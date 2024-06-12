Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в юбке с принтом зебры

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в Instagram серию фотографий со съемки на яхте на Капри, передает Day.Az.

Рози Хантингтон-Уайтли позировала в юбке с принтом зебры, а также черном топе и солнцезащитных очках. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж. Съемка прошла на яхте на Капри, когда модель следовала до места показа бренда Jacquemus. В комментариях модель из-за образа сравнили с "русской женщиной" и похвалили за "идеальную фигуру".

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

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