи. В противном случае, какие бы усилия слаборазвитые страны ни прилагали, они не смогут добиться поставленных Целей тысячелетия.

Резкое падение уровня жизни населения в бывших союзных республиках, в том числе в Азербайджане, а на самом деле процесс обеднения, произошло в результате либерализации цен в начале 1990-х годов. При этом не были выплачены компенсации за вклады населения в банках, не была осуществлена индексация доходов. В итоге наблюдался процесс обесценивания вкладов. Именно в этот период была заложена основа социальной напряженности, в том числе обеднения.

В любой стране ограниченность рабочих мест и углубление на этой основе бедности выступают как одна из причин, порождающих бедность. Дифференциация и неравенство на рынке труда - одна из основных причин бедности. Так, когда на рынке труда много людей, имеющих низкооплачиваемые рабочие места, происходит его деградация, экономическое и социальное расслоение в конечном счете приводит к бедности.

После обеспечения экономического роста и макроэкономической стабильности в стране общенациональный лидер Гейдар Алиев утвердил "Государственную программу по сокращению бедности и экономическому развитию (2003-2005)". Эта программа, указывая путь решения социальных проблем, одновременно определила экономические основы этого. Здесь в комплексе охвачены экономические, социальные и институциональные аспекты реформ. Программа позволила подойти к решению всех социально-экономических проблем именно в контексте сокращения бедности и сыграла своего рода направляющую роль.

Еще в 2003 году один из основных тезисов выступления премьер-министра Ильхама Алиева в качестве кандидата в президенты заключался в том, что в Азербайджане не должно быть бедных. Он отмечал, что азербайджанский народ должен быть богатым. Для этого имеются все условия. Важнейшее направление политики государства заключается в том, чтобы азербайджанский народ жил еще лучше, он достоин этого, и мы добьемся этого. По мере возрастания наших возможностей все граждане Азербайджана, все слои будут жить еще лучше.

С этой целью Президент Ильхам Алиев утвердил "Государственную программу сокращения бедности и устойчивого развития в Азербайджанской Республике на 2008-2015 годы". Для борьбы с бедностью правительство могло подготовить программы социальной защиты или социального развития. То, что подготовленный документ получил именно такое название, преследует целью дополнение социальных программ и обеспечение экономической базой и ресурсами.

Основная цель стратегии сокращения бедности заключается в устранении причин, порождающих бедность, и совершенствовании системы социальной защиты населения.

Мобилизация финансовых ресурсов страны, сохранение макроэкономической стабильности, повышение уровня занятости, предотвращение расслоения и углубления неравного распределения доходов - основные задачи стратегии сокращения бедности.

Увязывание социальной и экономической политики, защита социальной справедливости, создание условий для реализации потенциальных способностей граждан, развитие рыночных отношений, сокращение финансовой зависимости граждан от государства определены как основные принципы стратегии борьбы с бедностью.

В результате проводимой успешной экономической политики в нашей стране были обеспечены макроэкономическая стабильность и устойчивость экономического роста, достигнуто увеличение доходов населения и улучшение его благосостояния. В то же время благоприятные условия для сокращения бедности создали расширение возможностей финансирования социальных программ, широкомасштабная либерализация экономики, поощрение предпринимательства.

В результате осуществленных в Азербайджане последовательных и системных мер уровень бедности, составлявший в начале 90-х годов 60 процентов, сократился в 2003 году до 44,7, в 2005 году до 29,3, в 2010 году до 9,1, в 2017 году до 5,4 процента.

В 2003-2017 годах социально направленные расходы государственного бюджета, увеличившись в 10 раз, достигли 7,0 млрд манатов, в том числе расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в государственном бюджете возросли в 11 раз и достигли 2,4 млрд манатов.

Минимальная заработная плата увеличилась более чем в 23 раза, то есть, была доведена с 5,5 маната до 130 манатов. Расходы на здравоохранение в государственном бюджете увеличились в 12,7 раза, то есть с 55,3 миллиона до 704,9 миллиона манатов.

Среднемесячная зарплата повысилась в 8,4 раза и достигла 528,2 маната.

На основании глобального Отчета о человеческом развитии Программы развития ООН Азербайджан был переведен из категории стран со "средним человеческим развитием" в категорию стран с "высоким человеческим развитием".

Перспективы сокращения бедности определяются не только экономическими возможностями нашего государства, но и высокими деловыми качествами граждан страны и предпринимательским потенциалом. По уровню деловых качеств граждан Азербайджан опережает не только страны СНГ, но и государства Восточной Европы. Возрастает доля частного сектора в экономике, он играет решающую роль в обеспечении занятости, формировании доходов населения. Ожидается, что в результате мер, направленных в последнее время на развитие предпринимательства, экономическая активность в частном секторе возрастет, благодаря чему бедность еще больше сократится.

Конкретного рецепта избавления от бедности нет. Для этого должны быть осуществлены дополняющие друг друга комплексные меры в экономической, социальной и институциональной сферах. Иными словами, необходимо создать возможности для сокращения бедности, обеспечить реализацию этих возможностей и сформировать надежную систему социальной защиты.

ЭКОНОМИЧЕСКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Сегодня, когда процесс глобализации постепенно углубляется, а в мире утверждаются единые политико-экономические правила, не остается никакой необходимости в ведении экономическо-идеологической пропаганды за или против социалистической либо капиталистической экономической системы. В настоящее время экономическо-идеологическая деятельность и пропагандистская система стран мира строятся не на тех или иных политических догмах, а исключительно на принципах защиты интересов государства и национальных экономических интересов. Для Азербайджана, переживающего период строительства независимого государства и формирующего национальную экономику, также чрезвычайно важно создать основанный на данных принципах гибкий механизм экономическо-идеологической пропаганды.

Экономическая пропаганда не должна носить бессистемный и непоследовательный характер. Пропаганда определенной политическим руководством страны экономической идеологии и намеченного курса реформ не должна казаться слабой и блеклой на фоне политико-идеологической пропаганды. Экономическая пропаганда в независимой Азербайджанской Республике, обновляющей свою экономику и реализующей стратегические проекты мирового масштаба, должна носить устойчивый и последовательный характер.

Экономическая идеология объединяет в себе экономическую стратегию государства, концептуальные основы экономических реформ, основные принципы избранной экономической модели, вопросы, связанные с национально-экономическими интересами страны. Избранные Азербайджаном модель и идеология экономического развития нашли отражение в новой Конституции, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Основу такой идеологии прежде всего составляют отношения собственности. Неприкосновенность собственности и ее защита государством уже превратились в конституционное положение. Согласно Основному закону, собственность может быть в форме государственной, частной и муниципальной собственности.

В Конституции также закреплены общие принципы модели экономического развития страны. В Основном законе отмечается, что Азербайджанское государство создает условия для развития экономики на основе рыночных отношений, гарантирует свободу предпринимательства, не допускает монополизма и несправедливой конкуренции в экономических отношениях. Эти положения, наряду с созданием конституционной гарантии необратимости экономических реформ, закладывают идеологическую и правовую основу для более глубокого влияния рыночных отношений на экономическую жизнь страны.

Конечная цель осуществляемых в нашей стране экономических реформ заключается ни в увеличении объема валовой внутренней продукции, ни в сохранении дефицита бюджета на минимальном уровне, ни в росте валютных резервов. Важнейшая стратегическая цель реформ - это достижение повышения уровня жизни населения путем оздоровления экономики страны. Это нашло отражение и в нашем Основном законе. В Конституции указано, что развитие экономики Азербайджана служит повышение благосостояния народа на основе различных видов собственности. Данное положение одновременно закрепляет социальную направленность модели экономического развития Азербайджана. Согласование экономической политики с социальной является одной из характерных особенностей определенной нами экономической модели.

Закрепление в нашей Конституции экономической свободы одновременно может быть расценено как экономико-идеологическая основа свободы человека и демократизации общества. Как свободное общество создает условия для развития экономики, в особенности частного сектора и предпринимательства, так и свободная экономика служит ускорению демократических преобразований в обществе.

На встрече с делегацией МВФ великий лидер Гейдар Алиев высказал очень интересную мысль, раскрывающую суть взаимосвязи экономики и демократии: "Без экономической основы невозможно создать демократию...Обеспечение общественно-политической стабильности в Азербайджане, преодоление спада экономики и, наконец, достижение макроэкономического развития - все это вместе является основой создания истинной демократии в Азербайджане". 21

Экономико-идеологическая пропаганда должна обеспечивать постоянное доведение до граждан осуществляемой в нашей стране экономической стратегии, национальных экономических интересов нашего государства, реализованных и намеченных экономических мер, проблем и трудностей, с которыми мы сталкиваемся. В конечном счете это послужит правовому и экономическому просвещению граждан, гласности экономических реформ и поддержке их со стороны общества.

Многие страны сталкиваются в процессе экономической трансформации с серьезными социально-экономическими проблемами, решить которые за короткое время не представляется возможным. В этом смысле подобные проблемы и трудности не обошли и экономику Азербайджана. Как искажение порой существующих проблем и их драматизация являются недопустимыми, точно так же позиция отрицания в отношении наших социально-экономических проблем не отвечает принципам здоровой экономико-идеологической пропаганды. Экономические проблемы, независимо от характера и порождающих их причин, должны своевременно доводиться до общественности страны, чтобы впоследствии они не были преподнесены в искаженной или политизированной форме.

Обновление экономики страны, порождая новые проблемы, вызывает также ряд вопросов. Эти вопросы связаны как с текущим экономическим положением, так и с концептуальными проблемами социально-экономического развития. Плавное продолжение объявленной экономической стратегии требует своевременного ответа на вопросы граждан страны, связанные с ходом

реформ.

Работа в области экономического просвещения пока находится на неудовлетворительном уровне. Это прежде всего объясняется тем, что экономическое образование и подготовка кадров не приведены в соответствие с современными требованиями, не подготовлена экономическая литература, связывающая проблемы национальной экономики с тенденциями развития мировой экономики, не проводится соответствующая исследовательская работа в этой области.

Экономическая пропаганда должна строиться не только на поверхностной оценке экономического потенциала страны, в частности, наших природных ресурсов, но и в контексте вопросов формирования здоровой экономической системы, способной создать условия для использования данного потенциала в национальных интересах Азербайджана. Следует учесть, что природные ресурсы любой страны, хотя и создают основу экономического развития, однако не выступают в качестве его решающего условия.

Для построения экономико-идеологической пропаганды в соответствии с нашими национальными интересами важно привлечь к обсуждению экономических проблем ученых-экономистов, независимых экспертов. К большому сожалению, научно-экономическую среду Азербайджана от государственных органов экономического профиля разделяет большое расстояние. Попытки для сокращения этого расстояния не предпринимаются, что зачастую приводит к стихийной политизации научно-экономического потенциала. С целью обеспечения научного характера осуществляемых экономических реформ и конструктивного подхода к существующим проблемам необходимо создать условия для непосредственного участия научно-экономической среды Азербайджана в процессе экономического созидания. Следует учесть, что ученые-экономисты, составляя основную часть интеллигенции страны, одновременно выступают в качестве основной силы в пропаганде и осуществлении экономических реформ.

По мере более активного включения Азербайджана в мировую хозяйственную систему еще более актуализируются проблемы экономической интеграции нашей страны. Подход к данной проблеме с позиции экономической идеологии требует учета как национальных экономических интересов нашей страны, так и принципов свободной экономики. Сегодня, когда процесс либерализации в мировой экономике углубляется, форма и содержание, в том числе региональная структура, внешнеэкономических связей любой страны определяются уже не политическими решениями, а свободно функционирующим рынком, не находящимся в монополии государства.

Если взглянуть на региональную структуру внешнеторгового оборота Азербайджана, то можно убедиться в том, что в последние годы в этой области произошли прогрессивные перемены. Если в начале 90-х годов наша страна вела внешнеторговые операции примерно с 50 странами мира, то сегодня число партнеров Азербайджана во внешнеторговой сфере составляет 187. Либерализация экономики, с одной стороны, и процесс интеграции в мировую экономику - с другой, значительно увеличили долю стран, называемых нами "дальним зарубежьем", во внешнеторговом обороте Азербайджана. При том, что данный показатель увеличился в 2017 году по сравнению с началом 1990-х годов с 20 до 85 процентов, доля стран СНГ, которые считаются "ближним зарубежьем", напротив, сократилась с 80 до 15 процентов. А это может быть расценено как естественная и прогрессивная тенденция для страны, формирующей свою национальную экономику уже не в рамках единого народнохозяйственного комплекса, а в самостоятельной форме и на основе принципов рыночной экономики. С этой точки зрения, если подходить к проблеме экономической интеграции Азербайджана в идеологическом аспекте, то учет таких особенностей считаем необходимым.

Глобализация уже формирует новую среду в мировой экономике. Однако отнюдь не все страны могут в одинаковой степени воспользоваться данным процессом. К примеру, глобализация создает благоприятные рынки для развитых стран, имеющих большую долю в мировой экономике, еще более повышает их конкурентоспособность, в то же время она создает некоторые проблемы для развивающихся стран и стран, переживающих переходный период, с точки зрения экономической безопасности. Учитывая это, развитие национальной экономики в Азербайджане и интеграция нашей страны в мировую хозяйственную систему должны осуществляться с соблюдением принципов экономической безопасности.

Последовательное выполнение подобных задач зависит от экономической дипломатии, учитывающей наблюдаемые тенденции в современной мировой экономике и политике. Экономическая дипломатия, решительно и последовательно осуществляемая в настоящее время Президентом Ильхамом Алиевым, служит реализации национальных экономических интересов нашей страны.

х х х

Учитывая требования и условия нового этапа развития, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров от 10 января 2018 года, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам, и на конференции от 29 января 2018 года, посвященной итогам четвертого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах", определил системные и многосторонние задачи, связанные с текущим и перспективным развитием нашей национальной экономики.

Достижение в предстоящий конкретный период устойчивого экономического роста путем диверсификации экономики, защита макроэкономической стабильности, продолжение проведения экономических, в том числе институциональных, реформ, реализации стратегических проектов, поддержка ненефтяного сектора и предпринимательства, дальнейшее укрепление промышленного потенциала, увеличение экспорта и замещение импорта, развитие агропромышленного комплекса и регионов, обеспечение продовольственной безопасности, принятие мер в области мелиорации и ирригации, сохранение уровня инфляции, безработицы и бедности в минимальных пределах и реализация инфраструктурных проектов предусмотрены как приоритетные направления деятельности правительства.

С уверенностью можем сказать, что Президент Ильхам Алиев обладает ясными и конкретными взглядами, связанными с управлением нашей страной и ее социально-экономическим развитием, политической волей, глава государства утвердил по всем сферам конкретные государственные программы, выполнение которых уже началось, что гарантирует реализацию намеченных задач.

Таким образом, в 2003-2018 годах Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился исторических успехов, возросла мощь нашего государства, полностью изменился облик страны, улучшилась жизнь людей. Однако формирующая свою национальную экономику Азербайджанская Республика как независимое и молодое государство должна еще более укрепить свои экономические основы, оперативнее учитывать в своей социально-экономической жизни вызовы нового времени. Учитывая, что именно Ильхам Алиев сможет успешнее всех осуществить эти задачи, азербайджанский народ, как правило, связывает с НИМ свой выбор, без колебания доверяет ЕМУ управление нашим государством....

1.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 1-я, Азернешр, Баку 2008, стр. 44

2.Из интервью общенационального лидера Гейдара Алиева собственному корреспонденту "Литературной газеты" от 12 августа 2000 года

3.Гейдар Алиев "Наша независимость вечна", книга 3-я, Азернешр, Баку 1997, стр.336

4.Ильхам Алиев "Цитаты и анализ", издательство Азербайджан, Баку 2006, стр.97

5.Из речи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров от 31 января 2006 года, посвященном итогам социально-экономического развития в 2005 году, газета "Азербайджан", 1 февраля 2006 года

6.Газета "Азербайджан", 20 марта 2018 года

7.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 26-я, Азернешр, Баку 2015, стр. 277

8.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 1-я, Азернешр, Баку 2009, стр. 36

9.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 2-я, Азернешр, Баку 2009, стр. 54

10.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 2-я, Азернешр, Баку 2009, стр. 54

11.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 2-я, Азернешр, Баку 2009, стр. 181

12.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 9-я, Азернешр, Баку 2012, стр. 181

13.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 2-я, Азернешр, Баку 2009, стр. 19

14.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 2-я, Азернешр, Баку 2009, стр. 181

15.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 2-я, Азернешр, Баку 2009, стр. 53

16.Гейдар Алиев "Наша независимость вечна", книга 4-я, Азернешр, Баку 1997, стр.105

17.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 32-я, Азернешр, Баку 2016 стр. 89

18.Ильхам Алиев "Развитие - наша цель", книга 31-я, Азернешр, Баку 2016 стр. 273

19.Из речи общенационального лидера Гейдара Алиева 25 октября 2002 года на конференции, посвященной презентации "Государственной программы по сокращению бедности и экономическому развитию", Aliyev-Heritage.org

20.Р.Мехтиев, книга "Новая политика: по пути развития" из цикла "Вечный, как сам Азербайджан", том I, издательство Азербайджана, Баку 2008, стр.271