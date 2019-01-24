Известный турецкий певец попросил молодого азербайджанца больше не петь

Выступление молодого азербайджанского исполнителя Фархада Рагимли на музыкальном конкурсе Ben Şarkı Söylersem ("Если я начну петь") на турецком телеканале TRT Müzik настолько растрогало турецкого певца Колая Авчи, что тот попросил бакинца больше не петь. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Спутник-Азербайджан.

Для азербайджанского певца это был первый международный проект, поэтому он очень переживал, признался Рагимли в интервью Sputnik Азербайджан. В конкурсе приняли участие огромное количество певцов, но лишь пять из них прошли в полуфинал.

"Азербайджан в этом проекте представлял только я. Безумно волновался. Не ожидал, что меня пригласят в Турцию. Я исполнил там знаменитую азербайджанскую песню Nazəndə sevgilim ("Моя нежная, любимая") из репертуара народного артиста СССР Рашида Бейбутова", - сказал Рагимли.

Своим исполнением певец растрогал членов жюри, в состав которого вошли турецкий исполнитель Корай Авчи и ведущая Дуйгу Атакан. Им настолько понравилось выступление Рагимли, что они попросили его еще раз исполнить ту же песню, чтобы оставить для себя на память запись.

"Корай Авчи попросил меня больше не петь, так как не мог остановить своих слез. Из двух финалистов члены жюри выбрали меня и объявили победителем проекта. Я был безумно рад. По условиям конкурса, я теперь должен исполнить дуэт с Кораем", - сказал Рагимли.

Певец не намерен останавливаться на достигнутом. Он хочет прославить азербайджанские классические песни во всем мире.