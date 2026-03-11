https://news.day.az/popularblog/1821416.html Лейла Насирли вместе с подругой провела мастер-класс по керамике - ВИДЕО Азербайджанский блогер Лейла Насирли вместе с подругой провела мастер-класс по керамике для своих подписчиц. Как передает Day.Az, соответствующее видео было опубликовано на ее странице в Instagram.
